Капитальному ремонту добавили капитала

Руководитель регионального оператора программы капремонта - о подрядчиках и собственниках жилья

Одним из отдельных мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы является капитальный ремонт многоквартирных домов. В Приморье с 2014 года работает краевая программа капремонта МКД, благодаря которой улучшились условия проживания уже почти в тысяче домов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Об итогах реализации программы капремонта в минувшем году, планах на будущее и нюансах работы регионального оператора программы Деловой газете «Золотой Рог» рассказал врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Денис ГОРОВЧУК.

- Денис Николаевич, расскажите об итогах работы Фонда в 2016 году. В каком количестве МКД были выполнены работы по капитальному ремонту?

- В плане капитального ремонта на 2016 год значились 583 многоквартирных дома. По 577 из них исполнителем являлся региональный оператор. Еще по четырем МКД соисполнителями стали органы местного самоуправления – в рамках исполнения соответствующих судебных решений, а еще по двум домам – собственники жилья, самостоятельно формирующие фонд капитального ремонта дома на спецсчете. В целом исполнение программы капремонта в 2016 году составило 95,7% от плана, или 552 дома.

- По каким причинам не были выполнены работы в оставшихся 25 домах?

- По 23 домам, являющимся памятниками архитектуры, подрядные организации не смогли разработать проектно-сметную документацию. Это достаточно серьезная проблема, которая характерна не только для Приморского края, но и для всех регионов страны. И проблема эта в первую очередь законодательная: дело в том, что подготовка капремонта в подобных зданиях требует особого подхода. Предельная стоимость капитального ремонта, рассчитываемая по строго определенной методике, зачастую оказывается ниже сметной стоимости. Кроме того, в согласовании проекта капремонта таких зданий участвует Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края. Еще один момент – уровень подрядных организаций, занимающихся разработкой ПСД, оставляет желать лучшего. С одним подрядчиком в минувшем году нам пришлось расторгнуть договор, вторая организация также не смогла выполнить разработку проектной документации в срок.

По двум оставшимся домам работы по факту выполнены, но управляющая организация без объяснения причин отказывается подписывать акт приемки. В законодательстве не прописано, что делать в подобных ситуациях, когда претензий к подрядчику нет, но нет и подписанного акта приемки. В итоге подрядчик, который уже провел ремонт за свой счет - никаких авансов Фонд не платит, - вынужден обращаться за положенными ему деньгами в суд... На мой взгляд, этот момент в законе необходимо уточнить. Равно как и случаи, когда акт отказывается подписывать представитель собственников жилья.

- Какое количество домов планируется отремонтировать в 2017 году?

- В плане на текущий год 621 многоквартирный дом в 33 муниципальных образованиях Приморья. Региональный оператор выступает исполнителем по 611 домам. На данный момент Фонд уже заключил договоры на исполнение работ по капремонту в 291 МКД, договоры на разработку проектно-сметной документации есть по 225 домам. Отмечу, что 27 многоквартирных домов, включенных в план 2017 года, уже сданы. Договоры на производство строительно-монтажных работ в них были заключены еще в конце минувшего года, что позволило подрядчикам раньше приступить к исполнению взятых на себя обязательств.

Первым делом - крыши

- Каковы наиболее востребованные виды работ в рамках программы капремонта МКД в Приморском крае?

- Учитывая специфику приморской погоды, самым востребованным видом работ в рамках капремонта МКД остается ремонт крыш. Ведь от состояния крыши во многом зависит состояние остальных конструктивных элементов и инженерных систем дома. В 2016 году ремонт крыш, в том числе с заменой плоской крыши на скатную, был выполнен в 258 домах – то есть почти в половине МКД, включенных в план.

