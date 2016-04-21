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В Приморье перед углем ставят шлагбаум
Заявленные планы по появлению в Приморье новых угольных терминалов могут разбиться о суровую реальность - недостаток провозных мощностей, с чем уже действующие мощности сталкиваются с пугающей периодичностью. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», ОАО «РЖД» на прошлой неделе ввело 50%-ное ограничение на погрузку угля назначением на станцию Мыс Астафьева Дальневосточной железной дороги.
Ограничение введено на погрузку угля АО ХК «СДС-уголь» (грузоотправитель) в адрес ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group).
Ограничение действует с 12 апреля 2016 года до отмены в связи «с необеспечением выгрузки, переполненностью складских площадей, наличием отставленных от движения поездов и обращением Дальневосточной железной дороги».
Ранее ОАО «Евраз НМТП», отчиталось, что в январе-марте 2016 года увеличило перевалку грузов на 25% по сравнению с показателем первого квартала 2015 года - до 2,5 млн тонн. Основные объемы перевалки приходятся на экспортный уголь в страны АТР.
«На сегодня ресурсы железной дороги в Приморье и по Транссибу в целом, мягко говоря, ограничены, - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ. - Пропускную способность можно несколько повысить за счет улучшения оперативной деятельности специалистов РЖД (утяжеление массы поездов, четкий график движения и пр.). Государство как основной акционер РЖД вкладывает миллиардные суммы в реставрацию дорог, из выделенных до 2016 год 160 млрд рублей на Приморский полигон приходится около 20 млрд. Вот здесь очень важно быть первым, поскольку эта программа как раз до 2016 года и рассчитана», - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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