Показать себя в Китай поедут 30 компаний из Приморья

Более 30 предприятий и организаций Приморья подали заявки на участие в Первом российско-китайском ЭКСПО Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

В числе участников - ЗАО «Аква-Айс-Группа», которая представит инвестиционный проект строительства мини-аквапарка. Компания намерена найти в Китае партнеров для его реализации. Еще один проект в сфере индустрии развлечений представит компания «Диснейленд» - она намерена создать в Приморье парк развлечений и студии по производству мультфильмов.

Компания «Новый город» намерена привлечь китайских инвесторов к проекту строительства крупного жилого района во Владивостоке. На участке площадью 770 тысяч кв. м планируется возвести 800 тыс. кв. м жилья и объекты социальной инфраструктуры.

Много заявок поступило от производителей пищевой продукции, сельскохозяйственных предприятий, которые готовы представить свои товары на рынке КНР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.