Оборонка не хочет возвращаться к тазикам

Руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского края обсудили проблемы выпуска высокотехнологичной гражданской продукции

Те, кто постарше, помнят магическое слово «конверсия», обещавшее предприятиям военно-промышленного комплекса, перешедшим на гражданское производство, новую жизнь. Помнят тазики, чайники, сковородки и зонтики, произведенные на предприятиях «оборонки».

Рассказывать, что из этого вышло, тоже нет необходимости - приморцы хорошо знают, что далеко не всем оборонным предприятиям удалось выжить в бурном рыночном море, сохранить производственные мощности, специалистов и объемы выпускаемой продукции.

«Мирные рельсы» могут

И вот - попытка номер два: ее назвали диверсификация. Напомним, задачу диверсифицировать оборонно-промышленный комплекс страны с целью производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК поставил президент Владимир ПУТИН на совещании с оборонщиками. Отметив, как за последние годы обновился парк оборудования этих предприятий, он подчеркнул, что оно не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. «Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», - сказал тогда президент.

Стратегическая задача, поставленная перед оборонщиками, - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 - до 50%. Понятно, что в существующих налоговых и законодательных рамках ее выполнить сложно, если не невозможно, особенно предприятиям, работающим в отдаленных регионах, со своими специфическими условиями и более высокими тарифами, в том числе в Приморском крае.

В каких изменениях нуждается российское законодательство, чтобы задача стала выполнимой, решили спросить у директорского корпуса оборонных предприятий края. Встречу инициировал депутат Госдумы Виктор ПИНСКИЙ. Он является членом межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК. Активно поддержали инициативу члены Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России».

Общей целью круглого стола, в котором приняли участие руководители большинства оборонных предприятий Приморья, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК, и.о. директора департамента промышленности Алексей ПИКАЛОВ, стало выявление проблем, которые с точки зрения руководителей предприятий отрасли препятствуют выполнению поручения президента и формирование предложений по изменению действующего законодательства. Поэтому без лишних слов сразу перешли к делу.

Сдерживающий фактор №44

Как выяснилось, к законам, в рамках которых действуют предприятия ОПК (Это 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), у них масса претензий. И, что интересно, судя по всеобщей поддержке обозначенных проблем и путей их решения, они не новы, и многие не раз обговорены со всех сторон. Ну кто из производственников или работников госструктур не слышал нареканий в адрес системы госзакупок, которая является серьезным сдерживающим фактором для развития.

Вот лишь несколько тезисов, прозвучавших на директорском совете:

«Представляется совершенно необходимым введение в Законодательные акты в сфере закупок нормы об обязательном участии оборонных предприятий в поставках гражданской продукции для нужд публичных заказчиков в определенном объеме. Если есть заказ, то мы должны участвовать, и в первую очередь в рамках региональных поставок. Это очень важно, сегодня законодательство не позволяет нам это делать». «Предусмотреть для предприятий оборонки, ведущих закупку товаров и услуг, возможности привлечения контрагентов неконкурентным способом. Такое решение позволит уменьшить производственные издержки предприятия, вывести диверсификационное производство из поля зрения антимонопольной службы, что в настоящий момент ограничивает создание гражданского продукта», - управляющий директор ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», председатель Приморского РО СоюзМаш России Юрий ДЕНИСЕНКО.

«Считаю, что 275-ФЗ надо отменять, в нем присутствует презумпция виновности, которая заставляет предприятие сегодня очень сильно выкручиваться, чтобы выпускать военную продукцию. Мы порой применяем нестандартные методы выполнения, но это не работа, а поиск этих методов. Отдельная тема - проверки. Мы готовы уже создавать отделы для ответов на запросы и организации проверок, вместо того чтобы работать! У оборонщиков по всей стране к этому закону масса нареканий.

Еще один вопрос для законодателей такой: срок окончания госконтракта - 25 ноября, срок подписания новых контрактов, как правило, февраль. Строго по закону мы должны 25 ноября прекратить работу и в феврале ее начать, если еще получим аванс. Если бы мы так работали, то ничего бы не выпустили, ибо производство - полноценный постоянный цикл обеспечения, закупок, разработки, производства - его нельзя прекращать ни на минуту… Эти законы не на благо производителя», - Роман ТИТКОВ, генеральный директор ПАО «Дальприбор».

