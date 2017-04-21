Александр Логинов: "Ростелеком" - основа развития цифровой экономики

В октябре 2016 года макрорегиональный филиал "Дальний Восток" компании "Ростелеком" возглавил топ-менеджер, не понаслышке знакомый со спецификой региона. Александр ЛОГИНОВ мало того что родился в Якутии, так и большую часть своей карьеры в телекоме провел именно на Дальнем Востоке, успев поработать на малой родине, в Амурской области и в Хабаровском крае.

Перед новым руководителем была поставлена задача модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и реализации крупнейших проектов компании в области решений для бизнеса и государства. Сам Логинов отмечает, что видит в новом назначении и большие вызовы, и большие возможности.

Первое развернутое интервью в должности вице-президента - директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов дал «Дальневосточному капиталу».

- Александр Евгеньевич, вы вернулись на Дальний Восток в тот момент, когда «Ростелеком» взял на вооружение стратегию перехода от классического оператора к провайдеру интегрированных цифровых сервисов. Как это выглядит на практике на Дальнем Востоке?

- Вы правы, сегодня фокус «Ростелекома» смещается в сторону полной цифровизации и предоставления уже не только телекоммуникационных услуг. В компании идет последовательная трансформация от традиционного оператора связи к интегрированному провайдеру. По сути, мы превращаемся в платформу для любых собственных и сторонних цифровых услуг. Конечно, нам хочется, чтобы при этом компания росла быстрее рынка.

Базовая задача у любого руководителя - это, конечно, развитие компании и выполнение ключевых финансовых показателей, как основы для поступательного расширения бизнеса.

Досье «Дальневосточного капитала»: Логинов Александр Евгеньевич. Родился 11 августа 1978 года в поселке Нижнем Бестяхе Якутской АССР. В 2000 году окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «информационные системы в экономике». В 2009 году получил степень «Мастер делового администрирования» (MBA) в Московском техническом университете связи и информатики. С 2004 года по август 2006 года занимал пост директора филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». С августа 2006 года по ноябрь 2008 года работал директором Территориального управления № 1 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» с зоной ответственности по Амурской области. С августа 2008 года по март 2011 года занимал должность директора Территориального управления № 2 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В зоне его ответственности находились Хабаровский край, Сахалинская, Камчатская и Еврейская автономная области. С апреля 2011-го по март 2014 года возглавлял Амурский филиал ОАО «Ростелеком». С марта 2014 года занимал должность заместителя директора макрорегионального филиала «Урал» - директора по региональному развитию и руководил Пермским филиалом компании «Ростелеком». С октября 2016 года - вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».





Если говорить о трендах, то прежде всего следует сказать о программе устранения цифрового неравенства (УЦН) - этот проект «Ростелеком» успешно реализует уже на протяжении двух последних лет. Фактически речь идет о развитии инфраструктуры региона.

Сегодня «Ростелеком» дает большие возможности как для населения, так и для бизнеса. Мы постоянно расширяем географию предоставления услуг в малодоступные регионы. На сегодня на Дальнем Востоке точки доступа Wi-Fi введены в 77 малых населенных пунктах, в которых проживает более 27 тыс. человек.

В 2016 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке мы подписали ряд соглашений с главами Приморского края и Сахалинской области для реализации программы. По этим соглашениям мы будем работать в 2017 году. В рамках проекта УЦН населенные пункты с численностью населения от 250 до 500 человек должны быть обеспечены точками доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

У «Ростелекома» развитая телеком-инфраструктура. Поэтому, безусловно, мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять канал всей телекоммуникационной отрасли. Ведь от того, насколько связь будет качественной и доступной, зависит и качество жизни. Это же дает импульс развитию новой, умной цифровой экономики. «Ростелеком» постоянно расширяет объем предоставляемых услуг, в том числе и в отдаленных регионах.

Мне повезло, я вернулся на Дальний Восток в исторический момент, когда в опытную эксплуатацию была запущена подводная оптоволоконная линия связи (ПВОЛС) Сахалин - Магадан - Камчатка, значение которой трудно переоценить. С открытием навигации мы планируем приступить к исследованию морского дна, подходов ко всем островам и выхода к Сахалину.

