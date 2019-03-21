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Tele2 ищет лучших социальных предпринимателей от Москвы до Дальнего Востока
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Цель конкурса «Навстречу переменам – 2019» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 14 июня 2019 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.
Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro. В этом году организаторы ввели категоризацию проектов-участников по номинациям. Жюри конкурса отберет как минимум по одному проекту в каждой из них. Участники могут подать заявку на участие в следующих номинациях:
«Инновационный проект» – социально-предпринимательские проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию;
«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта Российской Федерации с населением до 150 000 человек;
«Диджитал» – социально-предпринимательские проекты, предлагающие решение социальной проблемы на основе интернет-технологий: порталов, электронных сервисов, мобильных приложений, образовательных платформ для детей, видеокурсов, VR/AR и др.
Победители конкурса получат от фонда начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Конкурс будет проходить в несколько этапов:
15 марта – 14 июня 2019 года социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда;
17 июня – 5 июля 2019 года состоятся чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;
5 июля – 30 июля 2019 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка на предмет достоверности предоставленной информации;
15 августа – 1 ноября 2019 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;
21 ноября 2019 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят проекты по следующим критериям: острота выявленной проблемы, социальное воздействие, профессиональные и личностные качества автора.
В конкурсе «Навстречу переменам – 2018» приняли участие 298 социально-предпринимательских проектов, направленных на помощь детям. С проектами-финалистами можно познакомиться на сайте фонда.
Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.
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