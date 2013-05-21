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"Приморскуголь" сокращает добычу

21 Мая 2013, 14:49 | Приморье

ОАО «Приморскуголь» в связи с переводом с угля на газ Владивостокской ТЭЦ-2 (основной потребитель бурых углей Павловского месторождения) вынуждено скорректировать планы по добыче угля. Всего в 2013 году планируется добыть 4,250 млн тонн, на 9,5% меньше, чем в 2012 году.

В том числе план для разрезоуправления «Новошахтинское» установлен в 3 млн тонн, для шахтоуправления «Восточное» - 1,250 млн тонн, сообщается в материалах предприятия.

Сокращение добычи уже сказалось на трудовом коллективе и финпоказателях. Так, средняя численность работников сократилась на 10%, с 2 229 человек с начала 2013 года до 2 004 чел. на 1 апреля.

Компания в квартале 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 24,9%, до 142 млн рублей. В то же время выручка выросла на 36,8% - до 1,613 млрд рублей.

С работниками разрезуправления «Новошахтинское», которые попали под сокращение, уже встретился губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По данным пресс-службы краевой администрации, сотрудникам разрезуправления сегодня готовы предоставить более 30 рабочих мест в транспортной отрасли. Строительство цеха по глубокой переработке сои позволит создать еще более 400 мест.

Отметим, что в 2013 году «Приморскуголь» планирует проведение работ по прирезке запасов на отрабатываемом Липовецком каменноугольном месторождении. В частности, подготовлены документы и подана заявка в Приморнедра на участие в 2013 году в аукционе по получению лицензии на право проведения геологической разведки и эксплуатации запасов угля на поле геологического участка «Южный», как возмещение выбытия из отработки ныне разрабатываемого геологического участка «Восточный-2».

В настоящее время предприятия компании разрабатывают Павловское и Нежинское буроугольные месторождения и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: добыча  уголь  недра  тэц 



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