В домах, где переоборудовать плоскую крышу на скатную не представляется возможным, монтируется мягкая кровля. Однако современные полимерные наплавные материалы во много раз надежнее, долговечнее и качественнее тех, что использовались 20 лет назад. Недавно появилась новая технология, при которой крыша накрывается прочной мембраной, и мы уже использовали ее при ремонте домов в Фокино и поселке Дунае. При правильной эксплуатации она может служить 15 лет – если, конечно, жильцы тут же не станут повреждать новое покрытие при установке на крыше антенн.

Статистика по другим видам работ следующая. Ремонт фасадов произведен в 75 домах, замена лифтового оборудования – в 59 домах. Замена внутридомовых инженерных систем произведена в 144 МКД.

- Расширился ли в 2016 году перечень работ, которые могут быть выполнены в рамках программы капремонта? Планируется ли расширять перечень данных работ в будущем?

- Федеральным законом определены шесть видов работ, исполнение которых в рамках программы капитального ремонта является обязательным для каждого региона. Это ремонт внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения, ремонт и замена признанного непригодным лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента. В Приморском крае в этот перечень добавлены разработка ПСД и осуществление строительного контроля. Регионы вправе включать в него дополнительные виды работ, однако здесь решающее слово принадлежит законодателям. Фонд капремонта работает по тому перечню, который установлен законом.

- Какое количество лифтов заменено в рамках программы капремонта МКД в 2016 году? По каким критериям определяется очередность замены лифтового оборудования в МКД?

- В 2016 году было отремонтировано 105 лифтов в 60 домах, на 2017 год запланирован капремонт около 150 подъемников. Что касается критериев очередности, то они определяются на основании предложений от органов местного самоуправления, поступивших в департамент градостроительства Приморского края. Главное условие для включения в программу – лифт должен быть признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Разъяснительная работа продолжается

- Сколько плательщиков взносов за капитальный ремонт насчитывается сегодня в Приморском крае? Каков общий процент собираемости взносов на начало 2017 года? Увеличилась ли собираемость взносов по сравнению с прежними годами?

- На сегодня в Приморье насчитывается 562 тысячи лицевых счетов, которые принадлежат физическим лицам, около 11 тысяч счетов принадлежат юридическим лицам. Порядка 40 тысяч лицевых счетов закреплены за муниципальными образованиями.

Собираемость взносов выросла с 45% в ноябре 2014 года, когда началось выставление квитанций, до 82% в ноябре 2016 года. Был небольшой спад в начале минувшего года, когда в Конституционном суде РФ рассматривался вопрос о соответствии установленного порядка финансирования капремонта основному закону: до этого момента люди платили взносы, затем, после поднятого СМИ резонанса, перестали платить. Но после того, как КС подтвердил законность взносов, платежная дисциплина вновь улучшилась.

Сегодня существуют лишь отдельные нюансы, связанные с введенной в середине 2016 года компенсацией взносов на капремонт для одиноко проживающих приморцев старше 70 лет. Граждане еще не до конца разобрались с порядком предоставления компенсации и зачастую путают ее с льготой – 50%-й или 100%-й «скидкой» от суммы, которая фигурировала в квитанциях раньше. По факту же человек должен сначала оплатить взнос, а затем бюджет Приморского края компенсирует ему 50% или 100% от уплаченной суммы. Поэтому Фонд капремонта и департамент труда и социального развития Приморского края продолжают разъяснительную работу по данному вопросу. Со своей стороны, я хотел бы отметить, что граждане, которые имеют право на компенсацию, являются наиболее добропорядочными плательщиками взносов в Фонд капитального ремонта.

- К сожалению, пример с них берут не все… Каков текущий размер задолженности по взносам в приморский Фонд капремонта со стороны физических и юридических лиц?

- Общий размер задолженности всех собственников жилья в Приморье сегодня составляет около 1 млрд рублей. Это огромные деньги, которые могли бы значительно приблизить срок капитального ремонта в сотнях домов. К сожалению, есть определенный процент граждан, которые не намерены платить взносы в принципе. Как правило, такие люди не оплачивают никакие квитанции. Огромный «вклад» в образование задолженности вносят и федеральные ведомства, особенно Министерство обороны, которое до сих пор не заплатило за свои помещения ни рубля. Общий долг МО РФ перед ФКР Приморского края достиг 66 млн рублей.

