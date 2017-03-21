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Александр Дупляков: В Приморье для крабовых браконьеров граница открыта

21 Марта 2017, 13:57 | Приморье

Руководитель Ассоциации добытчиков краба обвинил погранслужбу в ненадлежащей охране госграницы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На 26-й сессии Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ заявил, что в Приморье для крабовых браконьеров граница открыта. 

По словам Дуплякова, в конце 2016 года ежемесячно в порт Раджин  и в город  Хуньчунь поступало около  500 тонн  нелегальной  продукции.  В пересчете на рейсы - это около 10 судозаходов. В год  это  может  быть  более  150  незаконных  пересечений  государственной границы.

Дуплякову известны все схемы  преступного бизнеса,  включая названия  судов. Обвинение пограничной  службы  в ненадлежащей  охране  государственной границы общественный  деятель  произнес в присутствии двух руководителей пограничных округов ФСБ,  которые  сидели  в нескольких  метрах  от  докладчика.  Военные  слушал  крабового  лоббиста  с каменными  лицами.  После  доклада  никаких  бумаг  с описанием  схем  функционирования нелегального  крабового бизнеса  докладчик  не передал.

Зато китайская делегация получила благодарность от Ассоциации добытчиков  краба за некие принятые  меры, которые снизили нелегальные поставки краба в порт Циндао и Люшань.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рыбная отрасль  крабы  граница 



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