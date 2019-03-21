Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники

Во Владивостоке планируется построить производственно-логистический комплекс вооруженных сил. Называются три возможных площадки



Один из трех современных комплексов армейских складов будет построен во Владивостоке в период с 2019 по 2023 год. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Еще два пилотных проекта производственно-логистических комплекса (ПЛК) в этом году планируется начать в Севастополе и Калининграде. Четвертый «пилотник» позднее будет начат в Архангельске.



В дальнейшей на условиях концессии, по данным РБК, для нужд вооруженных сил по стране намечено построить 25 современных ПЛК, которые должны заменить действующие в настоящее время свыше 500 складов материально-технического снабжения армии и будут иметь двойное назначение – военное и гражданское. Под осуществление этой программы предполагается выпуск государственного займа со сроком погашения в 20 лет.



Строительство ПЛК вооруженных сил в дальневосточной столице будет вестись ООО «ПЛК-Владивосток» на основе концессионного соглашения с государством, которое заключено сроком на 17 лет. Известно, что эта компания зарегистрирована по московскому адресу 15 ноября 2017 года. Среднесписочная численность ее работников – два человека. Основной вид деятельности – деятельность по складированию и хранению. Генеральный директор – Константин ШЕИН. Уставной капитал компании – 1 миллиард рублей. Основной учредитель, 70% – московская компания ООО «АГРОТЭК-ТМ», являющаяся монопольным поставщиков услуг по бункеровке кораблей ТОФ и поставкам нефтепродуктов в районы навигационного завоза. По 15% в уставном капитале имеют ООО «ЛИНКОТЭК» и ООО «НЕСТА».



Предполагается, что склады для хранения военного имущества в объеме не менее 1 100 единиц военной техники должны быть построены за пять лет. При этом ООО «ПЛК-Владивосток» должна инвестировать в создание ПЛК 26,1 миллиардов рублей. Проект концессии предусматривает возникновение с 2022 года перед компанией расходного обязательства правительства РФ в размере 5,4 миллиардов рублей ежегодной платы. При этом 3,4 миллиарда рублей будут идти на компенсацию инвестиций, а 2 миллиарда – выплачиваться за использование построенных мощностей ПЛК в интересах вооруженных сил. Эти договоренности согласованы с Минфином и Минэкономики РФ, хотя в дальнейшем названные суммы могут быть скорректированы.



Эксперты предполагают, что строительство ПЛК во Владивостоке, вероятно, будет осуществляться на побережье Уссурийского залива. При этом называются три возможных площадки. Это – район бухты Промежуточной в районе старого золоотвала ТЭЦ-2, где находится нефтебаза ТОФ, район бухты Десантной, где расположены основные склады флота или же на побережье бухты Щитовой, где ранее планировалось строительство нового микрорайона Владивостока.



Кстати, генплан застройки несбывшегося микрорайона был выполнен из расчета того, что в нем будет помимо коммерческого строительства жилья возводиться и жилье в рамках программы «Жилье для российской семьи». Однако военные несколько лет назад под предлогом необходимости этой территории под их нужды воспротивились ее передаче потенциальному застройщику – артемовской Группе компаний «Стройинвест».



С другой стороны, есть надежда, что военные, благодаря этому строительству, со временем смогут передать во Владивостоке под гражданские объекты другие участки города, которые сейчас используются под склады.



Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