- Насколько успешно Фондом ведется претензионная работа? Какие меры принимаются по отношению к злостным неплательщикам?

- Претензионную работу Фонд капремонта активно ведет с конца 2015 года. За это время вынесено свыше 10 тысяч судебных приказов на сумму порядка 50 млн рублей в отношении неплательщиков - физических лиц. Процедура следующая: мы подаем заявление на выдачу судебного приказа. Судебный приказ выносится мировым судьей без вызова сторон, то есть должник сразу получает документ, по которому он обязан не только погасить долг по взносам в Фонд капремонта, но и оплатить судебные издержки. В случае, если человек не намерен платить и заявляет о своем несогласии с приказом, мы обращаемся в суд повторно – уже с исковым заявлением, и рассмотрение дела идет с вызовом сторон. Таким образом, неплательщики добавляют работы не только специалистам Фонда, которые вынуждены отвлекаться от выполнения основной задачи ФКР, но и судьям, и службе судебных приставов.

Немало вопросов у граждан появляется в случае, если они оплачивают выставленную квитанцию после 20-го числа. В этом случае факт поступления денег в Фонд отражается не в следующей квитанции, а через квитанцию – например, взнос за январь вы оплатили после 20 февраля, значит, квитанцию без долга получите в апреле. Возможно, что для людей такой порядок не совсем удобен, но платежные агенты – банки и почта – создают люфт в 5-7 дней между оплатой квитанции и поступлением средств в Фонд.

Добавлю, что, в отличие от ресурсоснабжающих организаций, Фонд капитального ремонта не является коммерческим предприятием. Это значит, что по закону мы не имеем права предоставлять неплательщику рассрочку или списывать часть долга в рамках различных акций. Ведь от полноты собираемости взносов в конечном итоге зависят проведение капитального ремонта и объем работ.

- Есть ли факты неуплаты взносов со стороны муниципальных органов власти?

- Как я уже сказал, в муниципальной собственности в Приморье по-прежнему находятся около 40 тысяч помещений. Определенные проблемы возникают, когда муниципалитет откладывает уплату взносов за стоящие на балансе помещения на несколько месяцев. За это время помещение может быть приватизировано, и задолженность по взносам, согласно Жилищному кодексу РФ, перейдет к физическому лицу - собственнику жилья. Погасить долг «задним числом» муниципалитет в таких случаях уже не сможет. Для новых владельцев жилья это очень неприятный момент, особенно если учесть, что до приватизации они исправно платили муниципалитету по договору социального найма. По этому поводу в Фонд идет очень много обращений. Мы опасаемся, что, после продления бесплатной приватизации жилья на неограниченный срок, масштаб данной проблемы может увеличиться.

«Общий котел» стал привлекательным

- Продолжается ли в настоящее время работа по актуализации базы данных краевой программы капремонта МКД на 2014-2043 годы? Предоставляют ли муниципальные администрации все необходимые данные о состоянии жилого фонда на их территории?

- Не секрет, что сведения о технических характеристиках многоквартирных домов, включенных в Программу, далеко не всегда соответствуют действительности. Это касается и площади дома, и информации о времени и видах последнего капитального ремонта. У нас создается впечатление, что муниципалитеты, предоставив информацию в момент разработки Программы в 2013 году, впоследствии просто «забыли» о необходимости уточнять сведения. Массовой работы в данном направлении, несмотря на наши настойчивые напоминания, так и не ведется.

- Как часто корректируется краткосрочный план реализации программы?

- Что касается краткосрочных планов, то они корректируются несколько раз в год – как правило, в сторону увеличения количества домов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году. Есть и обратные примеры: дома, изначально включенные в 30-летнюю программу, впоследствии были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Механизм корректировки краткосрочного плана остается прежним: жильцы должны потребовать от своей управляющей компании проведения акта осмотра дома, который зафиксирует степень изношенности конструктивных элементов. С этим документом необходимо обращаться в органы местного самоуправления, чтобы те, в свою очередь, обращались с соответствующим предложением в департамент градостроительства Приморского края для его утверждения.

