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Спрос на дорогие машины в Приморье продолжает расти

21 Марта 2019, 16:39 | Приморье

Несмотря на постепенное удорожание премиальных «железных коней», которое последовало за увеличением НДС, спрос на данный сегмент не падает

Этот нонсенс объясняется двумя факторами. Во-первых, целевая аудитория, в основном состоящая из бизнес-элиты,удары по кошелькам не испытывает, а во-вторых, пока еще доступные автокредиты, 90% которых приходится на «Тойота-банк», позволяют людям даже со сравнительно скромными доходами побаловать себя покупкой «Лексуса» или BMW, которыми буквально заполнены дороги Владивостока. На сегодняшний день, более 80% общих продаж автомобилей класса «премиум» и «люкс» приходится именно на Приморский край. Что происходит с рынком премиальных машин, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».

Приморские авто дилеры уверенно заявляют, что 2018 год показал рост спроса на новые машины. В текущем 2019 году также ожидается положительная динамика, прогнозы экспертов на уровне 2018 года, особого прироста, как и падения в продажах, не ожидаются.

«Как и ранее, по продажам дорогих премиальных автомобилей на Дальнем востоке в нашей компании лидирует Приморский край — около 60%. При этом, доля Владивостока составляет 50%.», - рассказал нам заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс (Владивосток)» Александр ГУЦАЛЮК.

Он пояснил, что в прошлом году лидером продаж «Саммит Моторс (Владивосток)» был Lexus - чуть больше 800 машин. И в этом году ожидается примерно столько же. «Хочу отметить, что по сравнению с 2017 годом продажи автомобилей данной категории выросли на 10%. Если говорить о других моделях, которые относятся к премиум сегменту, то продажи авто класса Mercedes и BMW держатся на уровне 2017 и 2018 года - порядка 100 машин той и другой модели», - отметил эксперт.

Генеральный директор «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО, также, рассказал, что их компания ориентирована на территорию Приморского края, но частично поставки идут на другие территории Дальнего Востока.

Значительный рост продаж, в частности, Раф 4, наблюдается в Якутии. (50% к 2017 году). Что касается Приморского края, самая высокая средняя стоимость приобретенных в прошлом году автомобилей премиального класса зафиксирована в г Находка ( от 1,6 млн рублей).

В целом по региону около 60% от всех авто продаж приходится на RAV4, стоимостью от от 1, 7 млн, до Land Cruiser 200 , максимальная цена которого – более 5 млн рублей.

При этом, рассуждая о стоимости автомобилей, специалисты авторынка признают, что с повышение НДС, которое произошло в январе текущего года, от 2 до 5% подросла и цена на авто, и скорее всего, это не предел. Однако, покупательская активность продолжает расти. Это объясняется пока еще доступными для большинства людей автокредитами, постепенное удорожание которых людей не пугает. С учётом специальных программ кредитования доля продаж в кредит сегодня довольно высокая, она составляет порядка 40%.

Подробный анализ авторынка класса «премиум» читайте в ближайшем номере газеты «Золотой Рог».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цены  транспорт  авторынок 



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