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Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен
По заказу городских властей подрядчики приступили к капитальному ремонту трех из пяти подпорных стен, которые реконструируют в этом году во Владивостоке: на пр-те «Красного знамени», 114, ул. Адмирала Кузнецова, 53 и ул. Светланской, 6.
В настоящее время на пр-те «Красного знамени», 114 строители убирают старые бетонные панели и излишки грунта, завозят железобетонные блоки и щебень. Компании-подрядчику предстоит реконструировать 130 погонных метров подпорной стены с максимальной высотой конструкции порядка 8 метров. Предусмотрено и водоотведение – продольный дренаж из перфорированных хризотилцементных труб с устройством колодцев. Кроме того, после завершения строительных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.
Подпорные стены на улицах Адмирала Кузнецова, 53 и Светланской, 6 будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков. Здесь также предусмотрены водоотведение – поперечный дренаж из стальных труб - и благоустройство территории.
В ближайшее время начнется капитальный ремонт еще двух подпорных стен: на Окатовой, 13-17 и Адмирала Невельского, 17.
Напомним, впервые за последние десятилетия во Владивостоке ведется массовый ремонт подпорных стен. Всего в краевом центре таких сооружений более тысячи. За 9 лет в городе отремонтированы 64 подпорные стены.
Светлана СМИРНОВА.
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