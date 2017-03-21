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В Приморье уволенному сотруднику не выплатили компенсацию

21 Марта 2017, 13:20 | Приморье

На директора компании возложили штраф 3 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края

Прокуратура города Находки провела проверку по обращению работника ООО «Агентство Г и Р» о невыплате ему заработной платы в день увольнения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодекса РФ окончательный расчет с заявителем в день его увольнения не произведен, при этом компенсация за несвоевременно произведенный окончательный расчет работнику не была выплачена.

В связи с нарушениями законодательства в сфере оплаты труда заместителем прокурора в отношении должностного лица – директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

С целью устранения нарушений законодательства о труде директору предприятия внесено представление. Во исполнение требований прокурора трудовые права уволенного работника восстановлены (погашена задолженность по заработной плате, выплачена компенсация за задержку заработной платы).

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура  штраф 



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