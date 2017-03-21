Александр Дупляков: В Приморье для крабовых браконьеров граница открыта

Руководитель Ассоциации добытчиков краба обвинил погранслужбу в ненадлежащей охране госграницы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На 26-й сессии Смешанной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ заявил, что в Приморье для крабовых браконьеров граница открыта.

По словам Дуплякова, в конце 2016 года ежемесячно в порт Раджин и в город Хуньчунь поступало около 500 тонн нелегальной продукции. В пересчете на рейсы - это около 10 судозаходов. В год это может быть более 150 незаконных пересечений государственной границы.

Дуплякову известны все схемы преступного бизнеса, включая названия судов. Обвинение пограничной службы в ненадлежащей охране государственной границы общественный деятель произнес в присутствии двух руководителей пограничных округов ФСБ, которые сидели в нескольких метрах от докладчика. Военные слушал крабового лоббиста с каменными лицами. После доклада никаких бумаг с описанием схем функционирования нелегального крабового бизнеса докладчик не передал.

Зато китайская делегация получила благодарность от Ассоциации добытчиков краба за некие принятые меры, которые снизили нелегальные поставки краба в порт Циндао и Люшань.