В Приморье уволенному сотруднику не выплатили компенсацию

На директора компании возложили штраф 3 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края

Прокуратура города Находки провела проверку по обращению работника ООО «Агентство Г и Р» о невыплате ему заработной платы в день увольнения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодекса РФ окончательный расчет с заявителем в день его увольнения не произведен, при этом компенсация за несвоевременно произведенный окончательный расчет работнику не была выплачена.

В связи с нарушениями законодательства в сфере оплаты труда заместителем прокурора в отношении должностного лица – директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

С целью устранения нарушений законодательства о труде директору предприятия внесено представление. Во исполнение требований прокурора трудовые права уволенного работника восстановлены (погашена задолженность по заработной плате, выплачена компенсация за задержку заработной платы).

Иван КРЫШАН.