www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.23 р. 100 JPY: 50.76 р.
EUR: 61.73 р. 10 CNY: 82.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Стартует конкурс "Предприниматель года"

21 Марта 2017, 18:40 | Приморье

С 25 марта во Владивостоке, в Центре развития предпринимательства начинается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года».

Организаторы конкурса - администрация Владивостока в лице управления экономики и развития предпринимательства и Центр развития предпринимательства.

В этом году конкурс пройдет в 12 номинациях:

1. «Молодой предприниматель года» (возраст участника конкурса - до 30 лет, предпринимательская деятельность без образования юридического лица или наличие доли участника конкурса в уставном капитале юридического лица не менее 50%).

2. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере торговли производственными товарами (товарами производственного назначения)».

3. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере промышленного производства (за исключением продуктов питания)».

4. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере социально-культурных услуг».

5. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере туризма и гостиничных услуг».

6. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса».

7. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере здравоохранения, образовательных услуг».

8. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере общественного питания».

9. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере информационных технологий и связи».

10. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта».

11. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере производства продуктов питания».

12. «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) в сфере платных услуг населению (ЖКХ)».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

- анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» (ее можно скачать на сайте администрации Владивостока http://www.vlc.ru);

- копии документов (при наличии), заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), подтверждающие:  присуждение заявителю в предшествующем году наград, почетных званий, наличие благодарственных писем; участие заявителя в конкурсах, выставках, конференциях; участие заявителя в предшествующем году в благотворительных акциях; членство заявителя в общественных организациях (объединениях) предпринимателей или координационно-совещательных органах по развитию малого и среднего предпринимательства, созданных при территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной власти края, администрации города.

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 25 марта по 25 апреля в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр City Hall), 8 этаж, каб. 813, тел. 260-68-03 (понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45).

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: предприниматель года 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru