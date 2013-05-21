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"Роснефтегаз" ушел из "Приморского газа" в пользу "Газпрома"
21 Мая 2013, 15:22 | Приморье
ОАО «Роснефтегаз» (владелец 75,16% акций НК «Роснефть» и 10,74% акций ОАО «Газпром») вышло из состава акционеров ОАО «Приморский газ» (специализируется на снабжении потребителей Приморья сжиженным газом). По сведениям «ЗР», пакет государственного «Роснефтегаза» в 25,5% акций передан структурам «Газпрома».
В настоящее время заместителю гендиректора «Приморского газа» Олегу ГОРКАВЦЕВУ принадлежит 20,97%, помощнику генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Владимиру УЛЬЯНОВУ - 13,99%, Жанне КАФАРОВОЙ - 15,25%. ООО «Когаз Восток» (российская «дочка» южнокорейской газовой корпорации Kogas) владеет 2%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: акции Роснефтегаз kogas Приморский газ
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