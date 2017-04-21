Аграриям Приморья формировать конкурентные преимущества помогает наука

То, что Приморский край располагает собственной научной базой для сельскохозяйственной отрасли, несомненно, большой плюс. Региональные производители, инвесторы могут рассчитывать на экспертную поддержку как при организации производств, так и при выводе приморской продукции на экспортные рынки.

О новых возможностях аграриев, приоритетных проектах, способных обеспечить конкурентные преимущества для приморских производителей, «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором ПримНИИСХ Алексеем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.

- Ситуация, сложившаяся в результате введения санкций и контрсанкций, изменение курса валют создают предпосылки для роста объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе в азиатские страны. Цены российских производителей на мировом рынке на фоне поставщиков из других стран смотрятся сегодня более привлекательно. Но этот эффект может оказаться краткосрочным и быстро начнет таять в силу растущей инфляции. Рост цен приводит к возрастанию себестоимости продукции. Наши производители начинают проигрывать на рынке потому, что производительность труда в наших хозяйствах остается по-прежнему низкой, ассортимент - узким, качество продукции - невысоким, а урожайность - более низкой в сравнении с другими странами.

Например, сегодня в Корее наша кукуруза, зерно кукурузы, на которую еще недавно ставку делали, фактически сравнялась в цене с кукурузой из США. Причины: неразвитая инфраструктура, дорогостоящая логистика, отсутствие возможности доставлять продукцию валом в порты Японии, Кореи, Китая и т. д. Плюс у нас сохраняется только в том, что пока в России запрещено возделывание ГМО-культур. Это совершенно другой рынок.

Тем не менее мы можем использовать этот момент, чтобы серьезно повысить эффективность сельхозпредприятий. По сути, речь идет о повышении культуры производства, земледелия и, соответственно, о применении современных научных разработок, которые позволяют добиться нужного результата. Конечно, это касается не только российских научных разработок, потому что производители будут искать все, что есть лучшее в мире. Но наши конкурентные преимущества могут формироваться только в науке.

Например, наша приморская соя востребована на мировом рынке, в азиатском регионе по крайней мере. Нужны высокобелковые сорта сои, с содержанием белка более 40%. К тому же эти бобы должны быть пригодными для переработки на традиционные продукты питания азиатской кухни, в частности японской. Для нас это новая задача. И от нас сейчас товаропроизводители и потребители за рубежом ждут именно такую продукцию. В ПримНИИСХ уже есть новый сорт сои «Муссон», у которого, во-первых, содержание белка более 40%, во-вторых, окраска соответствует требованиям азиатских потребителей. По этому сорту уже развернуто семеноводство, с этого года мы будем готовы начать реализацию семян.

У нас заключены договоры и с Японией, и с Кореей на изучение наших сортов на соответствие их требованиям по качеству. Эти требования нам не всегда знакомы: у нас другие ГОСТы, другая культура питания. Поэтому мы совместно с ними пытаемся определить из того ассортимента, которым располагает наш институт, те сорта, которые соответствуют их требованиям, часто весьма специфическим. Как только будет такой сорт определен, мы развернем семеноводство, предложим каким-то хозяйствам заняться производством этой продукции, в том числе на экспорт. Есть у нас сейчас договор с Сеульским национальным университетом. Планируется также совместная работа с этим университетом по изучению высокобелковых сортов сои.

Если оценивать перспективы внешнего рынка с учетом тех тенденций в питании, которые наблюдаются там, например в Корее уменьшается потребление риса и возрастает употребление картофеля, то для наших продуктов могут открыться новые ниши. Раньше в этой стране потребляли до 120-150 кг риса в год на человека, сейчас - порядка 80 кг (для сравнения: в России медицинская норма потребления риса - 8 кг на человека в год). И они стали увеличивать долю картофеля в потреблении, но он у них по большей части импортный, поступающий в обработанном виде. Этот сегмент корейского рынка может стать интересным для наших поставщиков. Наши фермеры могут производить картофель, его обрабатывать, замораживать, насыщать им не только внутренний рынок, но и внешний. В отношении качества этого продукта также есть свои требования. И мы можем методом селекции создавать такие сорта, которые пригодны для разных видов переработки. Расширение ассортимента картофеля - это задача для селекционеров, для науки. Этим мы тоже занимаемся сейчас.

Рынок продуктов семеноводства специфический, а сами продукты - наукоемкие. В общем, в картофелеводстве в Приморье мы не ощущаем зависимости от импорта семенного картофеля, потому что здесь сохранена школа семеноводства, научная база. Наша лаборатория практически единственная на Дальнем Востоке, где в таком объеме и в таком качестве этим вопросом занимаются. К сожалению, этого нет ни в Хабаровском крае, ни в Амурской области, есть только частично на Камчатке и немного на Сахалине. И все.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.