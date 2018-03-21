Битва на клешнях

Кого обвинил крабовый лоббист Александр Дупляков в попытках переделать рыбное законодательство?

С жесткой критикой и намеками на заинтересованность высших лиц государства устроить передел рынка добычи российского краба на площадке IV Съезда рыбаков выступил бывший чиновник территориального управления Росрыболовства, а ныне президент Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ.

В Москве завершил работу рыбацкий съезд. Сохранность и неизменность исторического принципа при распределении квот были одним из основных вопросов повестки рыбацкого собрания. Дискуссия чиновников и рыбаков носила конструктивный характер. Несмотря на накал страстей, большинство рыбацких спикеров старались корректно и объективно обозначить ключевые преимущества исторического принципа распределения долей квот. Однако крабовый лоббист Александр Дупляков, отстаивая интересы нескольких крупных добытчиков краба, решил не соблюдать особо политес и огласил на всю страну, что «рыба гниет с головы».

Выступление господина Дуплякова было достаточно эмоциональным, но при этом доклад был настолько расплывчатым, что у экспертов он вызвал больше вопросов, чем ответов. Хотя начало было очень позитивным. Докладчик озвучил, что «крабовый сегмент отрасли за 10 лет исторического принципа вышел в лидеры. При этом с 2012 по 2017 в расширение ресурсной базы, модернизацию и объекты береговой переработки компании вложили 43 миллиарда рублей. За последние два года налогов и сборов уплачено 9 миллиардов рублей. До 2024 года будет построено 24 судна под инвестиционные квоты, а это еще 15 миллиардов рублей», - такими данными оперировал Александр Дупляков.

Но заявляя о новых 24 судах за 15 млрд рублей, глава ассоциации краболовов тем самым признал, что участники отрасли готовы к «инвестиционным квотам под киль» в крабовом бизнесе. Правда, непонятны расчеты. Ведь получается, что судно стоит 625 млн рублей, а это ровно в 2 раза меньше цены, которую сейчас просят российские верфи за постройку краболова.

Впрочем, докладчик делал упор на эмоции, а не на качество данных. Объективность показателей инвестиций, приведенных в докладе, можно проверить. Это либо приобретение долей квот на аукционах, либо покупка компаний, имеющих право на добычу краба.

Отследить приобретение аукционных квот не так сложно. Рекордные аукционы в 2017 году на вылов краба в подзоне Приморья принесли государству 23 миллиарда рублей. Аукционы, проведенные по другим подзонам, дали еще около двух миллиардов.

Выходит, что другие 18 миллиардов - прямые инвестиции в приобретение компаний, модернизацию флота и береговую переработку. Модернизация флота - под большим вопросом, так как большинство компаний добывают краба на шхунах, возраст которых 20-30 лет, а вся модернизация флота призвана поддерживать суда в рабочем состоянии. Это расходы на ремонт судов, без которого флот бы не вышел в море. Хотя есть несколько компаний, которые действительно провели модернизацию своего флота.

Что касается строительства объектов береговой переработки, то береговой завод по переработке краба был построен только в прошлом году на Сахалине. А 95% добываемого ресурса идет на экспорт либо в живом виде, либо как замороженная на судах продукция. Так что, если данные докладчика верны, то бизнес активно вкладывался в основном в расширение сырьевой базы.

В этой связи было очень правильным услышать от докладчика, как предприниматели, получив в 2008 году право на вылов государственного ресурса, через десять лет каким-то образом сумели продать свое право как имущественный актив за 18 миллиардов рублей. Прозрачность инвестиций, легальность сделок, уплата налогов при приобретении или продаже предприятий, имеющих доли квот, - вот что должен был «подсветить» в своем выступлении докладчик, затрагивая столь серьезные для отрасли темы.

Между тем, 9 миллиардов уплаченных налогов и сборов могут быть не совсем корректными показателями крабовых компаний. Ведь методология сбора этой информации не раскрыта, поэтому остается весьма сомнительной. Объективно можно «прикинуть» только сборы за пользование водными биоресурсами (ВБР). Они легко считаются по величине ОДУ и ставкам сбора по Налоговому кодексу. Это около 4 миллиардов рублей за два года. Получается, что остальные 5 миллиардов рублей в год - это налоговые отчисления.

Но крупные компании имеют право добывать более 200 тысяч тонн биоресурсов, а краб в их структуре - не основной показатель по выручке и налоговым отчислениям. Такой расшифровки в докладе нет.

Между тем ВАРПЭ проводило исследования налоговой нагрузки на отрасль. По данным этой ассоциации, средний объем ежегодных налоговых платежей предприятий по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» - около 11 миллиардов рублей. Следовательно, по мнению Александра Дуплякова, десяток крабовых компаний дают почти 50% налоговых отчислений рыбной отрасли. Сомнительно.

Вольность данных, идущих от крабовой ассоциации, уже давно не удивляет экспертное сообщество. Сравнение с другими общественными организациями, которые также стараются сохранить базовый для отрасли исторический принцип, не случайно. Ведь на всероссийском съезде рыбаков ни одна общественная организация не позволила себе высказать подозрение в некой коммерческой заинтересованности чиновников страны, а потом у них же просить помочь в борьбе за квоты.

