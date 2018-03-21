Помидоры, выращенные в "льготных" ТОРах, приморцам предлагаются по 300-400 рублей за кило

Объемы производства овощей в Приморье серьезно отстают от среднероссийских, а цены на тепличную продукцию делают ее просто недоступной для подавляющего большинства населения

В федеральных российских ведомствах продолжают хвастаться успехами в импортозамещении, озвучивая громкие цифры статистики. Так, по последним данным Минсельхоза, в 2017 году в России произвели в два раза больше помидоров, чем нужно россиянам. Таким образом, самообеспеченность России томатами достигла 220%, что на 17% выше, чем в 2016 году.

По данным же Минсельхоза, благодаря непрестанной господдержке в хозяйствах всех категорий России было собрано 3,23 млн тонн томатов при потребности населения в 1,47 млн тонн. Важно, что поддержка была направлена на тепличное производство овощей, которое традиционно в России считалось невыгодным из-за слишком дорогих кредитов и высоких трат на электроэнергию и подключение к сетям. Сегодня аграрии могут получить возмещение в размере 20% затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов, а также воспользоваться льготными кредитами по ставке не выше 5% годовых.

Не про Приморье

Однако на производство овощей в Приморском крае меры господдержки, судя по всему, особо не влияют, ибо на прилавках приморских супермаркетов ассортимент местных овощей по-прежнему расширяется только к лету. Зимой же полки заполняются в основном китайскими помидорами, а также продукцией теплиц регионов-соседей, в том числе Сахалинской области и Хабаровска края. Доля их продукции в супермаркетах Приморья зимой может превышать 15%, по сравнению с 1% помидоров от местных производителей. Более того, несмотря на рекордные объемы производства в целом по России, в Приморье в любое время года самый дешевый помидор – по-прежнему китайский.

На момент этой публикации в департаменте сельского хозяйства Приморья «Золотому Рогу» не предоставили итоговые цифры о производстве томатов в 2017 году. Однако об общей картине можно судить по данным продовольственных сетей. Очевидно, что если бы Приморье было «самообеспечено» томатами на том уровне, о котором говорит Минсельхоз, то овощи от местного производителя продавались бы на полках крупных супермаркетов стабильно и по доступной цене. Этого пока что не происходит.

- Из общего объема продаваемых томатов, продажа местных овощей в 2017 году составила 36%, - рассказали газете «Золотой Рог» в пресс-службе дальневосточной сети гипермаркетов «Самбери». - В 2016 году она составляла 38%. Эта цифра включает в себя летнее производство на полях. Если рассматривать зимний период, то доля местных производителей в Приморском крае не превышает 1%. В Приморском крае это только ФГУП «Дальневосточное» (п. Суражевка). Китайские производители круглогодично предлагают ассортимент продукции, приморские - в основном только в летний сезон. Кроме Китая мы работаем со странами Турция, Марокко, а также с тепличными производителями других регионов: Хабаровск, Сахалин, Амурская область, Москва, которые занимают долю более 15% в зимний период.

Лидером на полках был и остается Китай, т.к. китайские производители предлагают разные сорта томатов: красные, розовые, желтые, черные, черри, на ветке и т.д. Объемов производимой продукции в Приморье не хватает, с этим связана и высокая цена местной тепличной продукции - около 300 руб. за кг.

Именно столько в среднем стоит сегодня 1 кг помидоров от основных приморских тепличных производителей томатов и других овощей - ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ «Лазурное». При этом местные тепличные хозяйства в последнее время заняты не своей основной работой, а выяснением отношений с сетями и выплатой им долгов за электричество и тепло.

У соседа слаще, но не дешевле

Между тем, овощи от производителей из соседних регионов, которыми в Приморье также замещается часть импортных, стоят лишь немногим дешевле, а то и дороже: к примеру, тепличную продукцию торговой марки «Новый день», которую выпускает российско-

японский резидент ТОР «Хабаровск», компания «Джей Джи Си Эвергрин», никак нельзя назвать доступным отечественным аналогом иностранных помидоров, попавших под «эмбарго». Килограмм помидоров «черри» от «Нового дня» стоит здесь от 400 рублей. Есть, конечно, дешевле: так, в специализированных магазинах бренда обычные помидоры можно купить в среднем по 200 рублей за 1 кг, а в супермаркетах и у других перекупщиков из-за наценки они стоят и того дороже – около 300 рублей за один кг. Впрочем, такие цены на отечественный овощ в компании объясняют по классической маркетинговой схеме: конечно же, отечественный помидор, произведенный, между прочим, в условиях преференциального режима ТОР «Хабаровск», намного экологичнее, вкуснее и полезнее, чем его китайский аналог. Поэтому он стоит своих денег.

Напомним, что дела у ООО «Джей Джи Си Эвергрин» в Хабаровске пока что идут успешно: в декабре 2017 года компания запустила вторую очередь тепличного комплекса. Компания нацелена на круглогодичное выращивание 6 тыс. тонн огурцов, томатов, редиса и зелени в год. Сейчас продукция под маркой «Новый день» продается, в том числе, в крупных супермаркетах Дальнего Востока, таких как «Самбери», «Пеликан», НК «Супермаркет» и других, а это значит, что в компании способны поддерживать долгосрочные отношения с крупными сетями.

