Русфонд: Еве Карташовой оплачены расходные материалы к инсулиновой помпе

17 февраля в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю пятилетней Евы КАРТАШОВОЙ из Владивостока. У девочки сахарный диабет, болезнь протекала тяжело, с большими перепадами уровня сахара.

Нормализовать его показатели позволила установка инсулиновой помпы, самочувствие Евы улучшилось. Помповую терапию надо продолжать. Но закончились расходные материалы к помпе, а у мамы девочки нет возможности приобрести новые. Рады сообщить: вся необходимая сумма (136 157 руб.) собрана. Ксения, мама Евы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот еще новости. 105 читателей и 6204 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (790 178 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Егору КОСТЕНЕЦУ (5 лет, 199 920 руб., г. Находка); лекарство Лизе БРЮХАНОВОЙ (11 лет, 247 700 руб., г. Владивосток).

Помогли: Вера МАЛЬЦЕВА (Владимирская обл.), Nadin (Новосибирская обл.), Александра ЕНИКЕЕВА (Пермский край), Алексей КРУЖЕНКОВ, Влад, VLADIMIR SERGEEV (Сахалинская обл.), Александр УДАВЧЕНКО, Екатерина КОЛБИНА, Любовь, СИБИРИНА (все – Хабаровский край), Дмитрий ПАРХУТ (Ярославская обл.), Алексей СТАРУХИН (Санкт-Петербург), Андрей ИВАНОВ, Василий ДЗИНА, Евгений НАЗАРОВ, Игорь, Михаил ГОРОДИЛИН, Никита АНИСИМОВ, NINA KHRAMOVA (все – Москва), Александра, Алексей, Алексей КОНДРАТКОВ, Алексей СУСЛИКОВ, Алена ВОРОНИНА, Андрей БАБИЧЕВ, Анастасия Борисовна, Анна ЛИСЕВА, Анна СУББОТИНА, Александр САЛЕЙ, БЕККЕР, Василий ЛОХИН, Демонз, Дмитрий ТАЛЫПОВ, Дмитрий ГОРШУНОВ, Евгений, Елена, Елена СТЕПАНОВА, Евгений ЗИМАКИН, Иван БОЛЬШЕБОРОДОВ, Кирилл Л., Константин БОРОДИН, Максим КУГУШЕВ, Максим ПИСМАК, Михаил ГОРОДИЛИН, Николаевич, Надежда, Надежда ОФИЦЕРОВА, Наталья ВЯХИРЕВА, Наталья МАГАЙ, Павел, Светик, Сергей ЛАГИС , СОСНОВЕНКО, Светлана КРЮЧКОВА, Юлия НЕКРЫЛОВА (все – Приморский край). Спасибо!

Наталья НОСЫРЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.