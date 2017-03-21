В Москве назовут имена победителей международной премии Randstad Award

30 марта кадровый холдинг АНКОР и лидер мировой кадровой индустрии - корпорация Randstad, входящая в тройку крупнейших компаний отрасли по версии Staffing Industry Analysts, - проводят церемонию награждения победителей международной премии Randstad Award. В этот день станут известны имена самых привлекательных работодателей России по результатам крупнейшего в мире независимого исследования. сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ежегодное исследование посвящено теме привлекательности работодателей и позволяет выявить ключевые тенденции в области трудоустройства.

Проект премии Randstad Award охватывает свыше 3 500 ведущих корпораций в 25 странах мира. С 2012 года Randstad является стратегическим партнером кадрового холдинга АНКОР. В этом году исследование во всех странах-участницах проводит ведущая международная исследовательская группа TNS Global, которая разработала платформу, позволяющую получить доступ к интересующим результатам в интерактивном формате.

Церемонию награждения в Москве посетят более 800 гостей, ключевых представителей бизнес-сообщества, ведущих СМИ.

Премия присуждается на основе результатов независимого исследования. В каждой стране ответы не менее 7000 респондентов — представителей работающего и неработающего населения — определяют победителя Randstad Award из 250 крупнейших по численности персонала работодателей: компания, которая набирает наибольшее число баллов, считается самой привлекательной для работы.

В России имена победителей Randstad Award 2017 были определены по результатам опроса более 14 000 респондентов в 8 федеральных округах страны.

Отвечая на вопросы, респонденты рассказывают о своих предпочтениях при выборе места работы – таким образом, составляется портрет идеального работодателя.

Исследование позволяет ежегодно формировать рейтинг ключевых факторов выбора работодателя. Так, в России на протяжении последних трех лет для соискателей все более значимыми становились финансовая стабильность компании и гарантия долгосрочной занятости. Эта динамика свидетельствовала о кризисной ситуации в экономике страны. Сохранится ли эта тенденция, или рейтинг возглавят другие факторы?

В прошлом году большинство россиян, оценивая привлекательность работодателей, предпочли зарубежным компаниям российские, причем среди последних самыми привлекательными для работы стали государственные корпорации. В ходе церемонии узнаем, заметен ли тренд на «импортозамещение» на рынке труда сегодня, или ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Кроме того, респонденты исследования Randstad рассказали о том, планируют ли они в ближайшем будущем сменить сферу деятельности и перейти в другой сектор. Поделились тем, ощущают ли они влияние компьютеризации, и если да, то что несут с собой новые технологии – облегчение труда и избавление от рутинных задач или, напротив, полную замену специалиста робототехникой и потерю рабочего места? Узнаем 30 марта.

Победителями Randstad Award-2016 стали ГАЗПРОМ и SONY. Лучшими в своих отраслях были признаны такие компании, как Toyota Motor, Procter & Gamble, СИБУР, Газпромбанк, АstraZeneca, Аэрофлот-Российские авиалинии, Норильский никель, Nokia и многие другие.

Статуэтка Randstad Award, которая вручается победителям премии, создана Марселем Вандерсом, одним из ведущих мировых дизайнеров. Золотой намагниченный шар символизирует привлекательность компании, притягивающей сотрудников.

Подробная информация представлена на сайте.