Не хуже дела идут у тепличного комплекса в Южно-Сахалинске: здесь основным поставщиком местных овощей стал резидент ТОР «Южная» совхоз «Тепличный». В 2017 году, при действующих трех очередях, производство здесь превысило 5300 тонн овощей, из которых 3500 тонн - огурцы, 1400 тонн - помидоры. В январе совхоз запустил четвертую очередь проекта, то есть - еще два гектара новых современных теплиц, которые увеличат производство до 6300 тонн в год. Руководство совхоза утверждает, что оптовая цена помидоров здесь еще в начале 2017 года упала в два раза и составила чуть менее ста рублей за 1 кг. Таким образом предложение на Сахалине превысило спрос, и «Тепличный» начал вывозить свои помидоры и огурцы в соседние регионы Дальнего Востока. Сейчас сахалинские овощи время от времени появляются в Приморье в ряде супермаркетов. Правда, наценка все равно бьет по карману: так, сахалинские помидоры стоят в среднем по 250 рублей за 1 кг. Как ни крути, китайские дешевле.

Что касается приморского тепличного хозяйства ФГУП «Дальневосточное» («Суражевка»), то сейчас здесь выращивается по 3,5 тысячи тонн овощей в год с перспективой увеличения производства до пяти-шести тысяч тонн. Как утверждает руководитель хозяйства Владимир СИДОРЕНКО, себестоимость овощей из теплицы – 30-35 рублей за килограмм, при этом есть сложности с реализацией на приморских полках: наценки на овощи (например, на салат) достигают порой 340%. При этом средняя по торговым сетям наценка составляет 100-150%.

Если верить Сидоренко, то даже при таких себестоимости и наценке помидоры и огурцы от «Суражевки» на приморских полках должны стоить 70-100 рублей за 1 кг, однако зимой помидоры от Суражевки стоят по магазинам в среднем 250-300 рублей за 1 кг. Таким образом, можно сделать вывод, что отпускная оптовая цена в «Суражевке» составляет более 100 рублей за 1 кг.

Увеличивать объем урожая почти в два раза в комбинате способны при условии, если решится вопрос обеспечения предприятия энергетикой.

- Основная статья наших затрат – это энерготарифы за тепло, - добавил Сидоренко, – Сегодня они очень высоки и постоянно растут: мы еще не успели вырастить овощи, а уже приходится платить за тепло.

В том числе и по этой причине в приморском тепличном хозяйстве намерены с 2019 года перейти на газ.

Несерьезный подход

В Приморском крае не так уж много крупных продовольственных сетей, реализующих продукцию местного производителя: 1% продукции «Суражевки» от общего ассортимента овощей в крупных магазинах зимой - это норма. Что уж говорить о продукции менее «габаритных» фермеров? По словам представителей крупных сетей, отсутствие местных овощей на их полках обусловлено не столько малыми объемами местного производства, сколько нестабильностью поставок и другими недочетами, в условиях которых крупные магазины не способны поддерживать сотрудничество. Куда же попадают приморские овощи? А попадают они на полки придомовых магазинов и на рынки. Последних, по словам президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Алексея РАЧЕНКОВА, в Приморье и Владивостоке недостаточно: большинство рынков просит слишком много за аренду торговых точек, и единственные удобные места, где местные производители могут сбывать свою овощную продукцию, это рынок на Спортивной, продовольственные ярмарки и обочины дорог, откуда фермеров постоянно выгоняют.

С тем, что под местных производителей лучше всего заточены придомовые магазины, а не супермаркеты с крупными торговыми площадями, согласен и первый вице-президент ГК «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ. По его словам, местным производителям нужно повышать дисциплину поставок.

Речь не только о дисциплине сроков поставок, размеров партий, выдерживании ассортимента и качества продуктов, - добавил Митрофанов. - Сетям в принципе непросто закупать продукты у местных фермеров: это чаще всего фактуры без НДС, что автоматически увеличивает цену на полке на 18%. Еще встречаются проблемы с упаковкой, которая оставляет желать лучшего, а также с сертификацией каждой партии товара, наличием штрих-кода – все это необходимо для крупных продовольственных супермаркетов, но доставляет сложности и местным производителям. Бывает и так, что фермеры работают через посредников: то есть, сдают весь товар, а посредник затем предлагает его за наличные деньги, но для крупных сетей существуют правила инкассации.

КСТАТИ

За рыбой власть послала на рынок

Навагу по 50 рублей и камбалу по 70 сегодня можно приобрести на Некрасовском рынке во Владивостоке. Как отметили специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья, цена зависит от производителя, размера и сорта рыбы.

«На Некрасовском рынке килограмм наваги можно приобрести по 50 рублей, камбала здесь продается от 70 рублей, макрурус стоит 120. Самая дешевая горбуша продается в супермаркете «Реми» - от 180 рублей за килограмм, сельдь - по 55», - сообщили они. Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания - один из наиболее актуальных в Приморье.

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», - сообщил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.