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Стратегию Приморскому краю напишут москвичи

21 Марта 2018, 15:50 | Приморье

Следующий этап разработки стратегии должен завершиться до 29 апреля

Совещание по разработке стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года провел врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО в прошедшую пятницу. Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» представили данные о ходе работы по второму этапу стратегии, а также свои предложения по «точкам роста» региона.

Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления «Высшей школы экономики» (ВШЭ) Андрей КЛИМЕНКО, представленный доклад – это расчетные варианты экспертов, в них пока не прописаны KPI для достижения результатов.

Среди основных направлений стратегии эксперты выделяют вопросы демографии и занятости, а также инвестиционную активность из различных источников: консолидированного краевого и федерального бюджетов, частных инвестиций. «Планируется, что до 2030 года в Приморье будет инвестировано не менее четырех триллионов рублей», - отметил представитель ВШЭ.

Директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики и руководитель направления «Человеческий капитал» Центра стратегического развития Лилия ОВЧАРОВА сообщила, что модель демографического развития предполагает увеличение миграционного притока и повышение ожидаемой средней продолжительности жизни. Среди мер - развитие образования, профориентация выпускников, поддержка семей с детьми.

Концепцию экономического развития Приморья представил старший эксперт в практике «Государственный и некоммерческий сектор» компании «Стратеджи Партнерс Групп» Никита ПОПОВ. По его словам, за последние 10 лет регион достиг успехов в экономике, опираясь на развитие сельского и рыбного хозяйства, освоение запасов полезных ископаемых, привлечение инвестиций из стран Северо-Восточной Азии. При этом ключевым вызовами остаются низкая степень интеграции компаний края в отраслевые цепочки России и стран СВА, недостаточный уровень развитости и конкурентоспособности приморских компаний, трансграничной инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров, в том числе для развивающихся секторов, которые в ближайшие годы составят основу экономики.

Андрей ТАРАСЕНКО уточнил, учтены ли в разработках ученых планы по созданию в Приморье офшорной зоны на острове Русский. По мнению главы региона, эту перспективу необходимо рассмотреть.

Следующий этап разработки стратегии должен завершиться до 29 апреля 2018 года.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: стратегия  Русский  тарасенко  ВШЭ 



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