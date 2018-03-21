Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии

«В режиме ручного управления»





Председатель совета директоров АО «Строитель» Виктор КРИВУЛИН отмечает, что отношение к строительной отрасли резко меняется к лучшему:

– Наши строители были очень вдохновлены встречей, которая проходила 7 марта на ул. Кипарисовой, 2, в результате которой в дом было подано тепло. И в итоге всего за восемь дней, с 7 марта, мы прошли путь, который не могли пройти два года. Все документы готовы. Отмечу, что система дома приняла тепло без проблем. То есть физически мы выполнили все строго по проекту, а надуманные прежде препоны оказались не обоснованы. Дома прогрели. Все оттаяло. Работают лифты. Все крутится и вертится. То, что не подписывалось годами, было подписано за неделю.

Все проблемы куда­-то рассосались. Всем четко объяснили, что требования АО «Строитель» законны. Есть на это все правовые акты, а требования к нам проанализированы и никуда не годятся.

Наши строители рады тем, что мы занимаемся уже не перекладыванием бумаг, а, наконец-­то, вводим дома в эксплуатацию – налаживаем системы, крутим гайки, смазываем петли, вставляем разбитые хулиганами стеклопакеты. То есть занимаемся нашим прямым делом.

На днях мы должны получить заключение о соответствии законченного строительства объекта от строительной инспекции, а затем и от города – акты ввода. И затем будем дома заселять.

Тех застройщиков, кому тяжело со своей сдачей, теперь можно направлять к нам – будем помогать. Мы получили отличный опыт. Обмануть нас сегодня невозможно. И мы готовы поделиться этим с другими.

Кстати, сегодня всеми строителями края уже замечено, что на воду и тепло уже не надо, как прежде, никаких миллионов и миллиардов. С электричеством тоже, оказывается, все в порядке. То есть ранее многое было надумано и ложилось на застройщиков тяжким бременем.

За это чудо огромную благодарность хотелось бы выразить прокуратуре края, которая, хотя это вообще не ее функции – помогать бизнесменам, но, учитывая столь важный социальный фактор, как обеспечение людей жильем, прониклась нашими проблемами и серьезно нам помогала. Притом что для нее главное – это следить за соблюдением законности.

В краевой прокуратуре, районных прокуратурах Ленинского и Первомайского районов еще до 7 марта, когда мы встретились с представителями краевой администрации на домах, мы каждый день в режиме ручного управления собирались с вызываемыми туда руководителями «ДГК», электросетевого хозяйства, краевого водоканала, строительной инспекции. Выяснялось, что многое было напутано, имелось много технических ошибок и такого, что просто позорно слышать.

Работники прокуратуры спрашивали: «Что это такое? Зачем вы это просите? Для чего? Какой закон? Вы это сами выдумали? Вот ведь проект! Вот положительное заключение! Зачем пишете лишнее!?» И так, буквально за руку, шаг за шагом нас подводили к финишу. Без этого позитивного вмешательства дома могли бы стоять еще лет двадцать, а так все быстро сдвинулось с места. Хотя, конечно, при желании бывших властей это можно было сделать и два года назад, но бывшего губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и его команду это, очевидно, не волновало.

Новый подход администрации края оптимистичен. И очень хотелось бы, чтобы он был закреплен новыми традициями. Тогда и строительному бизнесу станет легче, и для нашего края – лучше.

«Нужен эффективный орган»

Генеральный директор АО «Строитель» Олег СКУБА считает, что за хлопотами сегодняшней сдачи надо серьезно думать и о заделе на будущее:





– Действительно, дом на Кипарисовой, 2 мы достроили в конце 2015 года, а на Зейской – 15 августа прошлого года, а сдаем только сейчас. Строители со стройплощадок ушли два года назад, сдав свою работу нашему стройконтролю.

К счастью, поменялась власть, изменилась губернаторская воля. Он попытался разобраться в вопросе долгостроев со своими подчиненными и разобрался. Очень помогают с вводом домов прокуратура, строительная инспекция, вице-­губернаторы.

Если говорить о наших дольщиках, то их оптимизм, наконец­-то, оправдывается. Но они очень пострадали, но до конца так и не понимают, кто виноват в том, что они не въехали в свои дома 2­3 года назад или даже пять лет. У них, наверное, надолго останется стереотип, что виноват исключительно застройщик, который не сдал ему жилье вовремя. А ведь это сказалось на нашем имидже. Действия чиновников нанесли нам серьезный урон, и не только материальный. После них – словно выжженная земля: и дольщики, и строители не желают рисковать, вкладывать в новое строительство деньги. Когда с их подачи говорится и публикуется искаженная и неправдивая информация, а застройщик заносится в какие­-то черные списки, реального дела быть не может.

Надо делать серьезные выводы. Наша ситуация – типичная для строительства. Не думаю, что где-­то у кого-­то лучше. Только другие, вероятно, решают проблемы чиновничьих барьеров, как повелось – «безграничной благодарностью»! Очень нужно включать какой-­то эффективный ресурс.

Мы, как и раньше, считаем, что в крае необходим компетентный орган, наделенный серьезной властью, который всегда может рассудить и сетевика, и застройщика. Возможно – это какой­то региональный штаб по строительству с компетентным ведущим, способным разрешать все непонятное. На стройке всегда много технических вопросов, в которые не каждый может сразу вникнуть, и масса примеров, когда приходится разгребать завалы разных сложностей. Неделя – и вопрос снят! Такой опыт есть.

Если сегодня искать причины, почему в крае буксует внедрение дорожной карты в строительстве, то главная – это в сложившемся невнимательном отношении к отрасли. Может в ней сегодня и должно работать все само собой, но надо трезво осознавать – это не получается. Строительный рынок задавлен монополистами, вопросами, которые застройщикам зачастую приходится решать через долгие суды и прокуратуру. Часто проекту приходится проходить по несколько экспертиз, и не каждая из них убедительна, что требует перепроверки.

Сегодня при желании или бездействии ответственных лиц, облаченных правом решать, можно заволокитить любой процесс. Особенно такой сложный, как строительство. Норм и правил – тысячи, процессов – масса, и всегда есть к чему придраться.

Наш край по­прежнему остается болен нежеланием чиновника идти навстречу застройщикам. Априори, когда мы к нему приходим, он нас не ждет. Мы ему мешаем. А привлекаемый нами иностранный инвестор, знакомясь с краем, интересуется: почему же приморский застройщик не построил, например, жилое здание за пару лет? Или те же пресловутые «Хаятты», которые были заявлены как показательные, но тоже «завязли». В этом, к сожалению, сегодня и проигрывает инвестиционная привлекательность нашего края.

Мы считаем, что всю строительную отрасль Приморья надо приравнивать к резидентам Свободного порта Владивосток. Это стратегический момент!

Сроки строительства – это те же деньги. В конечном счете себестоимость для застройщика разная – то ли он за год построит объект и будет двигаться дальше, то ли он будет строить его пять лет. Это совершенно разные деньги, и потом Застройщик, и если вдруг, то и Инвестор не один раз подумают: стоит ли им в такое строительство ввязываться опять. Ведь мы занимаемся стройкой не ради благотворительности.

Сегодня в крае продолжают губиться на корню те немногие умелые инициаторы строек, которые могут успешно их организовать. Организация в строительстве – это очень не просто. Инвестора, застройщика надо буквально за руку проводить через всякие комиссии, советы и чиновников.

А зайди в любой кабинет – мы же просить пришли! Не чиновник для нас назначен, чтобы нам помогать и служить стране, а мы для него – под его личные доходы и важные дела. От этого перекоса надо избавляться. Он серьезно мешает, а в коммерческом плане даже губит нашего не особенно окрепшего предпринимателя. В крае даже нужен какой­то «инкубатор», чтобы каждого инициатора стройки пестовать и лелеять, и просто – чтобы знать его в лицо.

Сейчас все наше внимание приковано к сдаче. Но думаем и о завтрашнем дне. Ожидаем разрешения от города на продолжение строительства жилья на ул. Зейской. Проект уже прошел экспертизу.

Планируем начинать строительство четырех домов на ул. Каштановой. И по ним опять крайний вопрос – к Приморскому водоканалу. 7 февраля мы обратились туда с просьбой, чтобы в связи с корректировкой проекта заменить в документах адрес объекта. Передали свою редакцию! Казалось бы, на начальном этапе – пустяковый вопрос, который легко решить. Но 15 марта!!! нам ответили, что наша редакция не принимается… Время идет, а дело стоит. И почему на такой простой вопрос нам ответили лишь через месяц!? Эту схему согласований надо как­то менять, вводить контроль по прохождению документов.

На совещаниях у губернатора я слышал отговорки руководителей, что на предприятиях не хватает людских ресурсов, и поэтому сроки реагирования на обращения еле выдерживаются. Но, если мы серьезно занимаемся каким­то важным хозяйственным направлением или проблемой, то надо вводить новый чрезвычайный порядок.

Для достижения целей, которые в строительстве жилья определил президент РФ, прежний порядок не подходит. Порядок стар и не работает. Даже в прежних объемах. А когда ставится задача увеличить строительство жилья в полтора­два раза, нужны более эффективные схемы работы. Например, чрезвычайные комиссии. Сегодня декларируется ускоренное прохождением документов для резидентов Свободного порта. То есть возможности, рычаги и структуры для реагирования на письма без задержки есть. Пора и в строительстве жилья это как-­то использовать.

Виктор КУДИНОВ.