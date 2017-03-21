ОДН на всех, мы за ценой не постоим

Общедомовые начисления в рамках платы за содержание жилья: нюансы реформы и новые нормативы

Изменение порядка общедомовых начислений за коммунальные услуги стало одной из главных новаций в сфере ЖКХ за последнее время. В большинстве случаев суммы, которые жильцы многоквартирных домов стали платить за электричество и воду, выросли, что, само собой, не могло порадовать собственников жилья. Деловая газета «Золотой Рог» разбиралась, как оценивают сложившуюся ситуацию власти и управляющие компании и какие еще изменения в плане расчета ОДН ждут приморцев в ближайшие месяцы.

Напомним, что с 1 января 2017 года в России вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому изменился механизм оплаты за холодную и горячую воду, а также за электрическую энергию, которые расходуются на общедомовые нужды. До 1 января 2017 года нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды применялись лишь в случае, если многоквартирный дом не был оборудован общедомовым прибором учета. В домах с установленными общедомовыми приборами учета расчет за общедомовые нужды производился исходя из их показаний.

Новый порядок расчета за содержание общего имущества в многоквартирном доме предусматривает оплату ОДН только по нормативу – независимо от наличия общедомовых приборов учета. При этом действующее законодательство при расчете платы за ОДН не учитывает фактические показания общедомовых приборов учета: сумма начислений рассчитывается путем умножения определенного норматива на площадь общего имущества. Причем в площадь общего имущества даже в расчетах ОДН по электроэнергии добавились чердаки и подвалы. В итоге в большинстве регионов России с введением в действие нового порядка плата за ОДН увеличилась в десятки раз, а больше всего в этой ситуации пострадали собственники жилья, которые установили общедомовые счетчики, а теперь вынуждены платить по нормативам, превышающим реальный расход ресурсов.

Добавим, что установление понятных и прозрачных тарифов на жилищно-коммунальные услуги является одним из целевых показателей государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Весь негатив – «управляйкам»?

С 1 января 2017 года оплату за ОДН выставляют управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ), которым данные по потреблению предоставляют ресурсоснабжающие организации: КГУП «Приморский водоканал» или муниципальные водоканалы, «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) и «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Раньше ресурсоснабжающие организации выставляли счет непосредственно жителям. Накануне Нового года «ресурсники» проинформировали своих абонентов о грядущих изменениях в порядке расчета ОДН, но радость собственников от уменьшившихся сумм в квитанциях за тепло, воду и электричество была недолгой: суммы в платежках от УК резко выросли. В результате весь негатив ожидаемо выплеснулся на управляющие компании, хотя они, разумеется, не могут повлиять ни на определенный в регионе норматив потребления, ни тем более на площадь помещений в МКД. Больше всего возмущений граждан вызвал новый расчет ОДН за электричество, завязанный на ранее установленный администрацией Приморского края высокий тариф потребления — 3,24 кВт в месяц. Увеличился данный платеж еще и по причине включения в расчет (в соответствии с федеральной методикой) квадратных метров подвалов и чердаков.

- Новый порядок расчета ОДН сильнее всего ударил по собственникам жилья и управляющим компаниям, - считает заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Людмила ТАРАН. – Теперь УК должны сначала оплатить счет, выставленный ресурсоснабжащей организацией на все обслуживаемые «управляйкой» дома, а уже потом – собирать деньги с собственников, из которых платят далеко не все. При этом суммы в счетах, которые УК города получают от ресурсников, после Нового года заметно выросли. Для небольших управляющих компаний новый порядок – это путь к разорению, а крупные УК будут вынуждены экономить на расходах, связанных с обеспечением деятельности компании, – зарплатах, канцтоварах и т.п. По закону УК не имеют права оплачивать счета от ресурсоснабжающих организаций из денег, собранных по статьям «текущий ремонт» и «содержание жилья».

