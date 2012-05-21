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Фонд «Приморье» отчитался о проделанной работе
ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. Фонд поддержки деловых инициатив «Приморье», некоммерческая организация, отчитался о своей деятельности.
Созданный в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 01.12.2007), фонд «Приморье» осуществляет свою деятельность по ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом организации.
В 2011 году Фондом «Приморье» направлено на реализацию уставных целей и задач 206 тыс. рублей, в том числе:
- содействие общественным организациям, работающих в общественно значимых направлениях в целях формирования эффективного использования человеческих и иных ресурсов региона для повышения культурного, образовательного, жизненного уровня населения;
- финансирование общественно значимых проектов, мероприятий, оказывающих положительное влияние на культурную, общественную, научную, образовательную жизнь населения Приморского края;
- содержание фонда, развитие собственной инфраструктуры.
«Золотой Рог».
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