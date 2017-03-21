Грамотность приморцев в сфере ЖКХ повысят Центры поддержки собственников жилья

Законодательство РФ в сфере жилищно-коммунальных услуг является весьма динамичным, а потому собственники помещений не всегда бывают информированы о существенных изменениях в сфере ЖКХ и не знают о своих правах и обязанностях. Повысить юридическую подкованность приморцев и защитить их права в сфере ЖКХ призван проект мобильной информационной и юридической помощи, который реализуется информационно-методическим центром «Тихоокеанский Проект» при поддержке департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проект мобильной информационной и юридической помощи по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае призван обобщить и распространить лучшие практики защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

По словам руководителя ИМЦ «Тихоокеанский Проект» Александра СМЫШЛЯЕВА, в рамках проекта формируются команды Центров поддержки собственников жилья в 22 муниципальных образованиях Приморья. Соглашения о создании Центров подписаны с органами власти Пожарского, Хорольского, Партизанского районов, а также городов Партизанск, Находка, Фокино, Большой Камень. Консультации по вопросам защиты прав потребителей услуг ЖКХ проводятся как в помещениях Центров, так и дистанционно – через интернет или в письменной форме, а также по телефону «горячей линии».

«Звонки поступают со всего края. 90 процентов ситуаций решаются без вмешательства краевого департамента. Иногда бывает достаточно разъяснений или обращений к местным органам власти – они знают, что мы взаимодействуем с департаментом ЖКХ, и быстро решают возникшие вопросы. В администрацию Приморского края передаем информацию о системных нарушениях», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Александр Смышляев.

Основными направлениями работы Центров поддержки собственников жилья являются: оказание очных и дистанционных информационных и юридических услуг по защите прав потребителей ЖКУ, обучение специалистов Центров на краткосрочных специальных курсах, информирование жителей Приморья по вопросам, связанным с изменениями в жилищном законодательстве. Кроме того, Центры призваны помочь в осуществлении общественного контроля за реализацией в Приморье Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и комплекса мероприятий государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Актуальными форматами работы специалистов ИМЦ «Тихоокеанский Проект» являются практические семинары и круглые столы по тематике защиты прав граждан в сфере ЖКХ, проводимые в муниципалитетах Приморья. В рамках проекта планируется проведение 22 семинаров для граждан с общим количеством слушателей не менее 440 человек, а всего услугами проекта, как ожидается, воспользуются не менее 4,5 тысяч приморцев. Кроме того, специалисты ИМЦ «Тихоокеанский Проект» провели мониторинг сайтов муниципальных образований на предмет их наполнения актуальной информацией в сфере ЖКХ. По словам Александра Смышляева, наиболее информативными оказались сайты в Анучинском и Яковлевском районах.

Ресурсное сопровождение деятельности Центров поддержки граждан в районах Приморского края осуществляется ИМЦ «Тихоокеанский Проект». Работа ведется в тесном взаимодействии с краевым департаментом ЖКХ и топливных ресурсов и органами местного самоуправления. При этом муниципалитетам предлагаются различные модели создания и деятельности Центров, которые не ложатся дополнительным бременем на бюджет муниципального образования. Как уточнил Александр Смышляев, Центры поддержки собственников жилья должны стать помощниками муниципалитетов по информированию, просвещению и консультированию граждан в вопросах ЖКХ. Добавим, что специалисты ИМЦ «Тихоокеанский Проект» и краевого департамента ЖКХ намерены посетить практически все муниципальные образования края, в которых должны быть образованы Центры, чтобы провести запланированные проектом мероприятия. При необходимости такие выезды будут организованы повторно.

В краевой администрации, в свою очередь, рассчитывают, что Центры поддержки граждан помогут в реализации федеральной программы по благоустройству городов Приморья, в рамках которой край получит около 380 млн рублей. Еще 78 млн рублей предусмотрено в бюджете региона.

«В рамках программы планируется благоустроить, прежде всего, дворовые территории – отремонтировать тротуары, дороги, системы уличного освещения, установить малые архитектурные формы. Также предполагается благоустройство площадей, набережных, скверов и улиц. Принять участие в реализации проекта могут населенные пункты с населением от одной тысячи человек и более, в том числе моногорода», – отметила и.о. директора департамента Елена Пархоменко.

Артем СТРОГИН.