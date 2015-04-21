"Доброфлот" пришвартовался к России

Плавзавод «Всеволод Сибирцев» вернул рыбакам утраченное чувство гордости за профессию

В субботу в залив Золотой Рог плавно и величественно вошел один из двух крупнейших плавзаводов в мире «Всеволод Сибирцев». Все, кто пришел встретить этого красавца на берегу, затаив дыхание смотрели, как огромная махина неспешно швартуется к причалам Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП).

Не случайно, что ожидающие начала разгрузки судна портовые докеры со стажем стали вспоминать, как в былые советские времена, когда вся добытая рыба шла на родной берег, портовики могли перевалить в год миллион тонн рыбопродукции.





Досье "Золотого Рога": КРКПБ «Всеволод Сибирцев» - самый большой рыбоперерабатывающий плавзавод из оставшийхся в мире. Длина судна - около 179 метров, ширина - 28 метров, высота от киля до клотика - 45 метров, водоизмещение - более 26 тыс. тонн, экипаж - 600 человек.

Производственные мощности судна позволяют выпускать три вида продукции: мороженую, консервную и кормовую. Объем суточной переработки сырца может достигать 650 тонн безотходного производства.

Счастье родного берега

Но воспоминаниям предавались недолго. Сотни встречающих на пирсе под звуки оркестра дождались, когда первый канат с судна накинут на родной причал. И пока идет швартовка, на самом пирсе выделяются улыбающиеся мужчины в темно-синих пиджаках с надписью «Доброфлот». Это руководство компании, которое готовится принять доклад капитана о выполненном рейсовом задании. Но швартовка судна такого размера - дело достаточно хлопотное, здесь за 5 минут не управишься.

Пока встречающие машут фирменными флагами, руководитель группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ вспоминает, как и зачем они приобретали «Сибирцева». Кратко и лаконично повествует о том, как уникальное судно было выкуплено у китайско-греческого альянса. Как 6 месяцев экипаж без выходных, в условиях жары и влажности в порту Далянь проводил модернизацию и как потом, после прихода на российский берег в порт Находка, добрав экипаж, судно вышло в свой первый промысловый рейс.

И этот рейс у судна закончился, как только капитан Федор АЛЬБРАНТ после швартовки сделал доклад. «План выполнен, экипаж здоров, судно после планового ремонта готово выйти в рейс».

Здесь же на пирсе сразу после доклада капитана награждали отличившихся членов экипажа, тех, кто своим трудом доказал, что труд в море по-прежнему ответственный и престижный. Глядя на эти счастливые лица, понимаешь, что профессия рыбака - это не просто рейс за материальное вознаграждение, это особенный рыбацкий образ жизни, в который втянуты все члены рыбацкой семьи. И никой менеджер, клерк или таксист никогда не сможет понять, что для этих людей значат объятия после такой вот долгой разлуки!

Но вот здесь, на пирсе, после 9 месяцев промыслового рейса рыбаки, сошедшие на берег, выглядят довольными и счастливыми. Многие честно признаются, что устали и физически, и морально, но после отдыха готовы выйти в рейс уже через месяц.

Тем временем капитан уже в неофициальной обстановке рассказывает о своем экипаже. Он им доволен и надеется, что большая часть этой команды так и останется «постоянным» экипажем.

«Прогулка» в цеха судна дает понимание грандиозности этого промыслового проекта и действительной «важности» таких судов для простых россиян. «Сибирцев» предназначен для того, чтобы кормить тех, кто живет в России.

Отец «Доброфлота»

Не случайно, что именно «Сибирцев» стал отцом-основателем нового общенационального рыбного бренда «Доброфлот». Бренда, который гарантирует россиянам, что выпущенная продукция сделана в море. То есть это действительно качественные рыбные консервы и качественная рыбопродукция, в том числе и филе минтая, которое недавно стали производить другие плавбазы компании.

Три рыбных цеха этого гиганта ошеломляют. Ведь, по сути, это три разные фабрики, которые сосредоточенны в одном месте. Гуляя по этим производствам среди десятков конвейеров, транспортеров, столов, понимаешь, «чего стоило» год назад переоборудовать это судно всего за 6 месяцев. Причем сделать эту модернизацию так, чтобы все эти сотни тонн металлических конструкций на промысле экипаж не подвели.

И они испытание рейсом выдержали. За время путин выпущено 23 тыс. тонн мороженой продукции, произведено 25 млн банок консервов из свежей рыбы, 600 тонн рыбной муки и 125 тонн рыбного жира. Сырьем судно обеспечивали десять рыболовецких траулеров.

Пока судно работало в море, консервы торговой марки «Доброфлот» уже успели завоевать популярность в стране. Ведь она регулярно вывозилась на транспортах и с октября 2014 года реализовывалась в розничных сетях России.

«Мне из Центральной России родственники звонили, в разговоре упомянули, что покупали «мои» консервы из сайры и остались в полном восторге, - рассказывает одна из рыбных обработчиц. - Я им сказала, что по-другому и быть не может, ведь они из свежей рыбы делаются, да при этом у нас самое современное оборудование, которое не позволяет нам «туфту гнать».

