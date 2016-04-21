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В Приморье готовят сварщиков по международным стандартам
Приморский промышленный техникум вошел в число базовых учебных заведений ДФО по подготовке специалистов с компетенцией «сварочные технологии». Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с союзом «WorldSkills Россия» провело на базе Амурского многофункционального центра прикладных квалификаций тестирование профессиональных образовательных учреждений региона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В список базовых учебных заведений по компетенции «сварочные технологии» вошли: Мирнинский региональный технический колледж, Белогорский технологический техникум, Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре, Приморский промышленный техникум. По результатам аттестационного среза организаторы признали, что все четыре образовательные учреждения ДФО, которые принимали участие в заключительном этапе конкурса, готовы осуществлять подготовку специалистов по международным стандартам, предъявляемым к обучению по компетенции «сварочные технологии». На этом основании они были определены в качестве базовых учреждений для организации повышения квалификации мастеров и переподготовки сварщиков предприятий - работодателей ДФО.
Дмитрий ГЛУШКО, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал результаты аттестационного среза: «Агентство в партнерстве с «WorldSkills Россия» провело первое практическое мероприятие в области образования, результаты будут полезны в нашей дальнейшей работе с работодателями Дальнего Востока. Важно понимать, где готовят квалифицированные кадры, где можно провести переподготовку мастеров из других профессиональных учебных заведений, чтобы перенимать и дальше распространять высокие стандарты в области подготовки кадров».
В целях дальнейшего формирования сети базовых профессиональных учреждений 11-15 мая во Владивостоке на базе Промышленного колледжа энергетики и связи состоится тестирование профессиональных образовательных организаций по компетенции «электромонтаж», в котором, как ожидается, примут участие от четырех до восьми учебных заведений ДФО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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