Владивосток и Ниигату свяжут паромом

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ на прошедшей неделе встретился с вице-губернатором префектуры Ниигата Мори КУНИО.

Василий Усольцев подчеркнул, что сегодня Приморский край стоит на пороге больших перемен. В ближайшее время будет принят закон о создании Свободного порта, который предполагает формирование уникальных условий для ведения бизнеса и привлечения туристов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Мы рассчитываем, что новый закон, дающий возможность безвизового въезда для иностранцев на 7 суток, позволит установить нам с вами более тесные контакты, привлечь еще больше туристов из Японии», - обозначил он.

Мори Кунио отметил, что наблюдает за изменениями, происходящими в Приморье уже в течение 15 лет, поскольку по долгу службы бывает в регионе не менее раза в год.

Установление плодотворного сотрудничества между двумя территориями, по его словам, стало возможным благодаря совместным усилиям краевой администрации и руководства префектуры.

Важным направлением дальнейшего взаимодействия названо паромное сообщение. О перспективах проекта развития линии, которая бы связала Ниигату с Владивостоком, с портом Зарубино, а через него - с северо-востоком Китая, рассказал директор компании «Международные морские перевозки Ниигата» Игараси Сумио.

«Между Ниигатой и Владивостоком расстояние около 860 километров, между Ниигатой и Токио - около 300 километров. Учитывая это, мы рассматриваем такой вариант расписания, который бы позволил утром сесть в Токио на синкансен, прибыть в Ниигату, там пересесть на паром и на следующий день к обеду уже быть во Владивостоке. Наше расписание даст возможность японским гражданам пробыть в Приморье 72 часа, затем на пароме вернуться в Ниигату и в этот же день на синкасене вернуться в Токио», - сообщил Игараси Сумио.

Подобный проект, отметил представитель японской делегации, не только увеличит поток туристов из Японии в Приморье, но заинтересует и приморцев.

«Мы надеемся, что жители Приморья и других регионов России также будут пользоваться паромами, чтобы посещать Японию. Создание Свободного порта открывает большие возможности и, несомненно, сыграет в пользу развития данного проекта. Мы заинтересованы в принятии закона», - подчеркнул делегат.

В настоящее время компания подыскивает подходящее судно с водоизмещением, подобным тому, которое имеет паром линии Владивосток - Донхэ - Сакаиминато.

Также отмечено, что паром позволит перевозить не только пассажиров, но и грузы.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.