Региональная себестоимость

Еще одна тема, волнующая руководителей приморских предприятий ОПК, - выравнивание условий деятельности в масштабах страны, только так можно добиться конкурентоспособности гражданской продукции приморских оборонщиков на российском и зарубежном рынке, даже при самом высоком ее качестве. Более высокие тарифы на электроэнергию и тепло, транспортные и другие накладные расходы сказываются на себестоимость приморской продукции. Поэтому, убеждены руководители предприятий ОПК, законодатель должен уровнять условия бизнеса в масштабах России.

А чтобы местная продукция находила спрос, как говорится, на родине, производство должно увязываться с действующими целевыми и региональными госпрограммами, а производимые высокотехнологичные товары должны использоваться властными структурами в реализации социальных обязательств в сфере образования, здравоохранения, безопасности городской инфраструктуры; и такие примеры в других регионах уже есть, например, в Санкт-Петербурге и Ярославле.

Для того чтобы оборонщики ориентировались на выпуск нужной в регионе продукции, предложено создать реестр товаров народного, гражданского потребления, необходимых местному населению. Впрочем, один из выступающих назвал местный рынок дохлым, и, пожалуй, был прав, он не в состоянии принять столько продукции, сколько выпускают наши крупные предприятия. Значит, вновь встает вопрос выхода на другие рынки, в том числе и зарубежные, вопрос модернизации производства и поиск того продукта, который будут покупать. Впрочем, некоторые предприятия, открывшие гражданское производство, уже обожглись, не получив казалось бы просчитанных объемов сбыта. Другие, глядя на этот трудный опыт, пока находятся в поиске, ведь не всегда продукция может быть двойного назначения. Иногда в мирной жизни она просто не нужна, а про переход на тазики - все и так понятно. Иными словами, оборонщики серьезно задумались о маркетинге и тех, кто должен осуществлять эту важную работу.

Разговор получился содержательным, отчасти эмоциональным и напряженным - наболело! Важно, чтобы эту боль, а точнее - те многочисленные предложения по облегчению налогового бремени и возможным налоговым льготам, снижению всяческих барьеров на пути производителей военной и гражданской высокотехнологичной продукции услышал законодатель. Одно из предложений, например, состоит в том, чтобы те оборонные предприятия, которые начнут производить высокотехнологичную продукцию для гражданских целей, могли попасть в реестр резидентов ТОР либо Свободного порта Владивосток, чтобы работать в рамках их налоговых режимов. Есть над чем подумать.

МНЕНИЕ

Юрий ДЕНИСЕНКО, управляющий директор ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», председатель Приморского РО СоюзМаш России:

- Сегодня, в связи с изменением конъюнктуры государственного оборонного заказа, многие предприятия, в том числе и предприятия Приморского края, испытывают проблемы, связанные с балансом производственных мощностей. Для того, чтобы загрузить производственные мощности, нам, конечно, важно переходить на выпуск гражданской продукции. И мы столкнулись с разными проблемами в этом плане. Их решение поможет предприятиям ОПК края поддерживать свои мощности в рабочем состоянии, загружая гражданским производством.

Сегодня в крае структура оборонно-промышленного комплекса такова: есть два головных подразделения - это судостроительный комплекс, который выпускает конечную продукцию, и авиационное предприятие «Прогресс», выпускающее конечный продукт вертолетостроения для министерства обороны и для иностранных заказчиков. На базе этих площадок, считаю, нужно развивать головные системы гражданского направления. Должно быть гражданское авиастроение и гражданское судостроение. А вот весь комплекс других предприятий должен быть ориентирован, в том числе, и на выпуск продукции для этих головных предприятий. Кроме того, очень важные направления - развитие морской робототехники (причем техники двойного назначения), производство беспилотных летательных аппаратов, которые необходимы и для нужд народного хозяйства. Все эти позиции сегодня может выпускать промышленность Приморского края.

Мы сегодня, в основном, сориентированы на высокотехнологичную продукцию, и мы ни в коем случае не вернемся к выпуску тазиков и чайников. У нас для этого есть соответствующие технологии, есть интеллектуальный запас, человеческие ресурсы, есть научно-образовательные учреждения и учреждения по подготовке персонала - все сосредоточено здесь, в Приморском крае, поэтому мы готовы работать на выпуск наукоемкой гражданской продукции.

Ирина БАРАННИК.