Один из крупнейших ретейлеров электроники страны готовится совершить переворот

В Приморье ретейлеру электроники все сложнее зарабатывать на основном для себя рынке

Группа DNS перешла к активной стадии диверсификации бизнеса – владельцы одного из крупнейших ретейлеров электроники страны готовятся совершить переворот на рынке домостроения в Приморье. По мнению участников рынка, для того чтобы проекты DNS окупились уже в ближайшей перспективе, приморские застройщики должны резко нарастить объемы.

ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (входит в группу DNS) в третьем квартале 2018 года планирует запустить завод по производству домокомплектов из железобетонных изделий на площадке ТОР «Надеждинская».

Предполагается, что продукция нового предприятия будет использоваться для строительства жилой и коммерческой недвижимости: первый жилой квартал с использованием этой продукции планируется построить во Владивостоке.

«Сегодня все строительно-монтажные работы (завода ЖБИ – «ЗР») идут в графике, ранее были заключены необходимые контракты с поставщиками оборудования. Пусконаладка и ввод объекта должны состояться в намеченные сроки. Строительная площадка обеспечена необходимой для проведения работ электроэнергией», - приводит слова директора ООО «ДСК Приморье» Александра ГОЛУТВИНА пресс-служба Минвостокразвития.

Досье "Золотого Рога": Группа DNS (Приморский край) специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время компания управляет более чем 1,2 тыс. магазинов в 400 городах РФ. Головной компанией группы является ООО «ДНС Групп», учредителями которого на данный момент выступают 7 физлиц, в том числе гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (48,73%) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). ООО «ДНС Групп» сегодня является учредителем ООО «ДНС Приморье», ООО «ВЛ-Парк», ООО «Авиаполис Янковский», ООО «ДНС Лоджистик», ООО «ДНС Дом», ООО «ДНС Девелопмент», ООО «ДНС Ритейл», а также ряда региональных компаний, на которые заведены магазины DNS за пределами Приморья.

Ранее озвучивалось, что общий объем вложений в проект по соглашению между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, компания, управляющая дальневосточными территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток) и ООО «ДСК Приморье» составляет 772,8 млн рублей.

Завод мощностью 84 тыс. кубометров ЖБИ-изделий в год будет располагаться на площади 12,5 тыс. кв. метров. Проектом, который будет реализован в несколько этапов, также предусмотрена возможность увеличения мощности предприятия в несколько раз.

ООО «Домостроительный комбинат Приморье» зарегистрировано в с. Вольно-Надеждинское Приморского края в декабре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «производство изделий из бетона для использования в строительстве». Учредителем компании выступает ООО «ДНС Групп».

Спасск подсядет на плиты

Инвестиции группы DNS в проект строительства завода по производству OSB-плит в Спасск-Дальнем оцениваются в 500 млн рублей.

«Так как территория моногорода Спасска-Дальнего была включена в территорию Свободного порта, мы приступили к строительству завода по производству плит OSB. В настоящий момент выбрана площадка, произведено проектирование. Мы начали строительство. Где-то к концу года планируется выпуск продукции», - заявил в феврале Дмитрий Алексеев

Проект реализует ООО «ДНС Лес» (Владивосток, входит в группу DNS), ставшее резидентом Свободного порта Владивосток. Предполагаемый объем производства - 60 тыс. кубических метров OSB-плит в год.

Досье "Золотого Рога": ООО «ДНС Лес» зарегистрировано в июне 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «распиловка и строгание древесины». Учредителем компании выступает ООО «ДНС Групп».

Завод станет пятым производителем подобной продукции в России: ориентированно-стружечные плиты в настоящее время выпускаются в Московской, Кировской, Курганской областях и Карелии. Ранее сообщалось, что что «ДНС Лес» планирует поставлять готовую продукцию в два региона - Дальневосточный и Байкальский.

Японцы докупят «Приморсклеспрома»

Конкуренцию новому проекту DNS готов составить японский холдинг Iida Group, выкупивший у Елены ТЕКИЕВОЙ (супруга депутата Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА) стивидорную компанию в бухте Славянка «Славянский лесной терминал».

Досье "Золотого Рога": ООО «Иида Груп Рус» зарегистрировано во Владивостоке в сентябре 2014 года. Уставный капитал компании составляет 300 млн рублей. Основной вид деятельности – «строительство жилых и нежилых зданий». Учредителем компании выступает «Иида Груп Холдингз Кабусики Гайся» (Токио, Япония), гендиректором – Окада СИГЕРУ. Чистая прибыль «Иида Груп Рус» за 2016 год составила 54,227 млн рублей. «Иида Груп Рус» владеет 24,96% акций ОАО «Приморсклеспром».

На прошлой неделе гендиректор «Иида Групп Холдингс» Ёити НИСИКАВА на встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО отчитался о работе компании в Приморье.

В прошлом году «Иида Груп Рус» построила два демонстрационных дома во Владивостоке, которые презентовали во время проведения третьего Восточного экономического форума.

Андрей Тарасенко заявил, что предлагаемая компанией стоимость квадратного метра жилья достаточно высока и поинтересовался, что японский холдинг намерен сделать для ее снижения.

По словам Ёити Нисикава, сейчас компания проектирует завод по производству стройматериалов на основе клееного бруса по современным технологиям в Хасанском районе и намерена приобрести пакет акций «Приморсклеспрома», чтобы обеспечить завод сырьем. Это в перспективе позволит удешевить строительство.

«Основная наша идея – строить дома в России из местных материалов. Чем больше будем строить в России, тем дешевле будет стоимость жилья. В Японии, например, строим около 40 тыс. домов в год», – сказал г-н Нисикава.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.