- Какое количество МКД в Приморье выбрало вариант с аккумулированием взносов на отдельном счете своего дома?

- На 1 января 2017 года из 11250 домов, включенных в программу капремонта, аккумулировали взносы на счете регионального оператора 10442 дома. Это то, что мы условно называем «общим котлом». Из оставшихся 808 МКД в 113 домах владельцем отдельного спецсчета также выступал региональный оператор, а в 695 домах владельцами спецсчетов являются управляющие компании или товарищества собственников жилья.

Конечно, преимущества и недостатки того или иного способа управления счетом собственники оценивают сами. Но пока что динамика – в сторону уменьшения домов, самостоятельно формирующих спецсчет. Есть примеры, когда собственники жилья в домах, которые попали в план на 2015-й или 2016 год, принимали решение отказаться от спецсчета и платить в «общий котел». В этом случае у них появляется возможность «занять» средства на капремонт у других домов, расположенных в том же муниципалитете.

На спецсчете собственники предоставлены сами себе: сколько взносов собрали, столько имеют право тратить. Кроме того, выставлять квитанции и работать с должниками тоже приходится самим. Многие предпочитают передать эту ответственность Фонду. В то же время ТСЖ, у которых был опыт участия в различных программах капремонта до 2013 года, предпочитают копить на капремонт самостоятельно. Но таких, к сожалению, немного.

По статистике, наиболее часто в рамках программы капремонта производится ремонт крыш многоквартирных домов.



- Какова роль собственников жилья и управляющих компаний при приемке работ по капремонту?

- Согласно закону, перед разработкой ПСД мы обязаны направить собственникам жилья в доме, включенном в программу на очередной год, предложение о проведении капремонта. Именно от решения собственников зависит проведение капитального ремонта: они вправе отказаться от ремонта или перенести его на более поздний срок. При этом собственникам нужно понимать, что предельная стоимость капремонта определяется по установленной формуле: площадь всех помещений дома умножается на предельные нормативы, установленные программой капитального ремонта. В больших домах с сотнями квартир получаются многомиллионные суммы, увидев которые в уведомлении жильцы начинают сомневаться.

В случае принятия решения о проведении капитального ремонта собственники должны определить лицо, которое вместе с представителями УК и местной администрации будет участвовать в приемке работ. Сегодня такие решения принимаются более чем в половине случаев. Однако такого человека собственники выдвигают не всегда, и в этом случае в приемочной комиссии представителей жильцов нет. Тем не менее диалог с людьми ведется на всех этапах производства работ. Специалисты Фонда и подрядчики прислушиваются к советам и пожеланиям собственников – конечно, если они укладываются в установленные сметы и нормативы. Со своей стороны, мне хотелось бы пожелать всем заинтересованным сторонам: подрядчикам, управляющим организациям, собственникам жилья – повышать свою грамотность в вопросах капремонта, осознавать не только свои права, но и обязанности в сфере управления общим имуществом МКД.

Досье "Золотого Рога": «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» является региональным оператором программы капитального ремонта. Фонд был учрежден в декабре 2013 года администрацией Приморского края. Осенью 2014 года ФКР приступил к выставлению квитанций за капитальный ремонт собственникам жилых помещений в Приморском крае. В соответствии с федеральным и краевым законодательством, Фонд аккумулирует средства собственников жилья, выступает заказчиком работ по капремонту, определяет подрядчиков и следит за качеством ремонта. В состав правления Фонда входят представители администрации Приморского края, краевого парламента, общественных организаций, а также главы муниципальных образований.

На фото: Врио гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Денис Горовчук советует приморцам повышать свою грамотность в вопросах капремонта.

Беседовал Александр САЛКОВ.