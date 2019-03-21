www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.28 р. 100 JPY: 57.62 р.
EUR: 72.94 р. 10 CNY: 95.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Сюрприз рядом с Белым домом

21 Марта 2019, 11:37 | Приморье

В исторической среде Владивостока скоро появится новое семиэтажное здание современной архитектуры. Строительство нового общественно-делового центра в Ленинском переулке здесь было начато в мае прошлого года. Заказчиком этого строительства выступает компания ООО «ТИМКО». С его начала под здание был вырыт котлован, и в настоящее время на объекте выполняются бетонные работы по устройству первых подземных этажей.

Судя по эскизу на паспорте стройки, проект здания значительно изменился по сравнению с тем, который проектировщики ООО «Архитектурный фонд» представляли на градостроительном совете в начале марта 2015 года. Тогда по проекту был высказан ряд замечаний, поскольку место для объекта было определено «визитное».

Переделанный проект, полностью обновив фасад, представил такие характеристики объекта: этажность с рекомендованной градосоветом 3 этажей поднялась до семи, общая площадь здания – около 6,5 тыс. кв. метров, парковочных мест – 58. 

Особо стоит отметить, что новый объект строится буквально в нескольких метрах от двух объектов историко-культурного наследия Владивостока. Это – бывшая водонапорная башня ДВЖД, которая несколько пародирует стоящее напротив здание краевой администрации. И – четырехэтажное здание-холодильник русско-американской компании Union, построенное в 1908 году и долгое время использовавшееся для хранения мясной продукции. Оба здания-памятника долгое время были заброшены и не ремонтировались.

Близость к стройке зданий-памятников и соседство краевой администрации учтены при проектировании, и, как утверждается, никаких нарушений в отношении к ним на сегодня не имеется. К тому же в рамках реализации проекта общественно-офисного центра предполагается выполнить реставрацию здания-холодильника и устройство общественно-прогулочной зоны.

Подрядчиком объекта является компания ООО «Дальневосточная инженерная строительная компания». Предполагается, что завершить это строительство застройщику удастся в июне 2020 года, несмотря на то, что оно, даже не поднявшись из земли, уже вызвало массу негативных оценок горожан, которые знать не знают о том, насколько этот проект является достойным исторической части Владивостока.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:26, 21.03.2019#

    тот кто выдал разрешение на строительство гори в аду собака, даже деньги тебя не спасут, всё равно сдохнешь, там вообще подобных вещей не должно быть, но бабло решает. . .

  • Псевдоним15:32, 21.03.2019#

    И все начали делать удивленный вид, строят и строят,

  • Гость16:00, 21.03.2019#

    Слова цензурные после таких новостей заканчиваются…

  • Ветеран Жизнм19:42, 21.03.2019#

    Только переулок Ланинский.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru