ДВФУ готовится построить комплекс технопарка

Уже в следующем году на острове Русском может быть начато возведение первых объектов под инновационный бизнес

В сентябре 2017 года при ДВФУ во время проведения третьего Восточного экономического форума официально был открыт «Технопарк Русский», который должен стать эффективной деловой и производственной площадкой для предпринимателей и компаний, выбравших инновационные варианты развития своего бизнеса в тесном содружестве с наукой и высшей школой. К настоящему времени в рамках технопарка зарегистрировали свою деятельность уже 65 резидентов. Для них только что получено приятное известие, что уже летом следующего года в рамках строительства второй очереди ДВФУ предполагается начать проектирование специализированного комплекса технопарка. К концу 2020 года планируется приступить к сооружению его первых объектов, которые могут быть введены уже к 2022 году.



В настоящее время «Технопарк Русский» осуществляет свою деятельность в помещениях предоставленных ему университетом в зданиях кампуса ДВФУ. Но для работы высокотехнологичных компаний необходимы специально построенные для них здания и помещения, и Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на третьем ВЭФе было дано поручение – разработать концепцию комплекса технопарка. Это строительство – одна из мер, которая позволит в рамках нацпроекта «Наука» вывести к 2024 году нашу страну на одно из ведущих мест в осуществлении исследований и разработок приоритетных направлений мирового научно-технологического развития.



Ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ среди основных сфер деятельности технопарка выделил такие, как решение проблем загрязнения мирового океана, обеспечение кибербезопасности и освоение космического пространства.



Уже в настоящее время «Технопарк Русский» аккумулирует десятки идей в различных сферах инновационной деятельности, которые нацелены на быструю отдачу с каждого рубля, вложенного в новый проект.



Директор технопарка Дмитрий БОРОВИКОВ отметил, что есть все основания считать, что строительство комплекса технопарка будет вестись очень энергично. Помимо офисных и производственных помещений и площадей концепцией технопарка предусмотрено создать места отдыха для работников и классы для учебы детей. Сейчас готовится техзадание на проектирование комплекса технопарка, в которое специалисты, ученые и представители бизнеса стараются вместе с сотрудниками технопарка внести все нюансы, которые они хотят реализовать в предстоящем проекте.



Предполагается, что общая площадь помещений, которые будут построены под потребности технопарка, составит около 80 тысяч квадратных метров. Руководство Минвостокразвития уже заявило о том, что на строительство комплекса технопарка на острове Русском предполагается затратить около 5,7 миллиарда рублей, и источники финансирования уже определены.



Строительство технопарка явится продолжением освоения застройщиками полуострова Саперный на острове Русском, комплексное развитие которого предполагает увеличение количества владивостокских островитян до 100 000 человек.



Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.