Если консервированной сайрой, пусть и высокого качества, покупателя не удивишь, то печень минтая в кусочках для многих потребителей будет приятным сюрпризом. Как правило, подобная продукция выпускается очень ограниченными партиями, и купить ее можно только в приморских регионах. Печень минтая - своеобразный аналог рыбьего жира, а «вкусность» этой продукции на порядок выше. В общем, если на глаза в магазине попалась печень «Доброфлота», нужно приобретать, никакой мясной паштет не сравнится.

Гордость за свое судно, осознание важности своего труда - это также можно отнести в актив экипажа «Сибирцева». Вышел же капитан Федор Альбрант в свой первый промысловый рейс, не имея до этого опыта управления таким типом судов. Вышел и справился. Не побоялся взять на себя ответственность почти за полтысячи человек, за сложнейшие швартовки в море, за организацию перерабатывающего процесса, за каждый миг, который судно провело в море. И может, поэтому сказанное ему сухое «спасибо» от руководства компании звучит как-то особенно искренне и правдиво.

Искренность была и в словах вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, который во время церемонии встречи плавзавода выразил экипажу судна благодарность за проделанную работу. Не часто в Приморье представители исполнительной власти приходят встречать суда с рейса. Увы, славные традиции прошлого забываются, теряясь в мирской суете, но, возможно, именно такие встречи флота под «оркестр», флаги и «ура», заставят всех вспомнить, что мы «ПРИМОРЬЕ». И рыбацкий труд всегда был основой процветания региона.

«Доброфлот» уверенно несет славные рыбацкие традиции, и с каждым годом компания будет радовать не только приморцев, но и всех россиян своей замечательной продукцией. Рыбаки Приморского края в текущем году намерены на народный стол поставить около 800 тыс. тонн рыбопродукции, при этом расширяется ассортимент, и «Доброфлот» активно выходит на российский рынок, производя все новые и новые виды продукции, - произнес в своей речи Сергей Сидоренко. - Возвращение «Сибирцева» в рыбную промышленность края - знаковое событие, а это новые рабочие места, высококачественная продукция, произведенная в море из свежевыловленной рыбы».

Но история первого рейса уже позади. Сразу после награждения своих работников Александр Ефремов озвучил планы «Сибирцева» на будущее. Он отметил, что российская рыбная отрасль нарабатывает и улучшает такой вид промысловой схемы, как взаимодействие перерабатывающих судов в районе промысла, работающих на свежем сырье, а также мелкого и среднего добывающего флота.

«Преимущество этих судов в том, что они могут принять большое количество рыбы в пиковые периоды путины. Так, «Сибирцев» в ходе этого рейса принимал по 360 тонн сырья. В следующем рейсе мы увеличим этот показатель. Мы первые из российских рыбных компаний выйдем работать в Мировой океан, принимая сайру у промысловых японских судов. До этого все экспедиции проводились смешанным флотом, когда советские суда, в том числе и плавбазы, выходили вместе со своим добывающим флотом. Договориться с японскими партнерами нам помогло Росрыболовство», - заметил управляющий группы компаний «Доброфлот».

Но это в будущем, а пока сразу после швартовки и торжественной части у экипажа и портовиков продолжаются трудовые будни. Впереди еще важнейшая часть процесса выгрузка продукции. И здесь слово за портовиками.

Портовики наращивают объемы

- Для Владивостокского морского рыбного порта это важнейшее событие, - рассказывает член совета директоров ВМРП Денис САРАНА. - С технологической точки зрения выгрузить плавбазу несложно. У нее в трюмах всего 2 тыс. тонн, а мы разгружали транспорта, где на борту более 7 тыс. тонн. Поэтому для порта выгрузка «Сибирцева» - это двое суток работы. Но судно встало к нам на месяц, поэтому мы должны создать комфортные условия для завоза снабжения и смены экипажа. Учитывая большое количество людей, которым необходимо будет посещать судно, от проходной порта до судна будет курсировать автобус- челнок. Если оценивать ситуацию с поставками рыбопродукции на внутренний рынок, то налицо улучшение ситуации. Так, за 1 кв. 2015 года в ВМРП перегружено с моря 56350 тонн рыбопродукции, что в 2,5 раза больше 1 кв. 2014 года, когда мы обработали 22 тысячи тонн рыбы. Прирост в 33 тысячи тонн произошел в основном за счет сельди и минтая. Сегодня мы ведем переговоры с клиентами, чтобы еще нарастить объем переваливаемой рыбной продукции.

Как только портовики закончат свою работу, судно начнет подготовку к новому рейсу. Его, конечно, покрасят, возьмут снабжение, подремонтируют механизмы. Каждый день сотни людей будут готовить плавзавод к новым трудовым будням в море, чтобы потом вновь российская гордость рыбопромыслового флота радовала нас своими консервами и прочей «доброфлотовской» продукцией. Ведь именно для этого «Всеволода Сибирцева» вернули в Россию.

Виталий МОРОЗОВ. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.