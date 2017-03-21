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Стартует конкурс "Предприниматель года"
С 25 марта во Владивостоке, в Центре развития предпринимательства начинается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года».
Организаторы конкурса - администрация Владивостока в лице управления экономики и развития предпринимательства и Центр развития предпринимательства.
В этом году конкурс пройдет в 12 номинациях:
1. «Молодой предприниматель года» (возраст участника конкурса - до 30 лет, предпринимательская деятельность без образования юридического лица или наличие доли участника конкурса в уставном капитале юридического лица не менее 50%).
2. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере торговли производственными товарами (товарами производственного назначения)».
3. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере промышленного производства (за исключением продуктов питания)».
4. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере социально-культурных услуг».
5. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг».
6. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса».
7. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере здравоохранения, образовательных услуг».
8. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания».
9. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информационных технологий и связи».
10. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта».
11. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания».
12. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере платных услуг населению (ЖКХ)».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» (ее можно скачать на сайте администрации Владивостока http://www.vlc.ru);
- копии документов (при наличии), заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), подтверждающие: присуждение заявителю в предшествующем году наград, почетных званий, наличие благодарственных писем; участие заявителя в конкурсах, выставках, конференциях; участие заявителя в предшествующем году в благотворительных акциях; членство заявителя в общественных организациях (объединениях) предпринимателей или координационно-совещательных органах по развитию малого и среднего предпринимательства, созданных при территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной власти края, администрации города.
Прием документов для участия в конкурсе проводится с 25 марта по 25 апреля в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр City Hall), 8 этаж, каб. 813, тел. 260-68-03 (понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45).
Светлана СМИРНОВА.
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