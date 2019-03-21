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Земельные структуры Владивостока вошли в долю
Около 1% расходов бюджета Владивостока в этом году пойдет на создание и содержание структур, которые с 1 мая примут на себя полномочия по распоряжению земельными участками на территории городского округа, собственность на которые не разграничена. Вероятнее всего, основная часть работы по выполнению данных функций отойдет в ведение управления муниципальной собственности администрации Владивостока.
Ассигнования на оборудование рабочих мест и увеличение штатной численности сотрудников ряда структурных подразделений администрации Владивостока и муниципальных казенных учреждений в связи с передачей городу полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 2018 составят 179,9 млн рублей. В 2020 году на деятельность новых структур потратят 204,6 млн рублей, а в 2021 году – 185,9 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет Владивостока одобрены городскими депутатами 28 февраля. Для понимания масштаба затрат необходимо иметь в виду, что общий объем расходов казны города после проведенной корректировки составит около 17 млрд рублей.
Напомним, что принятый минувшей осенью краевой закон №363 определил, что с 1 января 2019 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории Артемовского городского округа, а также Надеждинского и Шкотовского районов переходят к администрациям этих муниципальных образований. Владивостоку право распоряжения землей вернут после 1 мая – об отсрочке попросило руководство города, поскольку в связи с предстоящей передачей полномочий необходимо подготовить значительный штат сотрудников. Ранее, при обсуждении вопроса в Законодательном Собрании, речь шла о примерно 100 специалистах, которых необходимо не только нанять, но и где-то разместить.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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