Для материковой части Дальнего Востока посмотреть ролик на YouTube или скачать приложение на мобильный телефон без всяких проблем - это уже обыденность. У жителей островных регионов такая возможность только появилась. Для собственных абонентов сеть мы открыли чуть раньше, потом расширили эту возможность и открыли доступ к ресурсам на магистральной оптической линии связи для операторов «большой тройки» («МегаФон», МТС, «ВымпелКом»). Для нас, как компании с госучастием, это очень важный момент - работать не только для себя.

- На островах этому проекту уделялось даже слишком большое внимание. Подразумевалось, что «Ростелеком» проведет ВОЛС и все сразу двинется вперед семимильными шагами. Запросам всех абонентов соответствовать достаточно сложно, а свои ожидания от этого проекта «Ростелеком» оправдывает?

- Безусловно, мы добились поставленных задач, а кое в чем даже большего. Сеть для пользователей широкополосного доступа в интернет и IP-телевидения уже работает по стандартам материковой части. Следующий этап - модернизация для операторов «большой тройки». Переход со спутника на оптоволокно позволяет сотовым операторам значительно расширить возможности действующей сети связи. С подключением к оптоволокну скорость мобильного интернета вырастает во много раз. Вот это и есть самый настоящий прорыв, и мы гордимся, что базу для этого заложил «Ростелеком».

- Строительство ВОЛС, которая позволит соединить Сахалин с Курильскими островами, выглядит менее масштабно, но технологически более сложно, учитывая особенности региона. На ваш взгляд, стоит ли прилагать такие титанические усилия на далеко не самой развитой территории?

- «Ростелеком» - социально ориентированная компания, поэтому это очень важный для нас проект. Еще с прошлого года у нас зафрахтовано судно. Мы уже провели полный комплекс изысканий по наземной территории. Оптика пойдет как по островам, так и по наземной части. Заверяю четко: с момента старта мы этот проект не останавливали. Делаем все для строительства в самые кратчайшие сроки.

- «Ростелеком» активно осваивает механизм государственно-частного партнерства, но на Дальнем Востоке пока подобная схема была запущена только в Хабаровском крае. Другие регионы пока ждут завершения эксперимента?

- Не совсем так, Хабаровский край в этом плане стал одним из первых, так сказать, пилотных регионов. В 2016 году мы совместно с правительством края построили ВОЛС в Вяземском районе, благодаря этому в 11 селах муниципалитета появились телекоммуникационные услуги. Механизм ГЧП работает также в Камчатском крае. Совместно с правительством региона мы будем строить сетевую инфраструктуру в пригородных поселках Петропавловска-Камчатского. Сегодня это порядка 2,5 тыс. жителей Нагорного, Заозерного, Долиновки и Чапаевки. На реконструкцию сетевой инфраструктуры в этих поселках правительство выделило 15 млн рублей, и столько же вложит компания. Опираясь на этот опыт, в следующем году, также в рамках ГЧП, будет рассмотрен проект совместного строительства оптоволокна к поселку Октябрьскому Усть-Большерецкого района.

- Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая с посланием Федеральному собранию на 2017 год, предложил в ближайшие два года подключить к высокоскоростному интернету все больницы и поликлиники страны. Реально это все увидеть на практике?

- По большей части мы технически к этому готовы. И уже сейчас работаем над созданием соответствующей информационной системы. Отмечу, что в течение последних лет «Ростелеком» последовательно подключает социальные объекты в рамках других проектов, этот положительный опыт тоже будет учтен.

- Как вкратце можно охарактеризовать каждую территорию на данном этапе?

- Камчатка и Магадан сейчас действительно очень бурно развиваются. На данных территориях мы продолжаем активно развивать инфраструктуру связи, обсуждаем варианты взаимодействия с правительством регионов.

Чукотка - это спутниковые технологии. Правительство РФ рассматривает возможность строительства оптики на Чукотку, но пока мы перераспределяем спутниковый ресурс.

Сахалин - богатый регион в части нефтяных и газовых предприятий. Поэтому здесь мы упор делаем на развитие корпоративного направления. На остров у нас уже построены две ВОЛС, в том числе на участке Тымовское (Сахалин) - Лазарев (Хабаровский край). Общая протяженность новой ВОЛС - около 700 км, из них порядка 460 км - по территории Хабаровского края, 8 км - по дну пролива Невельского от мыса Лазарева (Хабаровский край) до мыса Погиби (северо-западная часть Сахалина) и примерно 230-240 км - непосредственно по Сахалину. Резервная трасса позволяет абонентам компании получать качественные услуги связи даже в случае выхода из строя основного кабеля на участке морского перехода. В планах построить еще одну оптическую линию. Было бы здорово, если бы удалось запустить ее уже в этом году.

