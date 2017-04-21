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В Приморье началась акция "Больше сериалов" для клиентов "Ростелекома"

21 Апреля 2017, 09:55 | Приморье

«Ростелеком» проводит акцию «Больше сериалов» для пользователей услуги «Интерактивное ТВ» в Приморском крае. В течении 45 дней клиенты могут бесплатно смотреть телеканал «Amedia Premium» и подписку «Amediateka».

Клиентам, у которых подключены пакеты «Твой продвинутый» и «Твой максимальный», в течение промо-периода (45 дней) бесплатно доступна «Amediateka». Данная подписка включает более 70 сериалов «Видеопроката», дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium», доступ к сайту и приложениям «Amediateka». По истечению промо-периода стоимость услуги составит 349 рублей в месяц.

Абоненты, подключившие пакеты «Твой стартовый» и «Твой оптимальный», могут бесплатно смотреть телеканал «Amedia Premium» в течении 45 дней. «Amedia Premium» – телеканал премьер со всего мира, документальное и музыкальное кино, марафоны тематических фильмов, рейтинговые мужские сериалы. Стоимость услуги после промо-периода –199 рублей.

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы». В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве).

Узнать подробности акции и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком 



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