Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спрос на дорогие машины в Приморье продолжает расти
Несмотря на постепенное удорожание премиальных «железных коней», которое последовало за увеличением НДС, спрос на данный сегмент не падает
Этот нонсенс объясняется двумя факторами. Во-первых, целевая аудитория, в основном состоящая из бизнес-элиты,удары по кошелькам не испытывает, а во-вторых, пока еще доступные автокредиты, 90% которых приходится на «Тойота-банк», позволяют людям даже со сравнительно скромными доходами побаловать себя покупкой «Лексуса» или BMW, которыми буквально заполнены дороги Владивостока. На сегодняшний день, более 80% общих продаж автомобилей класса «премиум» и «люкс» приходится именно на Приморский край. Что происходит с рынком премиальных машин, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».
Приморские авто дилеры уверенно заявляют, что 2018 год показал рост спроса на новые машины. В текущем 2019 году также ожидается положительная динамика, прогнозы экспертов на уровне 2018 года, особого прироста, как и падения в продажах, не ожидаются.
«Как и ранее, по продажам дорогих премиальных автомобилей на Дальнем востоке в нашей компании лидирует Приморский край — около 60%. При этом, доля Владивостока составляет 50%.», - рассказал нам заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК.
Он пояснил, что в прошлом году лидером продаж «Саммит Моторс (Владивосток)» был Lexus - чуть больше 800 машин. И в этом году ожидается примерно столько же. «Хочу отметить, что по сравнению с 2017 годом продажи автомобилей данной категории выросли на 10%. Если говорить о других моделях, которые относятся к премиум сегменту, то продажи авто класса Mercedes и BMW держатся на уровне 2017 и 2018 года - порядка 100 машин той и другой модели», - отметил эксперт.
Генеральный директор «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО, также, рассказал, что их компания ориентирована на территорию Приморского края, но частично поставки идут на другие территории Дальнего Востока.
Значительный рост продаж, в частности, Раф 4, наблюдается в Якутии. (50% к 2017 году). Что касается Приморского края, самая высокая средняя стоимость приобретенных в прошлом году автомобилей премиального класса зафиксирована в г Находка ( от 1,6 млн рублей).
В целом по региону около 60% от всех авто продаж приходится на RAV4, стоимостью от от 1, 7 млн, до Land Cruiser 200 , максимальная цена которого – более 5 млн рублей.
При этом, рассуждая о стоимости автомобилей, специалисты авторынка признают, что с повышение НДС, которое произошло в январе текущего года, от 2 до 5% подросла и цена на авто, и скорее всего, это не предел. Однако, покупательская активность продолжает расти. Это объясняется пока еще доступными для большинства людей автокредитами, постепенное удорожание которых людей не пугает. С учётом специальных программ кредитования доля продаж в кредит сегодня довольно высокая, она составляет порядка 40%.
Подробный анализ авторынка класса «премиум» читайте в ближайшем номере газеты «Золотой Рог».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Спрос на дорогие машины в Приморье продолжает расти
- Новый автомобиль за старый
- Порты Приморья теряют уголь
- Взять власти "на слабо" у извозчиков не получилось
- Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
- Автомобилистам Владивостока советуют выбирать самую вонючую "незамерзайку"
- В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации
- Авиакомпания "Сибирь" S7 вводит новый прямой рейс из Благовещенска в Москву
- После нас хоть ВПОПАТ
- Через переход Гродеково в Приморье будут курсировать контейнерные поезда между Германией и Китаем
Новости раздела
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой
- Спрос на дорогие машины в Приморье продолжает расти
- Земельные структуры Владивостока вошли в долю
- Зачем Япония дает миллиард Приморью?
- Рыбе готовят экосертификаты
- Tele2 ищет лучших социальных предпринимателей от Москвы до Дальнего Востока
- Сюрприз рядом с Белым домом
- ДВФУ готовится построить комплекс технопарка
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна причина обысков в "Примводоканале" во Владивостоке
- На острове Русском высадился первый олигарх
- В здании Приморского водоканала во Владивостоке проходят обыски
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Прокуратура не признает Игоря и Андрея Пушкарёвых родными братьями
- Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
- Последнее "зеленое пятно" площадью свыше 1 га в центре Владивостока выставлено на аукцион
- Мэрские ощущения: "Я готов полностью отдаться городу и горожанам!"
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Стала известна причина провала переговоров США и Северной Кореи