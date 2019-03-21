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Сюрприз рядом с Белым домом
В исторической среде Владивостока скоро появится новое семиэтажное здание современной архитектуры. Строительство нового общественно-делового центра в Ленинском переулке здесь было начато в мае прошлого года. Заказчиком этого строительства выступает компания ООО «ТИМКО». С его начала под здание был вырыт котлован, и в настоящее время на объекте выполняются бетонные работы по устройству первых подземных этажей.
Судя по эскизу на паспорте стройки, проект здания значительно изменился по сравнению с тем, который проектировщики ООО «Архитектурный фонд» представляли на градостроительном совете в начале марта 2015 года. Тогда по проекту был высказан ряд замечаний, поскольку место для объекта было определено «визитное».
Переделанный проект, полностью обновив фасад, представил такие характеристики объекта: этажность с рекомендованной градосоветом 3 этажей поднялась до семи, общая площадь здания – около 6,5 тыс. кв. метров, парковочных мест – 58.
Особо стоит отметить, что новый объект строится буквально в нескольких метрах от двух объектов историко-культурного наследия Владивостока. Это – бывшая водонапорная башня ДВЖД, которая несколько пародирует стоящее напротив здание краевой администрации. И – четырехэтажное здание-холодильник русско-американской компании Union, построенное в 1908 году и долгое время использовавшееся для хранения мясной продукции. Оба здания-памятника долгое время были заброшены и не ремонтировались.
Близость к стройке зданий-памятников и соседство краевой администрации учтены при проектировании, и, как утверждается, никаких нарушений в отношении к ним на сегодня не имеется. К тому же в рамках реализации проекта общественно-офисного центра предполагается выполнить реставрацию здания-холодильника и устройство общественно-прогулочной зоны.
Подрядчиком объекта является компания ООО «Дальневосточная инженерная строительная компания». Предполагается, что завершить это строительство застройщику удастся в июне 2020 года, несмотря на то, что оно, даже не поднявшись из земли, уже вызвало массу негативных оценок горожан, которые знать не знают о том, насколько этот проект является достойным исторической части Владивостока.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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тот кто выдал разрешение на строительство гори в аду собака, даже деньги тебя не спасут, всё равно сдохнешь, там вообще подобных вещей не должно быть, но бабло решает. . .