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Во Владивостоке начала работу Российско-Китайская комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства

21 Марта 2017, 13:30 | Приморье

Во Владивостоке в Дальрыбвтузе началась 26-я сессия Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Основными темами станут подведение итогов совместной деятельности в 2016 г., результаты работы китайских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также практическая реализация положений Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов. В рамках сессии будут составлены планы на дальнейшее сотрудничество.

С российской стороны делегацию возглавляет Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству, представитель РФ в Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Год назад на заседании было достигнуто сразу несколько важных соглашений, в том числе об организации промысла китайских судов в исключительной экономической зоне РФ. 

Планируется, что будет рассмотрен вопрос об инвестициях в аквакультуру. Василий Соколов отметил, что тема инвестиций пока обсуждается на сторонних площадках и эффект от этого крайне низкий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рыбная отрасль  аквакультура 



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