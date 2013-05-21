Власти Приморья лишили победителей крабовых аукционов квот, не дожидаясь решения суда

На сайте администрации Приморского края появился приказ департамента рыбного хозяйства о внесении изменений в приказ управления рыбного хозяйства №66 от 14 декабря 2012 г., который наделял компании ООО «Акваресурс ДВ» и ООО «Тайфун» крабовыми квотами.

Рыбакам о лишении их квот стало известно только 15 мая, когда, по их мнению, предположительно был опубликован приказ. Вот только документ датирован 4 марта. Официальная формулировка «лишения» - «переименование управления рыбного хозяйства и протест межрайонного природоохранного прокурора». При этом победители аукциона не были должным образом извещены в установленный законом срок о появлении данного документа.

«Мы просто в шоке от того, что данный приказ не был доведен до нас еще в марте. То, что нас не известили, а также его «внезапное» появление на сайте 15 мая могут указывать на умышленную попытку чиновников скрыть этот документ. Более того, считаем, что данный приказ, лишающий нашу компанию квот, незаконен, так как есть договоры, которые администрация Приморского края заключила с каждым победителем крабовых торгов. Подобные действия чиновников - это правовой произвол, ведь согласно российскому законодательству лишить нас долей квот может только суд, отменив итоги аукционов, что автоматически приведет к превращению действия договоров между нашей компанией и администрацией края. В данный момент в арбитражном суде рассматриваются три дела, связанные с крабовыми аукционами, - подчеркнул представитель компании «Акваресурс ДВ» Михаил ЩЕРБИНА. - Ни по одному иску решение не принято. Мы будем оспаривать этот акт».

«Подобных действий со стороны администрации никто не ожидал, - рассказал «ЗР» в неофициальном разговоре один из представителей рыбодобывающего бизнеса. - Шумиха вокруг крабовых аукционов всем изрядно надоела, ведь рыбодобывающая отрасль Приморья и так имеет своеобразную репутацию. Поэтому все ждут судебных правовых решений. Выпуская подобный приказ без решения суда, администрация фактически обозначила свое непосредственное присутствие в этом деле. Да и сам документ весьма спорный, несмотря на протест прокуратуры. Ведь лишить компанию квот можно только через судебное решение. Победители за эти квоты заплатили почти 370 млн руб. Думаю, нас ждет очередной виток крабового скандала».

Еще одним признанием участия чиновников администрации края в этом деле служит заявление председателя совета директоров ОАО «ПБТФ» Сергей САКСИНА. 16 мая на встрече бизнесменов Дальнего Востока с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борисом ТИТОВЫМ представитель рыбодобывающего предприятия впервые с начала крабовой эпопеи обозначил высокопоставленных чиновников администрации Приморского края как активных участников крабовой истории. Он публично поблагодарил администрацию Приморского края за то, что она помогает компании в их борьбе по отмене итогов крабовых аукционов. При этом Сергей Саксин выразил недовольство действиями судей Арбитражного суда Приморского края. По мнению Сергея Саксина, рассматривающие дела судьи искусственно затягивают процесс, откладывая судебные заседания без веских оснований. В заключение своего выступления представитель ПБТФ попросил Бориса Титова также включиться в процесс защиты коммерческих интересов ПБТФ.

Однако чиновник столь высокого ранга рекомендовал бизнесмену дождаться решения суда и только потом предпринимать какие-либо действия. «Обратитесь к нам в установленном порядке, мы проведем независимую юридическую экспертизу», - заявил Борис Титов. Тем самым уполномоченный дал понять, что одного желания ПБТФ «подключить» институт уполномоченного к крабовой войне явно недостаточно.

Тем временем юридические аспекты проведения крабовых аукционов продолжает изучать Арбитражный суд Приморского края. Напомним, что две компании, не допущенные к аукциону, в лице ОАО «ПБТФ» и ЗАО «Восток Джапан» в суде оспаривают их итоги. Также иск о защите публичных интересов подала прокуратура Приморского края, которая также требует признать итоги аукционов недействительными.

15 мая состоялось очередное судебное разбирательство по иску ОАО «ПБТФ». Представитель ПБТФ Александр ПЛЕЧИЙ, выступая в суде в очередной раз, подтвердил, что его компанией не были заключены договоры с наукой по изучению краба. «У нас есть только договоры по креветке», - утверждает Александр Плечий. Ранее представители ПБТФ, выступая перед журналистами, заявляли, что они с самого начала знали, что компания не подходит под требования федерального закона, а цель подачи судебного иска и громких заявлений - это привлечение внимания общественности.

Что касается позиции прокуратуры и исковых требований надзорного органа, то формулировка «защита публичных интересов» вызывает все больше вопросов у общественности. Напомним официальное сообщение надзорного органа: «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой края выявлены существенные нарушения федерального законодательства в ходе проведенного аукциона со стороны организатора торгов, которые ограничили круг потенциальных покупателей. По мнению прокуратуры, была нарушена процедура проведения аукционов, что повлекло незаконное отстранение от участия в торгах ряда юридических лиц», - говорилось в официальном пресс-релизе.

Но в исковом заявлении существенные нарушения федерального законодательства со стороны организатора торгов практически исчезли, за исключением двух моментов, когда истец пытается доказать, что компания «Акваресурс ДВ» не имела договора с научной организацией и не проводила научных исследований, несмотря на то что в материалах дела и договор, и научный отчет имеются. И второе - это «мнение» прокуратуры, что договоры должны быть заключены по «историческому» принципу. А это значит, не в порядке аукциона, а с теми, кто уже имел такие договоры ранее, и перезаключаются они, что важно, абсолютно бесплатно. Теперь совсем становится непонятно, в чем же, собственно, обвинение, предъявленное руководителю Приморского территориального управления Росрыболовства Иванкову А.Е., в котором написано о том, что аукцион принес недостаточно денег в бюджет и тем самым нанес ущерб государству, когда аукциона вообще не должно было быть, по мнению прокуратуры.

Еще один парадокс крабовой истории в том, что ответчиком по иску прокуратуры является администрация Приморского края. Представитель правого департамента администрации края, выступая в суде, подчеркнул, что они по закону обязаны заключить договоры о наделении долей, после того как определился победитель аукционов. Несмотря на это, ответчик почти признал иск, самостоятельно отменив итоги аукциона изданным приказом от 4 марта без суда, без каких-либо иных правовых оснований.

В общем, можно ожидать, что крабовая история обрастет еще новыми судебными исками и новыми скандалами. Использование «проигравшей» компанией административного ресурса заставило играть множество государственных структур в одни ворота, и, как видно, закон тут совсем ни при чем…

Правда, это весьма удивительно, ведь губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не раз заявлял, что Приморью необходимо избавиться от имиджа региона, где отношения власти и рыбного бизнеса вызывают определенные вопросы, тем более в крабовой истории.

Виталий МОРОЗОВ, газета "Золотой Рог".