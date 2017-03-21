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Ключевой актив империи Дарькина принес 2,7 миллиарда рублей чистой прибыли за 2016 год
Но планы изначально были выше
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, г. Находка, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока) в 2016 году увеличило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2015 годом на 18,4%, до 2,735 млрд рублей. Выручка за год выросла на 23% - до 9,664 млрд рублей.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», собственники НБАМР закладывали на 2016 год прогноз чистой прибыли в размере 2,929 млрд рублей.
Досье «Золотого Рога»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.
Удельная доля НБАМР в 2015 году в общероссийском вылове составила 3,26%, в Дальневосточном бассейне – 5,14%. В рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год НБАМР заняла второе место, пропустив вперед только компанию «Ролиз», которая послужила трамплином в большой бизнес и далее в политику для Сергея ДАРЬКИНА.
80,79% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), на паритетных началах принадлежащее ООО «Приоринвест» и ООО «Альтгрупп». По данным участников рынка, НБАМР контролируется Сергеем Дарькиным, который наряду с братом Олегом ДАРЬКИНЫМ входит в действующий совета директоров компании.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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