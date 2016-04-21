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Дачникам Уссурийска раскрыли секреты выращивания овощей
Около 100 дачников со всего Уссурийска собрались в минувшую субботу в ДК «Юность» для прослушивания бесплатной лекции по выращиванию сельскохозяйственных культур. По окончанию мероприятия всем слушателям раздали наборы семян, состоящие из 10 наиболее востребованных для посадки культур, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
С лекцией о выращивании сельскохозяйственных культур перед жителями Уссурийска выступила Ольга УСТИМЕНКО, главный агроном ООО «Экохоз». В течение нескольких часов спикер рассказывала о правильном выборе участка для посадки тех или иных овощей, о предварительной подготовке семян и их обеззараживании. Также владельцы огородов смогли взять на заметку несколько рецептов удобрений, которые можно сделать самостоятельно, тем самым сэкономив деньги.
«Я сначала скептически отнеслась к походу на лекцию, думала, что сама всё знаю, поскольку много лет веду хозяйство, но все-таки подметила для себя много ранее неизвестных хитростей. Мне понравилось, что можно было задать интересующие вопросы лектору. Кстати, во время обсуждения я успела обменяться некоторыми секретами по хранению и выращиванию овощей с другими дачниками. Спасибо организаторам за ценный опыт, - рассказала Ольга ИВАШНИКОВА, одна из слушателей лекции.
После завершения лекционной части все участники мероприятия получили пакеты с десятью видами семян. В каждом наборе были представлены семена гороха, укропа, редиса, кабачка цуккини, нескольких видов салата и еще некоторых видов овощей. Организатором бесплатной лекции для дачников Уссурийска выступил Валерий КАН, депутат Законодательного собрания Приморского края. По словам парламентария, целью мероприятия было всячески поддержать жителей города в непростое для них время.
- Давайте говорить честно: в стране сложная экономическая ситуация, а для многих пенсионеров огород – это основной кормилец и способ заработать на жизнь. Именно поэтому к организации мероприятия мы решили подойти комплексно: пригласили эксперта из области сельского хозяйства для донесения полезной информации и подобрали качественные, проверенные семена. Все это вкупе должно дать хороший результат при сборе урожая, - отметил Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Стоит отметить, что на этом сюрпризы от организаторов не закончились. Теперь все уссурийцы, принявшие участие в мероприятии, автоматически становятся участниками конкурса на самый большой выращенный овощ. Итоги конкурса будут подводиться в сентябре этого года.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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