Во Владивостоке на популярном авторынке "Зеленый угол" упали цены

Весеннее потепление несколько оживило торговые ряды авторынка «Зеленый угол». Снижение курса доллара привело к снижению цен на автомобили, и покупатели спешат воспользоваться этим моментом, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Правда, вопреки прогнозам, никакого ажиотажа не случилось, и количество покупателей, бороздящих в эти дни «Зеленку», не превысило среднюю статистику апреля. Но зато само их присутствие вселило в автоимпортеров надежды на скорое преодоление нынешнего кризиса, аналогичное преодолению предыдущих.

«По сравнению с январем, на который пришелся пик валютного кризиса, сегодняшние цены на рынке упали на 10-15%, - отмечает текущую динамику автоимпортер Дмитрий ВЕРЕЩАГИН. - «Зеленый угол» очень гибко реагирует на изменения курса доллара, и сегодня здесь, пожалуй, единственное место в городе, где цены могут не только расти, но и снижаться».

Поскольку «Зеленка» с самого своего рождения и до сегодняшнего дня представляет собой классический конкурентный рынок без всяких признаков монополизма, подобное его поведение выглядит приятным контрастом в сравнении с другими секторами приморской экономики, где взлетевший зимой ценник и не думает опускаться. Автопродавцы говорят, что им нет смысла взвинчивать цены, так как доходность во многом зависит от оборота, и чем быстрее продашь - тем быстрее сможешь вложить средства в свежий привоз. Поэтому наибольшим спросом на рынке пользуются те автомобили, стоимость которых выглядит более привлекательно на фоне аналогов.

«Самый востребованный сегмент - машины ценой до 500 тысяч рублей, - продолжает Дмитрий Верещагин. - Те, что стоят дороже, продаются сложнее и дольше. Поэтому сегодня большинство представленных на рынке автомобилей - именно из этого ценового диапазона».

500 тысяч рублей - это примерно 10 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. На «Зеленом углу» за такие деньги предлагаются Toyota Vitz 2014 года, Nissan Note 2014, Suzuki Jimny 2013, Honda Fit 2013 и другие модели. Сегодня рыночные стоянки заполнены автомобилями под завязку. После зимнего опустошения «Зеленки», когда в стройных торговых рядах тут и там зияли проплешины, картина выглядит обнадеживающей. Поток подержанных иномарок из Японии вновь вернулся в прежнее русло и отыграл пошатнувшиеся во время валютного кризиса позиции.

Вторжение с Запада

Говоря о восстановлении автоимпорта, нельзя, однако, пройти мимо другого, относительно нового для «Зеленки» явления - наличия среди привычных глазу «беспробежных» праворульных японок выставленных на продажу автомобилей с номерами других регионов.

Как известно, в новых правилах регистрации автомобилей теперь нет такого понятия, как «снятие с учета». Транзитные номера ушли в прошлое, и машины сейчас продаются с теми регистрационными знаками, которыми их наделили подразделения ГИБДД на момент последних новаций. Отсюда и появление в Приморье автомобилей с разнообразными, доселе невиданными кодами регионов 03, 68, 155 и другими. Эти машины приезжают к нам с Запада России, часть из них куплена там самими нынешними приморскими владельцами, часть - приморскими перекупщиками, обратившими свое внимание на внутренний российский рынок.

В Приморском крае и за его пределами авторынок «Зеленый угол» всегда был известен как место торговли «беспробежными» японками, и до последнего времени машины из регионов продавались чаще всего на уссурийской «Железке». Однако времена меняются, и понюхавшие пыли российских дорог «пробежные» иномарки добрались до «Зеленки». Как рассказали «Золотому Рогу» сами «зеленщики», в торговлю «пробежками» пустились те участники рынка, которые во время валютного кризиса посчитали, что рост курса доллара очень скоро сделает таможенные пошлины на ввоз автомобилей совсем неподъемными и надо искать иные, кроме Японии, источники поступления автомобилей.

«Беда в том, что за многими машинами с Запада тянется криминальный шлейф, и часть тех наших ребят, кто связался с ними, уже жалеют о своем решении. Пригнали машину, продали, а через неделю покупатель от гаишников узнает, что она в угоне по Санкт-Петербургу. Естественно, он бежит к продавцу с претензиями, и начинается нервотрепка с выяснением, кто прав, а кто виноват. По документам у перекупщика все чисто, а по данным ГИБДД - нет. Поэтому с японскими машинами работать гораздо спокойнее», - считают на «Зеленке».

Только бизнес

Впрочем, у тех, кто возит автомобили из Японии, сегодня тоже есть своя головная боль в виде постоянно скачущего курса евро, по которому рассчитывается таможенная пошлина. К счастью, амплитуда валютных «качелей» в последнее время несколько успокоилась, что позволило импортерам вести более расчетливую тактику пересечения границы.

«Сейчас уже нет той нервозности, которой сопровождалось зимнее падение рубля, - продолжает Дмитрий Верещагин. - Хотя «ловить курс» тоже приходится, но теперь уже в обратную сторону. Если раньше опоздание на один день с подачей документов на растаможку могло привести к крупным убыткам, то теперь наоборот - можно и выиграть. Хотя и не всегда. Бывают внезапные взлеты евро, но хорошо, что в ограниченных пределах, и они не сильно бьют по расчетам. Так, если брать наиболее популярный сегмент машин с рабочим объемом двигателя 1500 «кубиков», то последние колебания в пределах 3 рублей за евро отразились на таможенной пошлине подвижками в размере около 1000 рублей за одну машину. На более объемных движках разница составляла уже 5000 рублей, но в общей стоимости авто такие цифры не критичны».

Судя по тому, как сухо, по-деловому автоимпортеры продолжают считать деньги, большинство из них намерены продолжать свой бизнес, несмотря на вновь просочившуюся в печать информацию о скором закрытии авторынка «Зеленый угол» (см. «Золотой Рог» от 28 апреля 2015 года). Об этом красноречиво говорит и сама атмосфера «Зеленки», где нам не удалось найти никаких признаков надвигающейся грозы.

«Нас уже столько раз хоронили, что мы перестали обращать внимание на это, - отмечают продавцы авторынка. - А если возникнут проблемы, будем их решать по мере поступления. Сейчас же у нас все спокойно. Ждем покупателей».

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.