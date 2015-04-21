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Продукция ООО "Приморский завод "Европласт" занимает около 64% рынка преформ Дальнего Востока
"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Развивающийся бизнес"
Приморский завод ООО «Европласт» хорошо знаком дальневосточникам по своей продукции. Его специализация - производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров или ПЭТ-преформы и промо-колпачков для пластиковой бутылки. Именно из преформ на предприятиях, которые используют для розлива пластиковую тару, выдувают бутылку на каждом своего фирменного внешнего вида.
Первая производственная линия на предприятии была запущена 21 мая 2001 года в Первомайском районе Владивостока, где завод и располагался долгое время. Руководящий им с первого дня генеральный директор Василий ШМЕГЕЛЬСКИЙ отмечает, что продукция завода в Дальневосточном регионе поставляется на предприятия Камчатки и Сахалина, Якутии и Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Приморский завод «Европласт» входит в общероссийское объединение Europlast, в котором насчитывается еще шесть предприятий этой же специализации.
Минувший год открыл новую интересную страницу в истории предприятия: оно начало производство на новом месте, в построенном по современным технологиям здании. Землю под него любезно предоставила администрация Надеждинского района, выиграв этим новые рабочие места и дополнительные отчисления в местный бюджет. Внутри здание поражает идеальной чистотой и евродизайном. Надо согласиться с тем, что евродизайн на заводе - это пока редкость, в отличие квартир.
Здесь было установлено высокотехнологическое швейцарское оборудование по производству преформ, итальянское и немецкое - по производству колпачка. Производство полностью автоматизировано и контролируется компьютерами. Человеческое участие - лишь в подаче сырья и закрытии коробок с готовой продукцией. Высочайшая степень безопасности практически исключает производственный травматизм. Само производство экологически чистое и не является вредным, а здание - удобно и для производства, и для сотрудников. Отличные бытовые условия, транспорт. Коллектив на 70% состоит из владивостокцев, которые решили продолжать работать на заводе, хотя, чтобы им добраться до него, теперь надо ехать в соседний район.
Это современный завод-автомат. Всего на нем работает около 75 человек. Производство на новом месте было начато в январе прошлого года. Сегодня здесь действует четыре линии по производству преформы и две линии по производству колпачка. Мощность позволяет выпускать первых 35 млн штук в месяц, вторых - 25 млн. Партнерами предприятия сегодня являются такие известные фирмы, как «Кока-Кола», «Балтика», «Хайнекен», «Совмиллер» и местные дальневосточные - «Ласточка», «Скит», «Аква Групп» в Хабаровском крае, «Землянское» в Амурской области.
Продукция ООО «Приморский завод «Европласт» занимает около 64% рынка преформ Дальнего Востока, притом что в целом объединение производит более 30% такой продукций для предприятия страны.
Это производство отличает высокий контроль качества, который осуществляется на всех этапах. Здесь внедрена система менеджемента качества (ИСО). Заводом получен Экологический сертификат выпускаемой продукции.
Генеральный директор считает, что успешность завода - прежде всего в этом новом здании, которое было построено с участием банка «Приморье», кредитовавшего это строительство практически в полном объеме.
Что касается производственных результатов, то, несмотря на переезд и на проявление кризиса в конце минувшего года, производственные и экономические показатели предприятия были не хуже, чем в 2013 году. Все, что планировали, было выполнено. При этом никого не сократили и зарплата выплачивалась своевременно. На сегодня ситуация полностью стабилизировалась, и есть полная уверенность в завтрашнем дне.
Определяя новые перспективы, заводом сегодня запущена программа по уменьшению веса преформы с сохранением качества бутылки. Первыми в этой программе уже участвуют предприятия «Кока-Кола» и «Скит». Благодаря удешевлению производства продукция завода должна остаться для потребителей по прежней цене, а значит и их товар если и подорожает, то ненамного. Кстати, она и сегодня в основном остается на уровне цен 2013 года.
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