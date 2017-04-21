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Аграриям Приморья формировать конкурентные преимущества помогает наука
О новых возможностях аграриев, приоритетных проектах, способных обеспечить конкурентные преимущества для приморских производителей, «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором ПримНИИСХ Алексеем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.
- Ситуация, сложившаяся в результате введения санкций и контрсанкций, изменение курса валют создают предпосылки для роста объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе в азиатские страны. Цены российских производителей на мировом рынке на фоне поставщиков из других стран смотрятся сегодня более привлекательно. Но этот эффект может оказаться краткосрочным и быстро начнет таять в силу растущей инфляции. Рост цен приводит к возрастанию себестоимости продукции. Наши производители начинают проигрывать на рынке потому, что производительность труда в наших хозяйствах остается по-прежнему низкой, ассортимент - узким, качество продукции - невысоким, а урожайность - более низкой в сравнении с другими странами.
Например, сегодня в Корее наша кукуруза, зерно кукурузы, на которую еще недавно ставку делали, фактически сравнялась в цене с кукурузой из США. Причины: неразвитая инфраструктура, дорогостоящая логистика, отсутствие возможности доставлять продукцию валом в порты Японии, Кореи, Китая и т. д. Плюс у нас сохраняется только в том, что пока в России запрещено возделывание ГМО-культур. Это совершенно другой рынок.
Тем не менее мы можем использовать этот момент, чтобы серьезно повысить эффективность сельхозпредприятий. По сути, речь идет о повышении культуры производства, земледелия и, соответственно, о применении современных научных разработок, которые позволяют добиться нужного результата. Конечно, это касается не только российских научных разработок, потому что производители будут искать все, что есть лучшее в мире. Но наши конкурентные преимущества могут формироваться только в науке.
Например, наша приморская соя востребована на мировом рынке, в азиатском регионе по крайней мере. Нужны высокобелковые сорта сои, с содержанием белка более 40%. К тому же эти бобы должны быть пригодными для переработки на традиционные продукты питания азиатской кухни, в частности японской. Для нас это новая задача. И от нас сейчас товаропроизводители и потребители за рубежом ждут именно такую продукцию. В ПримНИИСХ уже есть новый сорт сои «Муссон», у которого, во-первых, содержание белка более 40%, во-вторых, окраска соответствует требованиям азиатских потребителей. По этому сорту уже развернуто семеноводство, с этого года мы будем готовы начать реализацию семян.
У нас заключены договоры и с Японией, и с Кореей на изучение наших сортов на соответствие их требованиям по качеству. Эти требования нам не всегда знакомы: у нас другие ГОСТы, другая культура питания. Поэтому мы совместно с ними пытаемся определить из того ассортимента, которым располагает наш институт, те сорта, которые соответствуют их требованиям, часто весьма специфическим. Как только будет такой сорт определен, мы развернем семеноводство, предложим каким-то хозяйствам заняться производством этой продукции, в том числе на экспорт. Есть у нас сейчас договор с Сеульским национальным университетом. Планируется также совместная работа с этим университетом по изучению высокобелковых сортов сои.
Если оценивать перспективы внешнего рынка с учетом тех тенденций в питании, которые наблюдаются там, например в Корее уменьшается потребление риса и возрастает употребление картофеля, то для наших продуктов могут открыться новые ниши. Раньше в этой стране потребляли до 120-150 кг риса в год на человека, сейчас - порядка 80 кг (для сравнения: в России медицинская норма потребления риса - 8 кг на человека в год). И они стали увеличивать долю картофеля в потреблении, но он у них по большей части импортный, поступающий в обработанном виде. Этот сегмент корейского рынка может стать интересным для наших поставщиков. Наши фермеры могут производить картофель, его обрабатывать, замораживать, насыщать им не только внутренний рынок, но и внешний. В отношении качества этого продукта также есть свои требования. И мы можем методом селекции создавать такие сорта, которые пригодны для разных видов переработки. Расширение ассортимента картофеля - это задача для селекционеров, для науки. Этим мы тоже занимаемся сейчас.
Рынок продуктов семеноводства специфический, а сами продукты - наукоемкие. В общем, в картофелеводстве в Приморье мы не ощущаем зависимости от импорта семенного картофеля, потому что здесь сохранена школа семеноводства, научная база. Наша лаборатория практически единственная на Дальнем Востоке, где в таком объеме и в таком качестве этим вопросом занимаются. К сожалению, этого нет ни в Хабаровском крае, ни в Амурской области, есть только частично на Камчатке и немного на Сахалине. И все.
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