"Роснефтегаз" ушел из "Приморского газа" в пользу "Газпрома"

ОАО «Роснефтегаз» (владелец 75,16% акций НК «Роснефть» и 10,74% акций ОАО «Газпром») вышло из состава акционеров ОАО «Приморский газ» (специализируется на снабжении потребителей Приморья сжиженным газом). По сведениям «ЗР», пакет государственного «Роснефтегаза» в 25,5% акций передан структурам «Газпрома».

В настоящее время заместителю гендиректора «Приморского газа» Олегу ГОРКАВЦЕВУ принадлежит 20,97%, помощнику генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Владимиру УЛЬЯНОВУ - 13,99%, Жанне КАФАРОВОЙ - 15,25%. ООО «Когаз Восток» (российская «дочка» южнокорейской газовой корпорации Kogas) владеет 2%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.