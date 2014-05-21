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Показать себя в Китай поедут 30 компаний из Приморья
Более 30 предприятий и организаций Приморья подали заявки на участие в Первом российско-китайском ЭКСПО Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
В числе участников - ЗАО «Аква-Айс-Группа», которая представит инвестиционный проект строительства мини-аквапарка. Компания намерена найти в Китае партнеров для его реализации. Еще один проект в сфере индустрии развлечений представит компания «Диснейленд» - она намерена создать в Приморье парк развлечений и студии по производству мультфильмов.
Компания «Новый город» намерена привлечь китайских инвесторов к проекту строительства крупного жилого района во Владивостоке. На участке площадью 770 тысяч кв. м планируется возвести 800 тыс. кв. м жилья и объекты социальной инфраструктуры.
Много заявок поступило от производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных предприятий, которые готовы представить свои товары на рынке КНР.
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