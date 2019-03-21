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Рыбе готовят экосертификаты
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) намерено предложить ввести в России сертификацию продуктов аквакультуры, продаваемой в стране.
«Важно сделать так, чтобы новые хозяйства и те, которые существуют, очень внимательно относились к окружающей среде. Одним из наших предложений на форуме будет создать своего рода экологическую сертификацию аквакультурной продукции. И не только для Российской Федерации, но и той продукции, которая приходит к нам извне», - заявил замруководителя ведомства Игорь СОКОЛОВ.
Он не уточнил, как и кто будет проводить сертификацию рыбной отрасли, но отметил, что одним из главных критериев будет экологичность производства продукции.
По словам г-на Соколова, с 2019 года ожидается прирост производства аквакультурной рыбы от 5% до 10% в год.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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