В Приморье ГК "Теплое море" работает на импортозамещение в туристической отрасли

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"

В то время, когда обсуждения на разном уровне вопросов об импортозамещении в туристической отрасли пока остаются только разговорами, в Приморье есть реальный пример создания уникального на сегодняшний день объекта, способного не только привлечь в край отдыхающих, но и влюбить их в этот морской уголок. Гостиничный комплекс «Теплое море», что расположился в уникальном по своим природно-климатическим условиям Хасанском районе Приморья, уже стал визитной карточкой края и популярным местом отдыха жителей и гостей региона.

Хасанский район - благословенное и популярное место отдыха. Чистейшая океанская вода, играющая глубокими изумрудными переливами волн, отвесные скалы, простор неба, моря и сопок - необыкновенная красота, от которой захватывает дух, сердце выпрыгивает от восторга, а душа наполняется равновесием и спокойствием. Летом туристы стекаются сюда не только с разных уголков Приморья, но и из всего Дальнего Востока, Сибири, центральных городов России. До сих пор сила притяжения моря затмевала благоустроенность побережья, да и выбор, по сути, особым разнообразием не отличался, пока на одной из сопок недалеко от Славянки не раскинулся корпусами новый гостиничный комплекс с таким греющим воображение названием.

Теперь Приморье может гордиться тем, что и у него есть гостиничный комплекс, отвечающий мировым курортным стандартам: отель с полным набором достопримечательностей категории нескольких звезд.

Когда инвестор гостиничного комплекса принял решение о начале стройки, место было пустынным и безлюдным, поэтому пришлось сначала создавать всю инфраструктуру: строить дорогу, линии электропередачи, станции мобильной связи, водоводы… И все это в соответствии с жесткими строительными, санитарными и экологическими требованиями в пустынном месте, на скалистом грунте. Трудно даже представить, как инвестору удалось решить все проблемы при полном отсутствии помощи от государства.

Новый объект сразу нашел своих поклонников, и уже вскоре рядом с первым корпусом вырос второй, затем пейзаж дополнили пять коттеджей, спортивные и детские площадки. Сегодня здесь можно отдохнуть всей семьей в любое время года и найти занятие по душе: насладиться купанием в море или бассейнах с теплой морской водой, один из которых крытый и работает круглогодично, а другой - открытый (с мая по ноябрь), получить удовольствие и пользу для организма от массажа и спа-процедур, зарядиться бодростью и хорошим настроением в тренажерном зале, на футбольном поле, теннисном корте, баскетбольной или волейбольной площадках, поиграть в бильярд или настольный теннис, расслабиться и снять стресс в финской сауне и турецкой бане. Для детей оборудованы детская комната и детские площадки по всей территории гостиничного комплекса.

А в следующем году инвесторы планируют построить еще и аквапарк с морской водой и 63 коттеджных четырехместных домика!

Появление востребованного жителями и гостями края туристического объекта принесло Хасанскому району не только славу лучшего в регионе места для цивилизованного отдыха на берегу моря. Проект, реализованный, кстати, местными инвесторами, вдохнул новую жизнь в близлежащие села: у людей появились дополнительные рабочие места, местный бюджет стал получать больше налогов, а инвестиции в инфраструктуру сделали жизнь жителей района более комфортной. Так что проект «Теплое море» - это не только пример реального развития индустрии гостеприимства, но и большой вклад в социальное развитие территории.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.