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"Одноклассники" для бизнеса представлены в Приморье

21 Мая 2013, 12:57 | Приморье

В рамках Дальневосточной недели предпринимательства официальный партнер мероприятия - Сбербанк - провел тест-драйв портала для бизнесменов «Деловая среда». Интернет-портал «Деловая среда» состоит из нескольких разделов: «журнал», «клуб», «школа», «магазин», «банк» и «рынок»

Подобный формат позволил не только рассказать участникам о преимуществах портала, но и дал возможность всем желающим самостоятельно испытать сайт www.dasreda.ru и получить ответы на все возникшие вопросы.

- Инновационный проект «Деловая среда» был создан дочерней компанией Сбербанка ЗАО «Деловая среда», которая базируется в Сколково, - отметил Георгий ГЛЕБОВ, куратор данного направления в Приморском отделении ОАО «Сбербанк России». - Сбербанк, как крупнейший банк страны, солидарен с представителями муниципальных, региональных и федеральных органов власти в том, что необходимо осуществлять информационную и методологическую поддержку развивающемуся малому бизнесу. Именно с этой целью создавалась «Деловая среда».

Интернет-портал состоит из нескольких разделов: «журнал», «клуб», «школа», «магазин», «банк» и «рынок». Каждый из них предлагает уникальные возможности, операции, позволяющие вести бизнес на принципиально новом уровне, искать новые идеи для развития.

Раздел «Журнал» - это информационно-новостной блок, который предоставляет различные статьи на всевозможные темы, касающиеся ведения бизнеса. Все статьи удобно разделены на несколько рубрик: идеи, деньги, знания, власть, практика, мнение. В разделе «журнал» подробно представлены мысли успешных предпринимателей, их путь к процветанию, а также высказывания политиков и других специалистов на бизнес-темы.

Получить дополнительный опыт, почерпнуть интересные идеи «из первых уст» можно, зайдя в раздел «клуб», который иногда называют «бизнес одноклассниками». В этом разделе предприниматели могут общаться между собой, обмениваться мнениями, делиться опытом и т.д. Здесь можно не только завязать контакт для профессионального общения, но и развить его до делового сотрудничества, ведь на почве общих интересов могут открыться и новые горизонты для бизнеса. Немаловажно, что все участники клуба «Деловой среды» проверены Сбербанком, а это означает, что недобросовестных друзей и партнеров здесь не встретится.

Следующий раздел - «школа» - является флагманским разделом «Деловой среды» и лучшим на данный момент корпоративным онлайн-университетом страны. Посетив эту часть портала, «бизнес-ученики» могут получить консультации по всевозможным направлениям, вне зависимости от того, к какой сфере относятся их предпринимательские инициативы. Форматы обучения различны: онлайн-семинар, обучающие курсы и т.д. В случае с онлайн-семинаром представляется удобный календарь ближайших мероприятий, а также подробная информация о том или ином семинаре и стоимость участия. Обучающие курсы в разделе «школа» сгруппированы по сферам деятельности, что делает подбор необходимых курсов максимально удобным. Подобный формат обучения удобен даже в контексте всегда актуального корпоративного обучения: включив телевизор, можно транслировать новые знания на весь коллектив.

Вторым флагманским разделом портала является «магазин», где представлены полезные бизнес-приложения. Основная философия данных приложений состоит в максимальном упрощении основных бизнес-процессов. Более 20 приложений, представленных в «магазине», позволяют предпринимателю самостоятельно создавать сайт, вести бухгалтерию, при необходимости моделировать собственные обучающие курсы и т.д.

Помочь разобраться в наиболее актуальных и эффективных банковских продуктах предпринимателю поможет раздел «банк». Для этого «Деловая среда» предлагает универсальный инструмент - навигатор банковских продуктов Сбербанка. Система задаст несколько вопросов предпринимателю о бизнесе, его потребностях и целях, после чего автоматически подберет необходимые продукты. Более того, выбрав тот или иной продукт, можно отправить онлайн-заявку на его получение, что значительно сэкономит время.

Для расширения географии ведения бизнеса своих клиентов Сбербанк и «Деловая среда» предлагают раздел «рынок». Данный раздел - некая торговая площадка, где представлены только предприниматели. Таким образом, верифицированное, подтвержденное по всем документам юридическое лицо выкладывает «на рынок» свой продукт с его наименованием, ценой, контактным телефоном, электронным адресом - для завязывания новых партнерских отношений. Причем на «рынке Деловой среды» представлены предприятия, зарегистрированные по всей России.

«Во многом проект «Деловая среда» - социальный. На данном этапе мы хотим приучить микро- и малый бизнес к тому, что его представители могут обращаться к нам, к тому, что есть множество различных услуг и возможностей для развития. Мы должны сделать этот шаг, иначе наш малый бизнес так и будет сидеть «в тени», без развития и даже без знаний о том, как можно развиваться. В момент поступления молодых людей в вуз 15% из них хотят стать предпринимателями. Когда они заканчивают университет, остается только 5% желающих открыть свой бизнес. А еще через 5 лет по окончании вуза доля желающих стать бизнесменами составляет 0,001%. Это идет от незнания инструментов, недоверия ко всему. Эту картину мы хотим изменить при помощи «Деловой среды», - рассказал Станислав КИРПИЧЕВ, директор по развитию ЗАО «Деловая среда».

Анна РЫКОВА, Виталий МОРОЗОВ, газета "Золотой Рог".

Автор: Анна Рыкова
Теги: Деловая среда  сбербанк  интернет 



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