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В порту Находка появились современные анализаторы пыли

21 Марта 2018, 17:52 | Приморье

Два уникальных анализатора запыленности  появились на территории Находкинского морского торгового порта. Современные датчики помогут стивидору осуществлять внутренний контроль качества воздуха. Техника приобретена и установлена в рамках программы пылеподавления, которая действует на предприятии.

Анализаторы размещены на терминалах порта, переваливающих уголь, в районе проходных, сообщает пресс-служба предприятия. Устройства марки «Синтрол» автоматически измеряют концентрацию взвешенных частиц в воздухе с помощью непрерывного отбора проб. Полученные данные фиксируются в электронном виде на записывающем устройстве, и моментально передаются специалистам предприятия. Цена нового оборудования составила более двух с половиной миллионов рублей.

«Установка собственных датчиков контроля качества воздуха - одно из ключевых мероприятий в программе пылеподавления порта,  - отмечает генеральный директор НМТП, Владимир ГРИГОРЬЕВ. - Непрерывный анализ состояния окружающей среды поможет нам вести перевалку наиболее эффективно и безопасно для экологии, и в случае необходимости принимать корректирующие меры максимально оперативно».

До конца 2018 года стивидор планирует потратить на пылеподавляющие мероприятия более двухсот миллионов рублей. Среди проектов, которые готовятся к реализации - проектирование и возведение дополнительных ветропылезащитных экранов, запуск стационарных систем пылеподавления (водо и снегогенераторов на мачтах), установка дополнительных металлических упоров в местах выгрузки угля, приобретение нового оборудования, проектирование современных инженерных сетей сбора и очистки стоков, применение пылеулавливающего реагента бишофит.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нмтп  Синтрол 



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