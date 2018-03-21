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Новый современный офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока
Полноформатное отделение банка с возможностью обслуживания клиентов всех категорий начало работу в историческом центре города по адресу Светланская, 83.
Новый универсальный офис предлагает клиентам полный спектр банковских услуг, удобное зонирование и навигация позволяют единовременно обслуживать большое количество клиентов. Клиентские зоны оснащены системой электронной очереди, что существенно сокращает время ожидания, также обеспечен доступ к банкоматам и терминалам в формате 24/7.
При проектировании зон обслуживания физических и юридических лиц были учтены высокие стандарты современного банковского обслуживания, созданы условия для предоставления комфортного и качественного сервиса. Настоящие и будущие клиенты смогут оценить преимущества сотрудничества с Дальневосточным банком - для частных и юридических лиц доступна вся линейка финансовых услуг, среди которых наиболее востребованными являются программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт.
Есть в новом отделении банка и сейфовый депозитарий, предназначенный для надежного и безопасного хранения клиентами денежных средств, ценностей, документов. С 12 марта по 30 июня 2018 года здесь действует акция «Добро пожаловать», в рамках которой воспользоваться индивидуальными сейфами можно со скидкой 50 процентов.
Узнать о режиме работы дополнительного офиса по адресу Светланская, 83 можно на сайте dvbank.ru или по телефону Информационного центра 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).
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