Якутия - это родной для меня регион. Огромная территория, что накладывает дополнительные требования. Развиваем действующие оптические линии, совместно с энергетиками строим новые. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства в регионе планируется обеспечить оптоволоконной связью 118 населенных пунктов Якутии, в которых проживает около 70% населения республики. Общая протяженность линий связи составит более 2,8 тыс. км, ВОЛС пройдет через Западные, Вилюйские и Заречные группы районов республики. Северные районы Якутии - это, конечно, спутник.

Еврейская автономная область - это прежде всего сельскохозяйственные территории, поэтому наша задача - зайти как можно дальше во все населенные пункты.

В Хабаровском крае мы заходим в отдаленные населенные пункты, правительство края этому уделяет большое внимание. Отмечу, что в этом регионе у операторов очень серьезная конкуренция, но у нас достаточно устойчивые позиции. Будут еще лучше.

В Амурской области сегодня самое большое количество магистральных сетей. Прежде всего это сеть вдоль Транссиба, которая является транзитом между Европой и Азией. Огромные потоки информации идут в сторону Китая, Японии, Кореи, построена сеть вдоль БАМа. Фактически для нас это базовый инфраструктурный узел.

Приморье - самый экономически активный регион. По бизнесу здесь одни из самых больших перспектив в B2B-сегменте. Налицо серьезные стройки, большие инвестиции, в том числе инфраструктурные. Как интеграционный оператор мы в любом случае будем выступать на ключевых стройках, которые будут в крае. Очень интересные проекты сейчас в Приморье реализуются в образовании, когда мы объединяем бюджеты с краем и доходим с новыми технологиями до самых отдаленных школ.

- На Дальнем Востоке точками роста призваны стать территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт. При этом в законодательстве нет инструментов поддержки компаний связи, реализующих проекты на особых территориях. А ведь именно развитие информационно-коммуникационных технологий во многом определяет информационную экономику особых режимов. На ваш взгляд, в каком направлении следует двигаться участникам рынка?

- Первое, что здесь можно использовать, - это объединение возможностей операторов. На многих территориях «Ростелеком» уже сегодня работает как оператор для оператора. То есть мы являемся базовым оператором на территории страны. Мы предоставляем канал связи, место для установки базовой станции и т. д. Совместное обслуживание дает хорошую возможность экономии, а значит, операторы активнее продвигаются вглубь территории. И примеры такого взаимодействия уже начинают появляться. В общем, речь идет о развитии общими усилиями. Этот тренд мы и стараемся возглавить.

- «Ростелеком» всегда ассоциировался с социально ориентированной компанией, но задачу эффективности бизнеса еще никто не отменял. Как вы решаете проблему убыточных направлений бизнеса в регионе?

- «Ростелеком» никогда не делил территории на прибыльные и убыточные - мы в равной мере стремимся развивать все направления. За счет чего? Первое - это снижение затрат. И эта задача может быть решена по-разному. Например, сеть построена в отдаленный населенный пункт по устаревшей медной технологии. Мы тратим большие деньги на обслуживание такой сети, часто ремонтируем. Как мы выходим из положения на практике? Мы по возможности заменяем медные сети на оптические или арендуем спутниковый канал и экономим на дальнейшем обслуживании. Если данные кейсы не срабатывают, то используем радиодоступ. На мой взгляд, переход на новые технологии - это отличный способ снижения затрат. Практика показывает, как только мы переходим на цифровые сети, сразу снижается себестоимость. Отказаться от предоставления услуг абонентам мы не можем, это мы должны делать по закону. Поэтому мы должны снижать затраты за счет эффективного управления.

- На ваш взгляд, в каком направлении будет двигаться телеком-отрасль в ближайшей перспективе?

- Тенденции прежде всего связаны с хранением и обработкой больших объемов информации - ведь сегодня практически все компании стремятся к клиентоориентированности, а для этого им необходимо системно работать с информацией. Кроме этого, на мой взгляд, семимильными шагами будут развиваться всевозможные сервисы и виртуальные услуги, интернет вещей, big data, ОТТ-решения (over the top - метод предоставления цифровых услуг через интернет-сеть любого оператора). Все то, что связано с управлением через сеть и оптимизацией производства.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.