Примтеплоэнерго уходит из Арсеньева

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. Приказ об уходе Примтеплоэнерго с 21 мая из Арсеньева подписан генеральным директором Александром Патриным. Как и положено по закону, предприятие заранее предупредило об этом местные власти.

«Уход Примтеплоэнерго инициировал муниципалитет, - говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам Татьяна Сагайдак. - Напомню, в 2011 году предприятие выиграло конкурс на право долгосрочной аренды объектов теплоснабжения. При этом местные власти были обязаны оформить права на недвижимость, которая на время передавалась нам. Иначе зарегистрировать договор нельзя. А заключенным он считается именно с момента регистрации. Получилось, мы год проработали с незаключенным договором без всяких правовых оснований - нужные документы власти так и не оформили».

В течение этого года антимонопольная служба обращалась в суд с иском. Просила признать договор недействительным и применить к нему последствия недействительности с момента окончания отопительного сезона 2011-12 гг. Но, поскольку договор не заключен, то и применить какие-либо последствия нельзя. Суд тогда подчеркнул, что договор не заключен, но счел законными и проведение конкурса, и победу Примтеплоэнерго.

После избрания в марте нового главы муниципалитет подал жалобу на решение суда и она была удовлетворена. Согласно решению апелляционного суда, конкурс незаконен, договор не заключен, а значит, и незаконно присутствие в Арсеньеве Примтеплоэнерго.

«Тем не менее, «законный» конкурс до сих пор не объявлен, - рассказывает заместитель генерального директора по производству Вадим Чеботарев. - Хотя прямая обязанность местной власти - организация жизнеобеспечения города, в том числе и снабжение его горячей водой. Получается, после 21 мая делать это некому».

По закону местная администрация может эксплуатировать собственные объекты жизнеобеспечения двумя способами. Создать муниципальное унитарное предприятие, без конкурса передав ему имущество в хозяйственное ведение. Или же заключить с любой организацией краткосрочный договор - до 30 дней, а затем передать имущество победителю конкурса или образованному муниципальному предприятию. Тогда бы и сокращенные сотрудники теплового района «Арсеньевский» без работы не остались. Но администрация не делает пока никаких шагов к решению проблемы.

«Выходит, мы должны вкладывать деньги предприятия и оказывать услугу без всяких к тому оснований? Более того, подавать нормальную горячую воду сейчас невозможно: состояние имущества не позволяет, - говорит Вадим Чеботарев. – Его нужно переделывать, есть заключение экспертиз. Качество холодной воды не выдерживает никакой критики, об этом тоже есть соответствующие документы. Городскому хозяйству нужна реконструкция, тогда можно говорить об уровне услуг. И этим нужно заниматься сейчас, выделять из местного бюджета деньги, заключать договоры на реконструкцию муниципального имущества. Мы работали незаконно? Хорошо, работайте законно!».

«При столь потребительском подходе муниципалитет считает возможным еще и откровенно сидеть на шее Примтеплоэнерго, - говорит Галина Ли, начальник управления сбыта предприятия. - В прошлом году мы «пошли» на конкурс при условии, что нам вернут все долги - 50 миллионов рублей. Местные власти тогда подписали гарантийное письмо. Но они не только не выполнили своих обязательств – они вообще практически не платили по счетам. Сегодня муниципалитет должен нам 95 млн рублей. Это более 50% от всех долгов муниципальных учреждений по Приморью».

По справке департамента финансов администрации Приморского края, «доходная база бюджета муниципального образования позволяет производить расчеты за коммунальные услуги в полном объеме. В прошлом году из краевого бюджета дополнительно поступала финансовая помощь (средства сбалансированности). В сторону увеличения доходной части бюджет города в течение года корректировался пять раз. При этом власти не посчитали возможным в полном объеме запланировать ассигнования на коммунальные услуги. Их плановый объем в бюджете города явно занижен. Органы местного самоуправления коммунальные платежи не ставят в разряд первоочередных. Их платеж финансируется по остаточному принципу. То есть, не рассчитываться за услуги бюджетной сферы - сознательная позиция местной власти».

Получается, городской власти очень нравится жить за чужой счет – за счет добросовестных плательщиков из других городов и поселков края. Как и решать проблемы коммуналки чужими руками. Обо всех фактах нарушения бюджетного законодательства и законодательства о местном самоуправлении Примтеплоэнерго направило жалобы в прокуратуру Арсеньева и прокуратуру края для принятия соответствующих мер к истинному виновнику создавшейся ситуации, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».