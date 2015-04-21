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В Приморье ГК "Теплое море" работает на импортозамещение в туристической отрасли

21 Апреля 2015, 17:15 | Приморье

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"

В то время, когда обсуждения на разном уровне вопросов об импортозамещении в туристической отрасли пока остаются только разговорами, в Приморье есть реальный пример создания уникального на сегодняшний день объекта, способного не только привлечь в край отдыхающих, но и влюбить их в этот морской уголок. Гостиничный комплекс «Теплое море», что расположился в уникальном по своим природно-климатическим условиям Хасанском районе Приморья, уже стал визитной карточкой края и популярным местом отдыха жителей и гостей региона.

Хасанский район - благословенное и популярное место отдыха. Чистейшая океанская вода, играющая глубокими изумрудными переливами волн, отвесные скалы, простор неба, моря и сопок - необыкновенная красота, от которой захватывает дух, сердце выпрыгивает от восторга, а душа наполняется равновесием и спокойствием. Летом туристы стекаются сюда не только с разных уголков Приморья, но и из всего Дальнего Востока, Сибири, центральных городов России. До сих пор сила притяжения моря затмевала благоустроенность побережья, да и выбор, по сути, особым разнообразием не отличался, пока на одной из сопок недалеко от Славянки не раскинулся корпусами новый гостиничный комплекс с таким греющим воображение названием.

Теперь Приморье может гордиться тем, что и у него есть гостиничный комплекс, отвечающий мировым курортным стандартам: отель с полным набором достопримечательностей категории нескольких звезд.

Когда инвестор гостиничного комплекса принял решение о начале стройки, место было пустынным и безлюдным, поэтому пришлось сначала создавать всю инфраструктуру: строить дорогу, линии электропередачи, станции мобильной связи, водоводы… И все это в соответствии с жесткими строительными, санитарными и экологическими требованиями в пустынном месте, на скалистом грунте. Трудно даже представить, как инвестору удалось решить все проблемы при полном отсутствии помощи от государства.

Новый объект сразу нашел своих поклонников, и уже вскоре рядом с первым корпусом вырос второй, затем пейзаж дополнили пять коттеджей, спортивные и детские площадки. Сегодня здесь можно отдохнуть всей семьей в любое время года и найти занятие по душе: насладиться купанием в море или бассейнах с теплой морской водой, один из которых крытый и работает круглогодично, а другой - открытый (с мая по ноябрь), получить удовольствие и пользу для организма от массажа и спа-процедур, зарядиться бодростью и хорошим настроением в тренажерном зале, на футбольном поле, теннисном корте, баскетбольной или волейбольной площадках, поиграть в бильярд или настольный теннис, расслабиться и снять стресс в финской сауне и турецкой бане. Для детей оборудованы детская комната и детские площадки по всей территории гостиничного комплекса.

А в следующем году инвесторы планируют построить еще и аквапарк с морской водой и 63 коттеджных четырехместных домика!

Появление востребованного жителями и гостями края туристического объекта принесло Хасанскому району не только славу лучшего в регионе места для цивилизованного отдыха на берегу моря. Проект, реализованный, кстати, местными инвесторами, вдохнул новую жизнь в близлежащие села: у людей появились дополнительные рабочие места, местный бюджет стал получать больше налогов, а инвестиции в инфраструктуру сделали жизнь жителей района более комфортной. Так что проект «Теплое море» - это не только пример реального развития индустрии гостеприимства, но и большой вклад в социальное развитие территории.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: туризм  теплое море  импортозамещение 



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Комментарии

  • 1234519:23, 21.04.2015#

    Сутки нахождения в этом теплом море для семьи из 4х человек, стоит как 12 дневное пребывание в Таиланде. Лучше раз в 2 месяца летать в Таиланд, чем оплачивать эту ни чем не обоснованную спекуляцию.

  • Псевдоним16:10, 24.04.2015#

    И про налоги в местный бюджет тоже поржал, кто их платит ????Все в черную кэшем и тд.

  • Р‘СѓСЂРѕРІ16:56, 24.04.2015#

    Туфта полная ! Персонал ужасный, все через задницу !!! Смотрят на клиентов с ненавистью какой то , а мы вообще-то бабки вам привозим , так имейте совесть !!! Никто не улыбнется ! Столовка говно! Ценник такой что реально за те же самые моньки можно две недели чалиться на Пхукете , в недорогой 3х звездной гостинице , но и она будет на порядок лучше чем это теплое море

  • Однако 17:00, 24.04.2015#

    Где напиздили бабок, на это заведение?

  • Однако 17:01, 24.04.2015#

    Садики построите, инвесторы !!!

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