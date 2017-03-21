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В Приморье уволенному сотруднику не выплатили компенсацию
На директора компании возложили штраф 3 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края
Прокуратура города Находки провела проверку по обращению работника ООО «Агентство Г и Р» о невыплате ему заработной платы в день увольнения.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст.ст. 84.1, 140 Трудового кодекса РФ окончательный расчет с заявителем в день его увольнения не произведен, при этом компенсация за несвоевременно произведенный окончательный расчет работнику не была выплачена.
В связи с нарушениями законодательства в сфере оплаты труда заместителем прокурора в отношении должностного лица – директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
С целью устранения нарушений законодательства о труде директору предприятия внесено представление. Во исполнение требований прокурора трудовые права уволенного работника восстановлены (погашена задолженность по заработной плате, выплачена компенсация за задержку заработной платы).
Иван КРЫШАН.
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