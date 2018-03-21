Стратегию Приморскому краю напишут москвичи

Следующий этап разработки стратегии должен завершиться до 29 апреля

Совещание по разработке стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года провел врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО в прошедшую пятницу. Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» представили данные о ходе работы по второму этапу стратегии, а также свои предложения по «точкам роста» региона.

Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления «Высшей школы экономики» (ВШЭ) Андрей КЛИМЕНКО, представленный доклад – это расчетные варианты экспертов, в них пока не прописаны KPI для достижения результатов.

Среди основных направлений стратегии эксперты выделяют вопросы демографии и занятости, а также инвестиционную активность из различных источников: консолидированного краевого и федерального бюджетов, частных инвестиций. «Планируется, что до 2030 года в Приморье будет инвестировано не менее четырех триллионов рублей», - отметил представитель ВШЭ.

Директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики и руководитель направления «Человеческий капитал» Центра стратегического развития Лилия ОВЧАРОВА сообщила, что модель демографического развития предполагает увеличение миграционного притока и повышение ожидаемой средней продолжительности жизни. Среди мер - развитие образования, профориентация выпускников, поддержка семей с детьми.

Концепцию экономического развития Приморья представил старший эксперт в практике «Государственный и некоммерческий сектор» компании «Стратеджи Партнерс Групп» Никита ПОПОВ. По его словам, за последние 10 лет регион достиг успехов в экономике, опираясь на развитие сельского и рыбного хозяйства, освоение запасов полезных ископаемых, привлечение инвестиций из стран Северо-Восточной Азии. При этом ключевым вызовами остаются низкая степень интеграции компаний края в отраслевые цепочки России и стран СВА, недостаточный уровень развитости и конкурентоспособности приморских компаний, трансграничной инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров, в том числе для развивающихся секторов, которые в ближайшие годы составят основу экономики.

Андрей ТАРАСЕНКО уточнил, учтены ли в разработках ученых планы по созданию в Приморье офшорной зоны на острове Русский. По мнению главы региона, эту перспективу необходимо рассмотреть.

Следующий этап разработки стратегии должен завершиться до 29 апреля 2018 года.

Евгений СИДОРОВ.