«Уже более 3 месяцев идет обсуждение инициативы об отмене исторического принципа в отношении крабовых объектов. Взамен предлагается вернуться к аукционной системе предоставления права на вылов. За 15 лет никто ни разу не высказался в положительном ключе, наоборот, наблюдалась пагубность этой системы. То, что сейчас происходит, вызывает полное недоумение. Немногим более двух лет назад президентом страны приняты принципиальные решения по нормативному регулированию отрасли. Эти решения воплощены в закон и подзаконные акты. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на их реализации, предпринимаются попытка перекроить закон. И делается это совсем не в интересах государства и отрасли. За этой попыткой стоит крупный рыбодобывающий холдинг – «Русская рыбопромышленная компания» («РРПК»). Эта компания зашла в отрасль в 2012 году, когда краб еще не был таким ценным, и до недавнего времени она им не интересовалась. Сейчас, когда крабовый сегмент стал очень привлекательным, «РРПК» предпринимается отчаянная попытка изменить законодательство с целью получить крабовые квоты. Такого в истории российского рыболовства еще не было. Используются серьезные лоббистские возможности. Они действительно серьезные. За все время не было ни одного публичного обсуждения, ни один представитель федеральных органов власти не высказался открыто и однозначно. Хотя внутри активно обсуждается, и ей даются крайне негативные оценки. В последнее время наметились тенденции более закрытого обсуждения, все преподносится так, что где-то там наверху вопрос решен. Внезапно оказалось, что нет никакой гарантии исторического принципа, стабильность и развитие целой отрасли зависит от желания одной компании получить квоты», - заявил представитель крабового бизнеса.

Получается, что «враг» государства и отрасли - это РРПК. Крупнейшее рыбодобывающее предприятие страны, которое вложило в приобретение компаний, имеющих доли квот, покупку и модернизацию собственного флота более 700 миллионов долларов. При этом компания зашла в отрасль на рыночных условиях, выкупив компании, которые в нарушение законов РФ контролировали скрытые иностранные собственники.

Союзника «врага государства» за высоколиквидные квоты крабовый адвокат так и не озвучил, заметив, что это «где-то там наверху». Но «высота» принятия решений, которую призывает к ответу лоббист Дупляков, просматривается в выступлениях вице-премьера Александра Дворковича, который в правительстве курирует рыбную отрасль.

«Я ни с одной компанией никакие вопросы, касающиеся развития рыбопромышленного комплекса, отдельно вообще не обсуждаю. Все вопросы обсуждаются только в рамках данной комиссии публично, с участием всех заинтересованных сторон, приглашенных. И решения принимаются исключительно после рассмотрения данной комиссией», - заявил на съезде вице-премьер Аркадий Дворкович.

Если лоббисты с РРПК не обсуждали эту тему с вице-премьером, который в правительстве курирует рыбу, то значит, они обсуждали эту тему с чиновниками еще более высокого ранга. По подшефности рыбной отрасли их в стране не так много, по сути - всего несколько человек, и все они могут относиться к руководству страны. Выходит, именно этим людям крабовый лоббист и предъявляет претензии из-за того, что по его информации они, эти чиновники, «наверху» обсуждают возможность эффективного использования государственной собственности.

Обвинения в неких сговорах и намеках на заинтересованность в переделе крабового рынка, видимо, уже изрядно надоело представителям власти. Рыбный бизнес своего добился: широко обсуждаемая в прессе, с подачи рыбаков, инициатива введения крабовых аукционов вышла на уровень правительственной комиссии. Об этом на съезде заявил Аркадий Дворкович. При этом вице-премьер предполагаемую роль «РРПК» в аукционных инициативах не подтвердил, однако рассказал отраслевому сообществу о том, как с этими «инициативами» работает правительство.

«Я уже отдал указания Росрыболовству и Минсельхозу представить все необходимые расчеты и аргументы в отношении тех предложений, действительно кулуарных, не публичных, которые прозвучали в отношении аукционов. Поскольку эта тема прозвучала на комиссии (комиссия Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. - Прим. Ред.), открыто и публично их рассмотрим без всяких дальнейших кулуарных обсуждений. Если найдутся реальные серьезные аргументы, почему нужно что-то менять, то продолжим обсуждение».

Это конечно не означает, что мнение большинства представителей рыбной отрасли будет проигнорировано, и исторический принцип будет отменен, - заверил вице-премьер. Но скурпулезный анализ деятельности крабового бизнеса, с привлечением данных контролирующих структур, может преподнести немало сюрпризов. Александр Дупляков прав: аргументов «против» не было, так как все разговоры носили некий кулуарный характер. Теперь у власти есть уже и аргументы, и проработанные модели.

МНЕНИЕ

Как заявил глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, отвечая на вопросы журналистов:

«Запросили финансовую модель - какой эффект это покажет с точки зрения пополнения федерального бюджета. Также рассматривается, какой эффект может оказать долгосрочное закрепление квот с обязательством строительства современного рыбодобывающего флота на отечественных верфях. У каждого из этих подходов есть и ряд преимуществ, и есть определенные риски. Риски изменения законодательства - достаточно серьезные, нужно их внимательно оценивать и понимать, какие плюсы есть от предложенных изменений».

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.