В Приморье добавят денег на хлеб в ущерб зрелищам

Завтра, 22 апреля, депутаты краевого парламента рассмотрят очередную корректировку бюджета на 2015 год, которая больше похожа на секвестр. Ради «обеспечения экономической стабильности и сбалансированности бюджета» и «недопущения бесконтрольного увеличения дефицита» администрация региона предлагает пойти на сокращение в 2015-2017 годах расходов краевого бюджета не менее чем на 5% ежегодно - за счет снижения неэффективных затрат, а также ограничения темпов индексации зарплат в бюджетном секторе.

В пояснительной записке к документу говорится, что новые условия на финансовых рынках ограничивают способность Приморского края привлекать заемное финансирование на приемлемых условиях. Долговые обязательства по уже действующим коммерческим кредитам на начало 2015 года составили 6,3 млрд руб., однако часть из них планируется заместить бюджетными кредитами от Минфина РФ.

В рамках планируемого секвестра собственные расходы краевой казны в текущем году предложено сократить на 4,52 млрд руб. Дефицит бюджета при этом должен снизиться с нынешних 7,23 млрд руб. до 4,45 млрд руб. Общая сумма доходов при этом увеличивается на 918 млн руб. - за счет федеральных субсидий и субвенций, однако регион должен будет вернуть неиспользованные к 1 января остатки средств федерального бюджета в сумме 1,74 млрд руб.

Среди прочего в обновленной версии бюджета отражен эффект от сокращения численности государственных гражданских служащих в Приморском крае на 10%, сокращения расходов на обеспечение деятельности краевых государственных учреждений на 5%, экономии на конкурсных процедурах, отказа от начала строительства новых объектов капитального строительства и увеличения сроков строительства по ряду других объектов.

Увеличится финансирование госпрограмм в сфере здравоохранения, социальной поддержки, охраны окружающей среды. Наиболее ощутимо - на 800 млн руб., или почти в полтора раза, - вырастут расходы на программу поддержки сельхозпроизводства. А вот госпрограммы в сфере образования, культуры, обеспечения доступным жильем, энергоэффективности, развития экономики, защиты от ЧС, физкультуры и спорта, развития транспортного комплекса получат меньше денег, чем предполагалось ранее.

Непрограммные расходы краевого бюджета будут сокращены на 49 млн руб. Среди прочего на 5% будут снижены расходы на содержание Приморского казначейства и аппарата Общественной палаты ПК, а также расходы на проведение соцопросов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.