Разъяснения лишними не будут

Власти Приморья призывают управляющие компании проявить взвешенный и ответственный подход. По словам руководителя ИМЦ «Тихоокеанский проект», члена общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ Александра СМЫШЛЯЕВА, на открытую центром «горячую линию» в последнее время обрушился шквал звонков от возмущенных граждан, которым непонятен новый порядок расчета общедомовых начислений за коммунальные услуги, особенно за электричество. А по данным администрации Приморья, с начала 2017 года в Государственную жилищную инспекцию поступило 355 обращений от граждан с вопросами о начислении платы за ОДН в составе платы за содержание общедомового имущества многоквартирного дома. В основном жалобы содержат просьбы разъяснить порядок начисления оплаты за ОДН, тем не менее по обращениям проведено уже более полусотни проверок. Управляющие компании, у которых выявили нарушения при начислении платы за ОДН, в апреле обязаны будут произвести перерасчет.

По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Приморского края Сергея МАНДРЫКО, в настоящее время жилинспекция организует выездные семинары в муниципалитетах для представителей местных администраций, управляющих компаний и жителей.

«Именно управляющие компании должны информировать жильцов, разъяснять им порядок начисления платежей, из чего они складываются. Тогда у собственников жилья будет понимание того, откуда в коммунальных квитанциях берутся те или иные цифры. Деньги, не оплаченные жильцами за оказанные услуги, в первую очередь не доходят до самих «управляек». Поэтому именно обслуживающие организации должны быть заинтересованы в том, чтобы их работа была прозрачна для населения», - считает Сергей Мандрыко.

«Мы считаем, что органами исполнительной власти и местного самоуправления должен быть принят комплекс мер, включая разъяснительные, а также меры ответственности недобросовестных управляющих компаний, пытающихся увеличить свои собственные доходы за счет жителей многоквартирных домов, которые они обслуживают. Органы власти должны сделать все возможное, в том числе при необходимости и на законодательном уровне, чтобы снять определенное напряжение, сложившееся вокруг ОДН, и не допустить ущемления законных прав наших граждан», - отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК.

С нормативом поторопятся

В феврале, когда по стране прокатилась первая волна недовольства новым порядком начисления ОДН, Минстрой России призвал регионы внимательно относиться к установке нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды: не секрет, что сегодня эти нормативы в соседних регионах могут отличаться в разы. Например, норматив расходов на электроэнергию в стандартном 9-этажном доме в Омске в два раза выше аналогичного норматива в Новосибирске.

Справедливости ради стоит сказать, что действующие сейчас нормативы устанавливались несколько лет назад, когда и стоимость коммунальных ресурсов была совсем иной, и общедомовые приборы учета были установлены далеко не во всех домах. Обновленные нормативы должны быть утверждены в срок до 1 июня 2017 года, однако Минстрой РФ призвал регионы провести эту работу быстрее. Кроме того, ведомство поручило органам жилищного надзора регулярно докладывать о выполнении закона на местах.

В Приморском крае к рекомендациям из федерального центра прислушались и работу по определению нового норматива планируют завершить раньше обозначенного срока – в апреле. Об этом сообщил в ходе недавней онлайн-конференции директор краевого департамента по тарифам Владимир МАЛЮЩИЦКИЙ. Всего планируется установить четыре группы нормативов: для многоэтажных домов с лифтом, с бойлером, с лифтом и с бойлером, без лифта и без бойлера.

«Норматив фиксирует, чтобы собственники не оплачивали больше ресурса, чем они его потребили. Если такой прибор показывает огромное потребление и жильцы знают, что просто физически не способны были израсходовать столько воды, электричества, то это говорит о неправильной работе коммунальных систем. Другими словами, где-то порыв, и эту утечку управляющая организация должна уже оплатить за свой счет. То есть обслуживающая организация должна быть заинтересована в исправности сетей дома, в установке ресурсосберегающего оборудования. Норматив должен фиксировать максимальное количество ресурса, который должен расходоваться тем или иным домом. И в рамках установленных приборов учета и жильцы, и управляющая компания могут экономить, тем самым снижая платежи за потребленные ресурсы», - уточнила и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

Досье "Золотого Рога": Общедомовые нужды – это статья расходов, которая появилась в квитанциях жильцов всех многоквартирных домов (МКД) еще в 2012 году. Плата за ОДН – это плата за коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества: освещение подъездов, электрозатраты на работу лифтов, вода, используемая для уборки подъездов. Размер начислений за ОДН зависит от площади мест общего пользования, а также от типа и этажности дома. С 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды на воду, водоотведение, электричество и отопление признается жилищной услугой, и теперь она входит в строку «Содержание жилого помещения».