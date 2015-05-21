www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Во Владивостоке на популярном авторынке "Зеленый угол" упали цены

21 Мая 2015, 17:00 | Приморье

Весеннее потепление несколько оживило торговые ряды авторынка «Зеленый угол». Снижение курса доллара привело к снижению цен на автомобили, и покупатели спешат воспользоваться этим моментом, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Правда, вопреки прогнозам, никакого ажиотажа не случилось, и количество покупателей, бороздящих в эти дни «Зеленку», не превысило среднюю статистику апреля. Но зато само их присутствие вселило в автоимпортеров надежды на скорое преодоление нынешнего кризиса, аналогичное преодолению предыдущих.

«По сравнению с январем, на который пришелся пик валютного кризиса, сегодняшние цены на рынке упали на 10-15%, - отмечает текущую динамику автоимпортер Дмитрий ВЕРЕЩАГИН. - «Зеленый угол» очень гибко реагирует на изменения курса доллара, и сегодня здесь, пожалуй, единственное место в городе, где цены могут не только расти, но и снижаться».

Поскольку «Зеленка» с самого своего рождения и до сегодняшнего дня представляет собой классический конкурентный рынок без всяких признаков монополизма, подобное его поведение выглядит приятным контрастом в сравнении с другими секторами приморской экономики, где взлетевший зимой ценник и не думает опускаться. Автопродавцы говорят, что им нет смысла взвинчивать цены, так как доходность во многом зависит от оборота, и чем быстрее продашь - тем быстрее сможешь вложить средства в свежий привоз. Поэтому наибольшим спросом на рынке пользуются те автомобили, стоимость которых выглядит более привлекательно на фоне аналогов.

«Самый востребованный сегмент - машины ценой до 500 тысяч рублей, - продолжает Дмитрий Верещагин. - Те, что стоят дороже, продаются сложнее и дольше. Поэтому сегодня большинство представленных на рынке автомобилей - именно из этого ценового диапазона».

500 тысяч рублей - это примерно 10 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. На «Зеленом углу» за такие деньги предлагаются Toyota Vitz 2014 года, Nissan Note 2014, Suzuki Jimny 2013, Honda Fit 2013 и другие модели. Сегодня рыночные стоянки заполнены автомобилями под завязку. После зимнего опустошения «Зеленки», когда в стройных торговых рядах тут и там зияли проплешины, картина выглядит обнадеживающей. Поток подержанных иномарок из Японии вновь вернулся в прежнее русло и отыграл пошатнувшиеся во время валютного кризиса позиции.

Вторжение с Запада

Говоря о восстановлении автоимпорта, нельзя, однако, пройти мимо другого, относительно нового для «Зеленки» явления - наличия среди привычных глазу «беспробежных» праворульных японок выставленных на продажу автомобилей с номерами других регионов.

Как известно, в новых правилах регистрации автомобилей теперь нет такого понятия, как «снятие с учета». Транзитные номера ушли в прошлое, и машины сейчас продаются с теми регистрационными знаками, которыми их наделили подразделения ГИБДД на момент последних новаций. Отсюда и появление в Приморье автомобилей с разнообразными, доселе невиданными кодами регионов 03, 68, 155 и другими. Эти машины приезжают к нам с Запада России, часть из них куплена там самими нынешними приморскими владельцами, часть - приморскими перекупщиками, обратившими свое внимание на внутренний российский рынок.

В Приморском крае и за его пределами авторынок «Зеленый угол» всегда был известен как место торговли «беспробежными» японками, и до последнего времени машины из регионов продавались чаще всего на уссурийской «Железке». Однако времена меняются, и понюхавшие пыли российских дорог «пробежные» иномарки добрались до «Зеленки». Как рассказали «Золотому Рогу» сами «зеленщики», в торговлю «пробежками» пустились те участники рынка, которые во время валютного кризиса посчитали, что рост курса доллара очень скоро сделает таможенные пошлины на ввоз автомобилей совсем неподъемными и надо искать иные, кроме Японии, источники поступления автомобилей.

«Беда в том, что за многими машинами с Запада тянется криминальный шлейф, и часть тех наших ребят, кто связался с ними, уже жалеют о своем решении. Пригнали машину, продали, а через неделю покупатель от гаишников узнает, что она в угоне по Санкт-Петербургу. Естественно, он бежит к продавцу с претензиями, и начинается нервотрепка с выяснением, кто прав, а кто виноват. По документам у перекупщика все чисто, а по данным ГИБДД - нет. Поэтому с японскими машинами работать гораздо спокойнее», - считают на «Зеленке».

Только бизнес

Впрочем, у тех, кто возит автомобили из Японии, сегодня тоже есть своя головная боль в виде постоянно скачущего курса евро, по которому рассчитывается таможенная пошлина. К счастью, амплитуда валютных «качелей» в последнее время несколько успокоилась, что позволило импортерам вести более расчетливую тактику пересечения границы.

«Сейчас уже нет той нервозности, которой сопровождалось зимнее падение рубля, - продолжает Дмитрий Верещагин. - Хотя «ловить курс» тоже приходится, но теперь уже в обратную сторону. Если раньше опоздание на один день с подачей документов на растаможку могло привести к крупным убыткам, то теперь наоборот - можно и выиграть. Хотя и не всегда. Бывают внезапные взлеты евро, но хорошо, что в ограниченных пределах, и они не сильно бьют по расчетам. Так, если брать наиболее популярный сегмент машин с рабочим объемом двигателя 1500 «кубиков», то последние колебания в пределах 3 рублей за евро отразились на таможенной пошлине подвижками в размере около 1000 рублей за одну машину. На более объемных движках разница составляла уже 5000 рублей, но в общей стоимости авто такие цифры не критичны».

Судя по тому, как сухо, по-деловому автоимпортеры продолжают считать деньги, большинство из них намерены продолжать свой бизнес, несмотря на вновь просочившуюся в печать информацию о скором закрытии авторынка «Зеленый угол» (см. «Золотой Рог» от 28 апреля 2015 года). Об этом красноречиво говорит и сама атмосфера «Зеленки», где нам не удалось найти никаких признаков надвигающейся грозы.

«Нас уже столько раз хоронили, что мы перестали обращать внимание на это, - отмечают продавцы авторынка. - А если возникнут проблемы, будем их решать по мере поступления. Сейчас же у нас все спокойно. Ждем покупателей».

Дмитрий ФОМИЧЕВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Дмитрий Фомичев
Теги: Зеленый угол  кризис  авторынок  правый руль 



Новости тематики











Комментарии

  • Псевдоним08:03, 20.05.2015#

    Опять бред несут, где упали цены???? На каком рынке???? Все как стоило на порядок выше, так и стоит. А большие скидки сделаны на битые авто и с пробегом под 200 тыс. Барыга он и в Африке барыга!!!!!

  • Вася Кот08:04, 20.05.2015#

    Не покидает ощущение, что вся эта наша пресса плотно сидит на довольствии с Зелёного Угла, сплошняком заказные статейки прут.

  • zloy08:23, 20.05.2015#

    Фух, успокоили! а то я так переживал за барыг с зеленки аж кушать не мог.

  • Псевдоним08:36, 20.05.2015#

    Пойди поблюй.

  • 1110:32, 23.05.2015#

    ЧУШЬ! При стоимости машины даже в 300 тысяч снижение в 5 тысяч покупатели вряд ли почувствуют. . .

  • Псевдоним19:25, 24.05.2015#

    Не скажите парни, в прошлом месяце Noah 2010 года смотрел за 800, на этой неделе взял за 740

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru