В Приморье инфраструктура меняет условия для инвестора

Развитие агропромышленной инфраструктуры стало одной из основных задач территорий, где реализуются сельскохозяйственные проекты. Региональные отраслевые органы власти уже включились в работу, поддерживая федеральные тренды этого развития, тем более федеральный центр, помимо всего прочего, помогает регионам в главном вопросе - финансировании строительства ключевых инфраструктурных объектов.

Активность этой работы на местном уровне вызвана в том числе и появлением новых инструментов, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

Без решения этой задачи привлечь инвестора в регион довольно сложно. Бизнес, конечно, готов инвестировать в некоторые инфраструктурные объекты в рамках собственных проектов, например в создание мощностей по хранению или перевалке зерна, что, в общем-то, и наблюдается практически повсеместно на Дальнем Востоке там, где реализуются крупные проекты. Но без масштабных инфраструктурных проектов с участием государства обустроить среду для эффективного производства бизнесу просто не по силам. И дело тут не только в финансировании. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края считают, что участие органов власти способствует решению и других вопросов. «Бизнесу сложно договориться с такими крупными компаниями, как «Газпром», - говорят специалисты, подчеркивая роль в этих переговорах государственных органов. К тому же бизнесу самостоятельно сложнее решать инфраструктурные вопросы в силу особенностей межведомственного взаимодействия. В итоге участие государства в создании инфраструктуры сокращает затраты инвестора в целом и, соответственно, сроки окупаемости вложенных в производство денег.

Строительство инфраструктуры в Приморье в соответствии с утвержденным графиком должно завершиться к концу этого года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская», в рамках которых ожидается реализация агропромышленных проектов и проектов по производству продуктов питания, будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край. Только один ТОР «Михайловский», по заявленным планам, привлечет более 40 млрд инвестиций. Основными резидентами этой территории опережающего развития стали компании «Мерси трейд» и «Русагро» со своими животноводческими проектами. И еще несколько небольших проектов будет реализовано на этой площадке. Государство рассчитывает профинансировать создание инфраструктуры в сумме 4,4 млрд руб. Эту сумму поделят поровну между собой федеральный и региональный бюджеты.

Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры проводится администрацией Приморского края совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока (КДРВ). Как пояснили в департаменте сельского хозяйства, администрация края взяла на себя обязательства по строительству дорог, строительству объектов водоснабжения и водоотведения. В свою очередь, полномочия Минвостокразвития, как представителя федерального уровня власти, - обеспечение электричеством и газом. В настоящее время работа уже начата. Проект по газификации осуществляется за счет программы «Газпрома», правительству удалось договориться о сокращении сроков, что повысит уровень оперативности этой работы. К концу года, когда эти работы будут завершены и появится возможность подключения к инфраструктуре, компании-резиденты планируют завоз поголовья и всего, что технологически обеспечивает производственный процесс. Строительство своих объектов по срокам они ведут параллельно с инфраструктурными объектами, чтобы не было простоя по окончании строек.

К инфраструктурным проектам специалисты относят и оптово-распределительный центр, строительство первых объектов которого должно завершиться в этом году. По плану склады ОРЦ вместят не менее 50 тысяч тонн продукции, а доля сельскохозяйственной составит 65%. Общая стоимость проекта составляет 4,2 млрд рублей. Инвестором этого проекта является компания - резидент ТОР «Надеждинская». Выделить средства на строительство планирует и краевой бюджет в рамках Государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

К концу 2017 года в рамках первой очереди планируется запуск одного из трех мультитемпературных складов вместимостью до 13 тысяч тонн продовольствия, пояснили в администрации Приморского края. Первая очередь будет обслуживать 1,5 тысячи торговых точек и почти 100 поставщиков. Предполагается, что урожай приморских предприятий уже этого года может оказаться в новых условиях хранения. Межрегиональная сеть создается по стандартам Министерства сельского хозяйства РФ и устанавливает фиксированные наценки. Таких центров по всей стране создадут около 20, и приморский включен Минсельхозом в число приоритетных.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.