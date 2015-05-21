Налоговая служба зазывает жителей Приморья в личный кабинет

Сервис Федеральной налоговой службы позволяет приморцам контролировать свои налоги

Более 94 тыс. приморцев завели Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru. Все больше граждан предпочитают виртуальное общение с налоговым ведомством персональным визитам в инспекцию.

Как оказалось, и в ФНС настроены на такой контакт с налогоплательщиками и делают все возможное, чтобы он был максимально удобным и позволял экономить время законопослушному гражданину.

О том, какие возможности представляет этот довольно новый сервис, деловой газете «Золотой Рог» рассказала начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА. Заметим, что диалог шел у компьютера, журналист получил задание редакции открыть свой Личный кабинет налогоплательщика.

- Ирина Юрьевна, некоторое время назад на сайте ФНС, введя ИНН, гражданин мог узнать свою налоговую задолженность. Сегодня этот сервис не действует?

- Действительно, сервис «Узнай свою задолженность» уступил место новому и более содержательному сервису, который называется «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Зайдя в него, можно узнать не только свою налоговую задолженность, но и получить широкий спектр информации. Он содержит данные об объектах имущества и транспортных средствах, подлежащих налогообложению, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом.

Интернет-сервис позволяет налогоплательщику контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и документы на оплату налоговых платежей. Здесь же можно скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять эту декларацию в режиме онлайн и затем отслеживать статус камеральной проверки и принятое налоговым органом решение, например, о размере налогового вычета. И все это можно проводить без личного визита в налоговую инспекцию.

- Но для того, чтобы такой кабинет открыть, прийти в налоговую инспекцию гражданину все-таки придется?

- Да, это так, но хочу заметить, что получить регистрационную карту, в которой указаны персональный логин и пароль, можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет, ближайшей к месту вашей работы или проживания. Здесь вам придется написать заявление об открытии доступа к данному сервису.

Кроме того, нужно иметь с собой паспорт и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН). Впрочем, узнать ИНН можно и с помощью специального сервиса, который есть на сайте, он так и называется «Узнай свой ИНН».

Должна также отметить, что логин и пароль действительны в течение месяца, и если они не были активированы за это время, то регистрационную карточку придется получать заново. Как и в случае, если человек утратил или забыл свой пароль.

Можно подключиться к личному кабинету и не приходя в налоговый орган, но для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (универсальную электронную карту), выданную удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России. Понятно, что для оформления ЭЦП придется не только прийти лично в соответствующий удостоверяющий центр, но и заплатить определенные средства за эту услугу. В то время как оформление регистрационной карты в налоговом органе осуществляется бесплатно.

- С чем связана такая процедура, почему нельзя получить логин и пароль, например, по электронной почте, как это делается при получении других услуг в Сети?

- Дело в том, что в «Личном кабинете» содержатся сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса. Имущественным комплексом конкретного гражданина (а в «Личном кабинете» есть данные о квартире, ее площади и инвентаризационной стоимости, земельных участках, данных их кадастрового учета, автотранспорте и прочей собственности) может заинтересоваться и злоумышленник. Для того чтобы предоставлять пользователю в режиме онлайн сведения об имуществе и транспорте налогоплательщика, необходимо предварительно установить его личность.

- Значит, теперь владельцу «Личного кабинета» можно не ждать налоговое уведомление по почте, а самому формировать документ на оплату?

- Уведомление по почте к вам все-таки придет, но теперь благодаря этому сервису его можно не ждать, а не только сформировать платежный документ, но и сразу же произвести оплату, если вы являетесь пользователем банковской пластиковой карты и подключены к онлайн-услугам. СМС-сообщение уведомит, что платеж совершен.

Кроме того, данный сервис позволяет держать под контролем, если можно так сказать, всю свою собственность, подлежащую налогообложению. Не раз подключившиеся к «Личному кабинету» граждане выясняли, например, что за ними числятся давно проданные автомобили - со всеми вытекающими налоговыми последствиями. Кстати говоря, с помощью функции «Обратная связь» можно урегулировать возникшие проблемы, исправить неточности в перечне объектов налогообложения, сообщить об имеющихся льготах, получить ответы на возникшие вопросы.

Хотела бы подчеркнуть, что полная информация в сервисе формируется в течение трех рабочих дней с даты регистрации налогоплательщика в «Личном кабинете».

- Ирина Юрьевна, приходилось слышать мнение, что заполнить декларацию по форме № 3-НДФЛ весьма сложно, а налоговые вычеты не столь существенны. Прокомментируйте его, пожалуйста.

- Думаю, что мнение о сложности этой процедуры не очень объективно. Более того, есть несколько способов решения данной задачи. Если не удается справиться с ней в формате «Личного кабинета» с помощью предложенной налогоплательщикам для скачивания программы, можно прийти в инспекцию лично. В каждом налоговом органе есть гостевой компьютер. Здесь заполнить декларацию поможет инспектор. И можно с уверенностью сказать, что никто брошенным не останется. Не можешь работать на компьютере, заполняй на бумаге. В период декларационной кампании большую помощь плательщикам оказали студенты ДВФУ и ВГУЭС.

Теперь о величине налогового вычета или возврата уплаченного налога. Давайте рассмотрим конкретный пример. Скажем, ваш ребенок посещает музыкальную школу, и за год оплата этой образовательной услуги составила, условно, 12 тысяч рублей. Представив в налоговый орган необходимый пакет документов (договор, документы об оплате, копию лицензии учреждения), после камеральной проверки можно получить возврат налога в размере 13% от указанной суммы - практически месячную оплату учебы. Много это или мало, каждый решает сам. Но если ребенок учится еще и в художественной школе, а вы прошли платное медицинское обследование, подлечились в частной клинике или купили квартиру, то сумма налогового возврата может возрасти. И, кстати говоря, все больше жителей нашего края оформляют и получают налоговые вычеты.

Хотелось бы сказать еще об одном заблуждении налогоплательщиков, связанном с вычетами. Многие считают, что оформить возврат можно только в декларационную кампанию. Это ошибка! Оформление ведется в течение всего года, причем за три предшествующих. Так что если кто-то этого не сделал, поезд еще не ушел.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.