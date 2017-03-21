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Приморцев приглашают в путешествие на самый южный остров России

21 Марта 2017, 16:00 | Приморье

Одним из самых популярных экологических маршрутов в Приморском крае выступает остров Фуругельма. Это самый южный остров России, где объектом показа выступают батарея 130 мм орудий береговой охраны № 250, а также уникальная флора и фауна.

Остров Фуругельма был открыт более 150 лет назад русскими моряками фрегата «Паллада». Но, как показывают археологические исследования, данную территорию люди обживали еще в глубокой древности. Самые старые археологические памятники, обнаруженные на острове, относятся к периоду раннего железного века (I тыс. до н.э.).

В 1939 году остров обзавелся 130-мм батареей № 250, которая в августе 1945 года, единственная из всех батарей БО ВМОР, приняла участие в боевых действиях, оказывая поддержку сухопутным войскам. Артиллерийские установки батареи сохранились поныне и представляют больший интерес для туристов.

В семидесятые годы ученые Дальневосточного научного центра при поддержке военных создали первый в стране морской заповедник, куда вошел и остров Фуругельма. Сегодня по нему проложена экологическая тропа, так что туристы могут познакомиться не только с историческими памятниками, но и с островным растительным и животным миром, трепетно оберегаемым заповедником от негативного человеческого воздействия.

На фото: Красоты острова Фуругельма никого не оставят равнодушным.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  путешествие 






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