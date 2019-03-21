www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.28 р. 100 JPY: 57.62 р.
EUR: 72.94 р. 10 CNY: 95.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Tele2 ищет лучших социальных предпринимателей от Москвы до Дальнего Востока

21 Марта 2019, 12:38 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Цель конкурса «Навстречу переменам – 2019» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro. В этом году организаторы ввели категоризацию проектов-участников по номинациям. Жюри конкурса отберет как минимум по одному проекту в каждой из них. Участники могут подать заявку на участие в следующих номинациях:

«Инновационный проект» – социально-предпринимательские проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию;

«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек;

«Диджитал» – социально-предпринимательские проекты, предлагающие решение социальной проблемы на основе интернет-технологий: порталов, электронных сервисов, мобильных приложений, образовательных платформ для детей, видеокурсов, VR/AR и др.

Победители конкурса получат от фонда начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Конкурс будет проходить в несколько этапов:

15 марта – 14 июня 2019 года социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда;

17 июня – 5 июля 2019 года состоятся чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

5 июля – 30 июля 2019 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации;

15 августа – 1 ноября 2019 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

21 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят проекты по следующим критериям: острота выявленной проблемы, социальное воздействие, профессиональные и личностные качества автора.

В конкурсе «Навстречу переменам – 2018» приняли участие 298 социально-предпринимательских проектов, направленных на помощь детям. С проектами-финалистами можно познакомиться на сайте фонда.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: конкурс  tele2  Навстречу переменам 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru