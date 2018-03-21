Самый южный порт России опять сменил руководителя

Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка) второй раз за полгода досрочно сменил руководство – и.о. гендиректора с 17 марта назначен гендиректор ЗАО «Альянс Транс­Азия» Виктор ГУСЕВ. Соответственно с 16 марта прекращены полномочия Евгения МОСИНА, который был назначен на пост гендиректора АО «НМРП» с 30 сентября сроком на один год, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Евгений Мосин на момент назначения гендиректором порта руководил одним из его акционеров – ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка).

В январе АО «НМРП» сообщило о возобновлении допэмиссии обыкновенных акций объемом 231 млн рублей, приостановленной в конце прошлого года по требованию Банка России. Допэмиссия была возобновлена 15 января после того, как компания устранила несоответствия требованиям Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1­02­30005­F­003D.

В настоящее время уставный капитал ПАО «НМРП» равен 63 млн 667,56 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 591 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 40 рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал вырастет в 4 раза.

Досье "Золотого Рога":

«Находкинский морской рыбный порт» – самый южный порт России. Техническое оснащение порта позволяет ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно­импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов общей длиной 1 271,8 метров. Все причалы универсальны и позволяют перерабатывать различную номенклатуру груза. Три причала, арендованные, специально реконструированы для работы с контейнерами, оборудованием, тяжеловесами и т.п. Глубины у причалов порта колеблются от 9,95 до 11,60 метров, что позволяет производить обработку судов дедвейтом до 18 тыс. тонн. Контрольный пакет порта принадлежит структурам, близким к АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ, Хабаровск).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время в уставном капитале АО «НМРП» 39,1% принадлежат АО «ДВТГ», 21,57% – зарегистрированному в Москве ООО «Центраст». До начала 2018 года «Центраст» владел 99,91% капитала ООО «Стивидорная компания «Терминал», однако затем эта доля перешла к ООО «Даласи», зарегистрированному в Хабаровском крае. Учредителями этой компании выступают член совета директоров АО «НМРП» Юрий ГОЛИУСОВ и председатель совета директоров ДВТГ Раиса ПАРШИНА.

Таким образом, если допэмиссия будет размещена полностью, «Даласи» получит контроль над НМРП через «СК «Терминал».

Отметим, что проект развития АО «НМРП» предусматривает строительство вагоноремонтного депо и запуск рефпоездов на Москву. Согласно презентации, размещенной на сайте ДВТГ, в рамках модернизации порта планируется привлечение 3,2 млрд рублей на 10 лет по ставке 3% годовых.

В том числе 2,981 млрд рублей планируется направить на реконструкцию и модернизацию непосредственно порта, 156 млн рублей – на реконструкцию железнодорожного фронта для оказания услуг по отстою вагонов, 67 млн рублей – на организацию вагоноремонтного депо для проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов.

Реализация проекта позволит увеличить мощности и грузооборот порта с нынешних 1,8 млн тонн в год до 3­5 млн тонн в год.

Досье "Золотого Рога"

«Дальневосточная транспортная группа» работает с 2000 года, осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема, контейнеров.