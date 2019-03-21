Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой

После проведения подготовительных работ строители компании АО «Корпорация развития жилищного строительства» приступят к достройке ЖК «Олимп», который в июле следующего года запланировано сдать эксплуатацию. С его вводом в Приморье будет решена проблема еще более 200 семей обманутых дольщиков, ожидающих свои квартиры более десяти лет.

Жилой комплекс «Олимп» в районе улицы Гибоедова,46 строится с 2007 года. И уже около 10 лет как это строительство встало. Особенно обидно дольщикам то, что бывший застройщик – компания ООО «Пасифик Инвест Строй» – успела довести строительную готовность дома до 94%. Казалось бы, еще совсем немного, и люди смогут приступить к ремонтам своих квартир и переезжать. Длительные обещания руководства компании, что она выполнит свои обязательства, оказались блефом, и дольщики выразили ей свое недоверие.

В рамках борьбы с приморскими долгостроями организовать достройку ЖК «Олимп» по просьбе дольщиков в 2016 году было предложено КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» («Приморкрайстрой»). Но выполнение этого поручения краевой госзаказчик тоже затянул. Видимо, сказался провал со своим строительством, которое он вел по программе «Жилье для российской семьи» в микрорайоне Снеговая падь «Д». Тем не менее, решив основные вопросы по достройке своих объектов с сотнями обманутых дольщиков, «Приморкрайстрой» приступил и к решению проблемы обманутых «олимпийцев».

Попытка провести среди потенциальных подрядчиков аукцион на право достройки ЖК «Олимп» к середине марта была признана неудачной, поскольку от желающих принять в нем участие поступила только одна заявка. В итоге право на достройку досталось АО «Корпорация развития жилищного строительства», учредителем которой, как и заказчика, является Приморский край. По заключенному между этими организациями договору на достройку дома определены затраты на сумму 324 336 542 рублей 21 копейку.

Для ввода «Олимпа» предстоит выполнить корректировку проектной документации, сделать определенный объем строительно-монтажных работ, технологические присоединения к тепловым и электрическим сетям, системе водоснабжения/водоотведения. Требуется погасить накопленные долги по аренде земельного участка, предоставленного под строительство дома, сделать проект межевания, ливневку, внести плату за загрязнение окружающей среды на этапе строительства дома. В общую сумму по достройке «Олимпа» включены также расходы на природоохранные мероприятия и НДС – 20%.

Судя по предложенному строителям графику работ по завершению строительства ЖК «Олимп», основные работы строители должны сделать уже до конца этого года. При этом определенные договором сроки могут быть значительно сокращены, поскольку времени, отпущенного для достройки и ввода этого объекта, сегодня было бы достаточно даже для строительства аналогичного дома с нуля.

Фото автора